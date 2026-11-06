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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगरीब महिला के दीये कुचलकर भागा कार वाला, वीडियो देख फूटा यूजर्स का गुस्सा

गरीब महिला के दीये कुचलकर भागा कार वाला, वीडियो देख फूटा यूजर्स का गुस्सा

Viral Video: वायरल हो रहे फुटेज में देखा जा सकता है कि एक महिला सड़क किनारे बेहद सादगी से अखबार फैलाकर उस पर मिट्टी के दीये और गुल्लक सजाकर बैठी थी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Nov 2026 08:17 AM (IST)
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त्याौहारों के इस पावन मौके पर जहां हर कोई खुशियां मनाने की तैयारी कर रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर एक ऐसा हृदय विदारक और गुस्सा दिला देने वाला वीडियो सामने आया है जो किसी का भी दिल दहला दे. सड़क किनारे अखबार बिछाकर मिट्टी के दीये और गुल्लक बेच रही एक गरीब महिला के सारे सामान पर एक तेज रफ्तार सफेद कार चालक ने सरेआम पहिया चढ़ा दिया.

गरीब महिला की रोजी-रोटी और दीवाली की उम्मीदें एक ही पल में चकनाचूर हो गईं. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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एक झटके में कुचले दीये, टूट गई परिवार की उम्मीदें

वायरल हो रहे फुटेज में देखा जा सकता है कि एक महिला सड़क किनारे बेहद सादगी से अखबार फैलाकर उस पर मिट्टी के दीये और गुल्लक सजाकर बैठी थी. तभी वहां से गुजर रही एक सफेद रंग की एसयूवी कार के चालक ने बड़ी लापरवाही से गाड़ी का पिछला पहिया सीधे उन मिट्टी के दीयों और गुल्लकों पर चढ़ा दिया.

पहिया चढ़ते ही सारे मिट्टी के बर्तन और दीये चकनाचूर होकर मिट्टी में मिल गए. महिला सिर पकड़कर बेबसी से अपने टूटे हुए सामान को देखती रह गई.

पीछे भागा मासूम बच्चा, लेकिन बेदर्द कार चालक ने नहीं रोकी गाड़ी

घटना के दौरान महिला का छोटा सा बच्चा अपनी मां के साथ वहीं मौजूद था. जब उसने देखा कि उसकी मां की पूरी मेहनत और कमाई एक पल में बर्बाद हो गई, तो वह मासूम बच्चा हिम्मत दिखाकर कार के पीछे भागने लगा ताकि कार चालक को रोक सके.

लेकिन कार सवार को उस गरीब की मजबूरी या मासूम बच्चे की पुकार का कोई अहसास नहीं हुआ और वह बिना गाड़ी रोके तेजी से आगे निकल गया.

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सोशल मीडिया पर भड़का लोगों का गुस्सा: 'इंसानियत पूरी तरह मर चुकी है'

यह दर्दनाक वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूज़र्स का गुस्सा फूट पड़ा है. लोग कार चालक की इस गैर-जिम्मेदाराना और संवेदनहीन हरकत पर जमकर आक्रोश जता रहे हैं.

"गरीब की मेहनत पर इस तरह गाड़ियां चढ़ाना घोर अत्याचार है. पुलिस को तुरंत कार का नंबर ट्रेस करके कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए."

"दीवाली का त्यौहार रोशनी का है, लेकिन कुछ लोग दूसरों की जिंदगी में अंधेरा करने से बाज नहीं आते."

"उस छोटे से बच्चे का कार के पीछे भागना देखकर दिल टूट गया. इंसानियत सच में खत्म हो गई है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 06 Nov 2026 08:17 AM (IST)
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