सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो ऐसे आते हैं जो सीधा दिल में उतर जाते हैं. इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, वो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि सच्चे प्यार की मिसाल बन गया है. वीडियो में एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में बैठा है. लेकिन उसकी कहानी बाकी लोगों से थोड़ी अलग है क्योंकि वो व्हीलचेयर पर बैठा है और चल नहीं सकता. इसके बावजूद वो अपनी मोहब्बत को जताने का सबसे खूबसूरत तरीका चुनता है. वो अपनी व्हीलचेयर को आगे बढ़ाता है, धीरे से नीचे उतरता है और जमीन पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर देता है. ये नजारा देखकर जो भी देख रहा है, उसकी आंखें नम हो जा रही हैं.

व्हीलचेयर से उतर घुटनों के बल बैठ गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेस्टोरेंट में माहौल बेहद भावुक है. टेबल पर खाना रखा है और आसपास मौजूद लोग भी इस पल को कैद करने में लगे हैं. युवक व्हीलचेयर पर बैठा है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है. कुछ देर बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ बढ़ता है, धीरे-धीरे व्हीलचेयर से उतरता है और घुटनों के बल जमीन पर बैठकर उसे रिंग दिखाता है. इस दौरान लड़की पहले तो हैरान रह जाती है, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं. वह झुककर रिंग स्वीकार करती है और जमीन पर बैठकर अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ लेती है.

Man with paralysis gets out of wheelchair to propose …



pic.twitter.com/XDu1cMyzFd — Kevin W. (@Brink_Thinker) October 11, 2025

यूजर्स भी हुए भावुक

वीडियो को @Brink_Thinker नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....कितना प्यारा पल है, दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं. एक और यूजर ने लिखा....मुझे भी ऐसी ही लड़की चाहिए जो दिल से प्यार करे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....आजकल इस तरह का प्यार पूरी तरह से खत्म हो चुका है.

