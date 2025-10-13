"मुझे नहीं जाना स्कूल" गाने पर ढिंचैक पूजा ने मचाया गदर! वीडियो देख यूजर्स ने की टांग खिंचाई

अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो ढिंचैक पूजा को अच्‍छे जानते होंगे. ढिंचैक पूजा वही सोशल मीडिया स्टार है, जिसके गाने सुनकर अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं. ढिंचैक पूजा पिछले कुछ समय से गायब थी, लेकिन गायब होने के बाद भी ढिंचैक पूजा का गाना "मुझे नहीं जाना स्कूल" वायरल हो रहा है. ढिंचैक पूजा का यह गाना जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुआ वैसे ही लोगों के दिमाग के फ्यूज उड़ गए. गाना सुनने के बाद इंस्‍टाग्राम पर कई मीम्‍स के साथ ढिंचैक पूजा की ट्रोलिंग का भी तूफान आ गया है.

फिर से वायरल हो रहा ढिंचैक पूजा का गाना

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ढिंचैक पूजा के "मुझे स्कूल नहीं जाना" गाने को @alam_universe के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस गाने को एक मीम बना कर शेयर किया गया है. जिसमें लिखा हुआ है कि मेरे होते हुए तू डिप्रेशन में जाए कभी नहीं, इसलिए तू यह सुन भाई. ढिंचैक पूजा के इस गाने की शूटिंग जयपुर की बताई जा रही है, जहां वह ऊंट और हाथी पर बैठकर स्कूल यूनिफॉर्म में बैग लटकाए और पानी की बोतल साथ लेते हुए गाना गाते हुए नजर आ रही हैं. वहीं इस गाने पर अब तक 55k लाइक और 3k के से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं. बता दें कि ढिंचैक पूजा का यह गाना बच्चों के स्कूल खुलने को लेकर 2022 में रिलीज हुआ था.

ढिंचैक पूजा का गाना सुन लोगों को ऊंट और हाथी पर आया तरस

ढिंचैक पूजा के के इस गाने के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. लोग अपने दोस्तों और परिवार में ये म‍ीम्‍स शेयर कर रहे हैं. इसके अलावा इंस्टाग्राम पर वीडियो को लेकर कई लोग ट्रोल‍िंग कर रहे हैं. एक यूजर ने ढिंचैक पूजा का गाना सुन ल‍िखा, इस गाने में ऊंट और हाथी एब्‍यूज हो रहे है. एक यूजर ने लिखा आज ढिंचैक पूजा का गाना मुझे नहीं जाना स्कूल सुन लिया है... अब मेरे कानों से खून निकल रहा है. वहीं एक और यूजर गाना सुन ल‍िखती है कोई मेरी चप्पल लाओ रे. एक यूजर ने तो ढिंचैक पूजा को याद करते हुए ल‍िख द‍िया ये कहां थी अब तक हमने इसे बहुत याद किया. एक यूजर ने तो यह गाना सुन कमेंट किया क‍ि इस गाने को सुनकर डिप्रेशन में नहीं सीधा कोमा में चले जाएंगे.

सेल्फी मैंने ले ली से हुई थी फेमस

ढिंचैक पूजा अपने सबसे पॉपुलर गाने सेल्फी मैंने ले ली आज, के बाद रातों-रात पॉपुलर हो गई थी. भले ही उसके गानों में लय और सुर नहीं होता है. फिर भी वह लगातार नए सॉन्ग लेकर आते रहती है. जिसके चलते ढिंचैक पूजा के अलग-अलग गानों पर लोग मीम्‍स बनाकर शेयर करते हैं और कई बार उसे अपने गानों को लेकर ट्रोल भी होना पड़ता है.

