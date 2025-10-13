Social Media Viral Video: उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज की इन दिनों तबीयत को लेकर काफी खबरें सामने रही है. उनकी तबीयत को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है. लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी सेहत जल्द से जल्द ठीक हो जाए. प्रेमानंद सी महाराज एक ऐसे संत है, जिन्हें हिन्दू ही नहीं बल्कि, मुस्लिम समुदायों के लोग भी मानते हैं. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुस्लिम युवक प्रेमानंद जी महाराज की सेहत में जल्दी लाभ के लिए सऊदी अरब में स्थित मदीना में दुआ मांगता नजर आ रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

मुस्लिम युवक ने प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी दुआ

वीडियो में युवक, जिसकी पहचान सुफियान इलाहाबादी के रूप में हुई है. वो मदीना की पवित्र भूमि पर खड़ा है. युवक के हाथ में मोबाइल फोन है और उस फोन पर प्रेमानंद जी की फोटो दिखाई दे रही है. वीडियो में युवक ने कहा या अल्लाह, प्रेमानंद जी महाराज को जल्द से जल्द स्वस्थ कर दें, ताकि वो फिर से लोगों की सेवा कर सकें. युवक की आवाज में गहरा भाव नजर आ रहा है. वो मदीना का पवित्र मस्जिद के सामने यह दुआ मांग रहा है.

वीडियो पर लोगों ने काफी कमेंट्स किए

वीडियो में युवक आगे कहता है कि मैं प्रयागराज से हूं, जहां से गंगा-यमुना जी बहती है. संत प्रेमानंद जी महाराज हमारे हिंदूस्तान के बहुत ही अच्छे इंसान है. अभी हमको पता चला है कि इनकी काफी दिन से तबीयत खराब है. हम अभी खिजरा में हैं और हम खिजरा से प्रेमानंद जी महाराज के लिए दुआ करते है , अल्लाह-ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती फरमाएं.

हम हिंदुस्तान के हैं और हम भी इन्हें लाइक करते हैं. ये बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान है. आगे उन्होंने कहा कि हिंदू-मुसलमान से कुछ नहीं होगा, पहले इंसानियत है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और लोग युवक की काफी तारीफ भी कर रहे हैं.

प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत पहले से बेहतर

बता दें कि प्रेंमानंद जी महाराज, जो वृन्दावन के जान-माने संत है. वे काफी लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं. उनकी दोनों किडनी खराब है, जिसके चलते वे रोजाना डाललिसिस पर है. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी तबीयत खराब को लेकर काफी खबरे सामने आ रही थी. उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर ने सबको चिंता में डाल दिया था.

हर कोई उनके स्वस्थ को लेकर प्रार्थना कर रहा है. जानकारी के मुताबिक, महाराज जी वृंदावन स्थित श्री राधेहित केलिकुंज आश्रम में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और अभी हाल ही में आश्रम की ओर से संदेश जारी किया गया था, जिसमें प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत पहले से बेहतर बताई गई.