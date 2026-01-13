दिल्ली में कोहरे का कहर... यूजर्स बोले- ऑफिस वक्त पर कैसे पहुंचें, नहीं मिल रहा रास्ता

दिल्ली-एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में सर्दी के साथ कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. घना कोहरा न सिर्फ सड़कों पर विजिबिलिटी घटा रहा है, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है. खासतौर पर सुबह और रात की शिफ्ट में ऑफिस जाने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं. वहीं सोशल मीडिया पर भी घने कोहरे से जुड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो के कई मीम भी बन रहे हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया पर इन दिनों कोहरे से जुड़ा एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली की सड़कों पर छाया घना कोहरा साफ देखा जा सकता है. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर कई कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं.

दिल्ली के कोहरे से परेशान ऑफिस जाने वाले लोग

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @nbbmemes नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़कों पर इतना घना कोहरा छाया हुआ है कि सामने कुछ मीटर की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. इस वीडियो में गाड़ियां बेहद धीमी रफ्तार से चल रही है और लोग रास्ता ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं शेयर किए गए इस वीडियो को ऑफिस जाने वालों के लिए मीम की तरह बनाया गया है. इस वीडियो पर लिखा है कि बॉस बाेलता है ऑफिस टाइम से आ जाना. वहीं इसके बाद एंप्लॉय का रिएक्शन आता है बॉस टाइम से तो आ गया बट अब ऑफिस ही नहीं मिल रहा है. वहीं यह वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद कई लोग इसे रिलेटेबल बता कर सर्दियों के कोहरे में ऑफिस जाने से जोड़ रहे हैं. आपको बता दें कि इस वीडियो को अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं. वहीं वीडियो पर हजारो लोगों के कमेंट्स और लाइक्स भी आए है.

सोशल मीडिया पर झलका लोगों का दर्द और मजाक

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोगों के मजेदार कमेंट्स भी आने लगे. वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा नाइट शिफ्टर बी लाइक घर तो यहीं था… कहां गया. वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया गूगल मेप लगाना होगा अब तो. एक यूजर ने अपनी परेशानी बताते हुए लिखा हमसे पूछो ये दुख सुबह 8:55 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है… कितना रिलेटेबल है भाई ये. वहीं किसी ने मजाक में कहा मौत को छू के ऑफिस आया हूं बॉस, तो किसी ने चेतावनी देते हुए कमेंट किया ध्यान से भाई, कहीं ऊपर ना पहुंच जाना. एक और यूजर ने कमेंट किया नाइट शिफ्ट से वापस आते समय, मैं कैसे समझाऊं अपने मैनेजर को कि मेरा घर ही नहीं मिल रहा था सुबह.

