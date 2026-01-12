हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग10 दोस्तों के लिए एक साथ खरीद डाले IPHONE 17 pro Max, 15 लाख का बिल देख घूम गया यूजर्स का दिमाग

10 दोस्तों के लिए एक साथ खरीद डाले IPHONE 17 pro Max, 15 लाख का बिल देख घूम गया यूजर्स का दिमाग

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपने दोस्तों को आईफोन दिलाता दिखाई दे रहा है. वीडियो में दोस्त उससे कहते हैं कि भाई एक बार और सोच ले.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 12 Jan 2026 07:48 PM (IST)
Preferred Sources

किसी को अगर खुद के लिए आईफोन खरीदना हो तो वो कम से कम 100 बार सोचेगा और फिर उसके बाद निर्णय लेगा कि एक फोन के लिए डेढ़ लाख रुपये देना ठीक रहेगा या नहीं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक शख्स ने खुद के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए एक साथ 10 आईफोन खरीद डाले और उफ्फ तक नहीं किया. जब बिल निकलकर सामने आया तो यूजर्स का ऐसा दिमाग घूमा कि वो तरह तरह के सवाल करने लगे. वीडियो देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी.

शख्स ने दोस्तों के लिए खरीद डाले 10 आईफोन

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपने दोस्तों को आईफोन दिलाता दिखाई दे रहा है. वीडियो में दोस्त उससे कहते हैं कि भाई एक बार और सोच ले, लेकिन शख्स कहता है कि अरे सोच लिया भाई. तू फोन ले, तुझे मैं दिला रहा हूं. इसके बाद सेल्समैन से फोन की गिनती कराई जाती है जो पूरे 10 निकलते हैं. इसके बाद जब आईफोन का बिल बनकर आता है तो दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह जाती है.

कीमत जानकर उड़े सभी के होश

वीडियो में दिख रहा है कि 10 आईफोन लेने के बाद सेल्समैन फोन की बिलिंग करता है. जब सेल्समैन से पूछा जाता है कि भाई बिल कितना हुआ तो सेल्समैन कहता है कि बिल 14 लाख 70 हजार रुपये हुआ है. जिसके बाद शख्स के साथ आया उसका दोस्त माथा पकड़कर हैरान होने लगता है. जो कीमत सेल्समैन ने बताई है उस हिसाब से 1 लाख 47 हजार रुपये का एक फोन शख्स को पड़ता है. इसके बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं रहती.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स

यूजर्स बोले, सभी के दोस्त इतने पैसे वाले नहीं होते

वीडियो को @Tahkeek_KSA नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...सभी के दोस्त इतने पैसे वाले नहीं होते भाई. एक और यूजर ने लिखा...क्या गजब तरीका है पब्लिक को बेवकूफ बनाने का. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पता नहीं मेरा दोस्त ऐसा कब करेगा.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो

Published at : 12 Jan 2026 07:48 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
क्रिकेट
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
विश्व
दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं ये मिसाइलें, अमेरिका-रूस के अलावा किन-किन देशों के पास?
दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं मिसाइलें, अमेरिका-रूस के अलावा किन देशों के पास?
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: भगवान राम 'समाजवादी' थे? यूपी की राजनीति गरमाई | Mahadangal | BJP | SP
Chitra Tripathi: Sangeet Ragi ने SP को लेकर ऐसा क्या कहा भड़क गए Anurag Bhadouria! | Mahadangal |BJP
Chitra Tripathi: जब पास आए मतदान,तब याद आएं श्रीराम? Live Debate में सपा प्रवक्ता की बोलती बंद!
JF 17 IN DEMAND? Bangladesh, Pakistan का 'दोस्ताना' बढ़ा! India के लिए खतरे की घंटी? | ABPLIVE
Chitra Tripathi : अखिलेश का एलान..'समाजवादी' हैं श्रीराम! | Virendra Singh | Mahadangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
क्रिकेट
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
विश्व
दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं ये मिसाइलें, अमेरिका-रूस के अलावा किन-किन देशों के पास?
दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं मिसाइलें, अमेरिका-रूस के अलावा किन देशों के पास?
बॉलीवुड
मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा... शादी के बाद यूं दिखीं नई नवेली दुल्हन नुपूर सेनन, पति स्टेबिन बेन संग दिए पोज
मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा... शादी के बाद पहली बार यूं दिखीं नुपूर सेनन, देखें फोटोज
इंडिया
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान नहीं भारत में है रहमान डकैत का घर, जानिए इस लाल कोठी में कितना देना होता है शूटिंग का किराया- वीडियो वायरल
पाकिस्तान नहीं भारत में है रहमान डकैत का घर, जानिए इस लाल कोठी में कितना देना होता है शूटिंग का किराया
हेल्थ
Egg: अंडों में मिलने वाला नाइट्रोफ्यूरान कितना खतरनाक, इससे क्या-क्या बीमारियां होने का खतरा?
अंडों में मिलने वाला नाइट्रोफ्यूरान कितना खतरनाक, इससे क्या-क्या बीमारियां होने का खतरा?
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget