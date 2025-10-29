फ्लाइट अटेंडेंट की इस एक गलती से एयरलाइन को हो गया 88 लाख का नुकसान- हैरान रह गए यूजर्स

आज के दौर में हवाई यात्रा सबसे तेज और आरामदायक मानी जाती है. लोग कुछ ही घंटों में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं. लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी गलती सबकुछ बदल देती है. ऐसा ही कुछ हुआ डेल्टा एयरलाइंस की एक उड़ान में, जहां फ्लाइट अटेंडेंट की छोटी-सी गलती ने पूरी उड़ान को घंटों के लिए रोक दिया. मामला भले ही मजेदार लगे, लेकिन इससे यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी. यह घटना अमेरिका के पिट्सबर्ग एयरपोर्ट पर हुई, और अब इसके चर्चे सोशल मीडिया पर खूब हो रहे हैं. इतना ही नहीं, एयरलाइन को इस दौरान 88 लाख रुपये की चपत भी लग गई.

पिट्सबर्ग से साल्ट लेक सिटी जा रही थी फ्लाइट

दरअसल, यह उड़ान पिट्सबर्ग से साल्ट लेक सिटी जा रही थी. शनिवार शाम करीब 5:30 बजे विमान को उड़ान भरनी थी. सबकुछ सामान्य था, यात्री अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और विमान उड़ान के लिए लगभग तैयार था. लेकिन तभी फ्लाइट अटेंडेंट से एक गलती हो गई. उसने गलती से विमान का आपातकालीन दरवाजा ऊपर उठा दिया. जैसे ही दरवाजा खुला, वैसे ही विमान की इमरजेंसी स्लाइड अपने आप बाहर निकल गई और फूल गई.

एयरलाइन को हुआ 88 लाख का नुकसान

यह वही स्लाइड होती है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी वजह से विमान से जल्दी बाहर निकलना पड़े. लेकिन इस बार वो स्लाइड गलती से खुल गई. इससे न सिर्फ उड़ान में देरी हुई बल्कि एयरलाइन को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस गलती से एयरलाइन को काफी बड़ा नुकसान हुआ. बताया जा रहा है कि इमरजेंसी स्लाइड को दोबारा पैक करने में 50,000 से 100,000 डॉलर (लगभग 40 से 80 लाख रुपये) तक का खर्च आ सकता है. इसमें उड़ान की देरी, यात्रियों की नई बुकिंग और होटल खर्च शामिल हैं.

शर्मिदा हुई फ्लाइट अटेंडेंट

विमान में मौजूद एक यात्री ने रेडिट पर इस घटना की तस्वीर शेयर की और बताया कि अटेंडेंट बहुत शर्मिंदा हो गई थी. उन्होंने सब यात्रियों से माफी मांगते हुए कहा कि अपने 26 साल के करियर में उन्होंने कभी ऐसी गलती नहीं की थी. जब तक स्थिति ठीक नहीं हुई, यात्रियों को विमान से उतरने नहीं दिया गया.

यात्रियों के लिए की गई होटल की व्यवस्था, यूजर्स ने दी प्रतिक्रियाएं

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उड़ान को रात 9:11 बजे रवाना किया गया यानी करीब चार घंटे की देरी हुई. इस देरी की वजह से कई यात्रियों की साल्ट लेक सिटी से आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट भी छूट गई. डेल्टा एयरलाइंस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी यात्रियों को या तो उसी रात या अगले दिन की उड़ानों में फिर से बुक कर दिया. एयरलाइन ने यह भी बताया कि जिन यात्रियों को रात में रुकना पड़ा, उनके लिए होटल की व्यवस्था भी की गई. अब सोशल मीडिया यूजर्स भी इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...उस महिला को नौकरी से निकाला या नहीं. एक और यूजर ने लिखा...इसे कहते हैं वक्त की अहमियत.