हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजपीली ड्रेस पहनें या पीला रेनकोट? बसंत पंचमी पर मौसम ने ली करवट तो कंफ्यूज हुए यूजर्स, वायरल हुए मीम्स

पीली ड्रेस पहनें या पीला रेनकोट? बसंत पंचमी पर मौसम ने ली करवट तो कंफ्यूज हुए यूजर्स, वायरल हुए मीम्स

आज यानी 23 जनवरी की सुबह दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में आसमान काले बादलों से गिर रहा. सुबह शुरू हुई बारिश ने त्यौहार की शुरुआत को बिल्कुल अलग रंग दे दिया.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 23 Jan 2026 03:27 PM (IST)
बसंत पंचमी को जहां हर तरफ पीले रंग की रौनक, सरस्वती पूजा और बसंत ऋतु के स्वागत की तैयारी दिखाई देती है. वहीं इस बार मौसम ने पूरा माहौल ही बदल दिया है. दरअसल आज यानी बसंत पंचमी के दिन सुबह-सुबह तेज बारिश, काले बादल और ठंडी हवाओं ने लोगों को सोच में डाल दिया कि आज पीली ड्रेस पहने या फिर रेनकोट निकालें. इसी कन्फ्यूजन के बीच सोशल मीडिया पर मौसम और बसंत पंचमी को लेकर मीम्स भी वायरल होने लगे.

दरअसल आज यानी 23 जनवरी की सुबह दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में आसमान काले बादलों से गिर रहा. सुबह शुरू हुई बारिश ने त्यौहार की शुरुआत को बिल्कुल अलग रंग दे दिया. वहीं मौसम विभाग ने भी पहले ही बारिश का अलर्ट जारी किया था जो सटीक साबित हुआ है.
तेज बारिश के साथ गरज, चमक और ठंडी हवाओं ने तापमान में अचानक गिरावट ला दी. जिन लोगों को दो दिन से हल्की गर्मी महसूस हो रही थी, उन्हें फिर से ठंड का एहसास होने लगा. वहीं कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली.
