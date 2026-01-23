एक्सप्लोरर
पीली ड्रेस पहनें या पीला रेनकोट? बसंत पंचमी पर मौसम ने ली करवट तो कंफ्यूज हुए यूजर्स, वायरल हुए मीम्स
आज यानी 23 जनवरी की सुबह दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में आसमान काले बादलों से गिर रहा. सुबह शुरू हुई बारिश ने त्यौहार की शुरुआत को बिल्कुल अलग रंग दे दिया.
बसंत पंचमी को जहां हर तरफ पीले रंग की रौनक, सरस्वती पूजा और बसंत ऋतु के स्वागत की तैयारी दिखाई देती है. वहीं इस बार मौसम ने पूरा माहौल ही बदल दिया है. दरअसल आज यानी बसंत पंचमी के दिन सुबह-सुबह तेज बारिश, काले बादल और ठंडी हवाओं ने लोगों को सोच में डाल दिया कि आज पीली ड्रेस पहने या फिर रेनकोट निकालें. इसी कन्फ्यूजन के बीच सोशल मीडिया पर मौसम और बसंत पंचमी को लेकर मीम्स भी वायरल होने लगे.
Published at : 23 Jan 2026 03:27 PM (IST)
