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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाटी पार्टी में राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- 'डरें नहीं, अगले 10 महीने में...'

टी पार्टी में राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- 'डरें नहीं, अगले 10 महीने में...'

राहुल गांधी ने सेवादल, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ चाय पार्टी की. इस दौरान उन्होंने बयान दिया है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा, अगले 10 महीने में सरकार जाने वाली है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 15 Oct 2026 08:52 PM (IST)
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प्रदर्शनों के बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सेवादल, यूथ कांग्रेस, और NSUI कार्यकर्ताओं के साथ चाय पार्टी की. सूत्रों के हवाले से चाय पार्टी में राहुल गांधी ने चर्चा करते हुए कहा कि डरना नहीं है, जो होगा मैं देख लूंगा. 10 महीने के भीतर केंद्र सरकार जाने वाली है. मोदी जी के खिलाफ देश का युवा खड़ा हो चुका है.

इस दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर राहुल गांधी ने तंज कसा है. बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए हैं, वह भी पछता रहे हैं, उनको भी बदलता माहौल दिख रहा है. इस पार्टी में राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी, कन्हैया कुमार समेत कई युवा नेता शामिल हुए. 

राहुल से क्यों बोले खरगे- वो तो आपके बेस्ट फ्रेंड थे

इसके बाद  हंसते हुए खरगे ने राहुल गांधी से कहा कि वह भी तो आपके बेस्ट फ्रेंड थे. राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजनीति में कोई ऐसा दोस्त नहीं होता है. बैठक में शरद पवार और मायावती, ममता का  जिक्र हुआ.  

मायावती-ममता और शरद पवार का हुआ जिक्र

बैठक में राहुल गांधी ने कहा है कि मायावती और ममता, शरद पवार पता है कि बीजेपी से लड़ना है तो कांग्रेस के साथ चलना पड़ेगा. भारतीय जनता पार्टी कभी भी डायरेक्ट मायावती पर अटैक नहीं करती है. राहुल गांधी ने बैठक में मल्लिकार्जुन खरगे के धैर्य का  जिक्र किया. 

राहुल गांधी ने की खरगे की तारीफ

राहुल गांधी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे कर्नाटक में दो बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए लेकिन यह निराश नहीं हुए. बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार काम करते रहे और आज खरगे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं. इसलिए धैर्य रखना जरूरी है.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 15 Oct 2026 08:52 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Priyanka Gandhi NSUI CONGRESS
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