गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगतेज रफ्तार कार ने मारी ऐसी पलटी, शीशे से बाहर निकल आया युवक; वीडियो वायरल

तेज रफ्तार कार ने मारी ऐसी पलटी, शीशे से बाहर निकल आया युवक; वीडियो वायरल

दिल्ली के शक्तिनगर में तेज रफ्तार Wagon-R ई-रिक्शा को ओवरटेक करते समय बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में कार पलट गई और एक युवक शीशे से बाहर निकल गया.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 24 Sep 2026 06:45 PM (IST)
Preferred Sources

देशभर में रोज एक्सीडेंट की घटना सामने आती रहती हैं. कभी कोई किसी को टक्कर मार देता है तो कभी गाड़ी का कंट्रोल खो जाता है और बड़ा हादसा हो जाता है. ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिन के समय सड़क पर रोज की तरह गाड़ियां अपने रास्ते जा रही थीं, लेकिन कुछ ही सेकंड में एक कार का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि सड़क पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

एक सफेद Wagon-R काफी तेज रफ्तार में सड़क पर जाती दिखाई देती है. कार एक ई-रिक्शा को ओवरटेक करती है और इसके बाद सामने आए दूसरे ई-रिक्शा से बचने की कोशिश में अचानक अपना रास्ता बदल देती है. इसके बाद जो हुआ, उसे देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
कुत्ते वाली रोटी खा ली तो डंडा लेकर पहुंचा शख्स, रोती-बिलखती बुढ़िया का वीडियो वायरल
कुत्ते वाली रोटी खा ली तो डंडा लेकर पहुंचा शख्स, रोती-बिलखती बुढ़िया का वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
केक काट रहे बर्थडे बॉय को दोस्त ने बेल्ट से कूटा- वीडियो वायरल
केक काट रहे बर्थडे बॉय को दोस्त ने बेल्ट से कूटा- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
बिजली चोरी पकड़ने आए JE को गांव वालों ने कूटा- वीडियो वायरल
बिजली चोरी पकड़ने आए JE को गांव वालों ने कूटा- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
बेंगलुरु CEO का ऐलान, UP-बिहार और MP-राजस्थान के पुरुषों को 'नो जॉब'
बेंगलुरु CEO का ऐलान: UP-बिहार और MP-राजस्थान के पुरुषों को 'नो जॉब'

 ओवरटेक करते समय बिगड़ा कंट्रोल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हादसा दिल्ली के शक्तिनगर गोल चक्कर के पास हुआ. वायरल वीडियो में तेज रफ्तार Wagon-R सड़क पर जाती दिखाई देती है और वह बाईं तरफ से एक ई-रिक्शा को ओवरटेक करती है. इसके बाद आगे एक और ई-रिक्शा दिखाई देता है, जिससे बचने के लिए कार चालक अचानक दाईं तरफ मुड़ता है. इसके बाद कार को संभालने की कोशिश में गाड़ी दूसरी तरफ जाती है और आखिरकार डिवाइडर से टकराकर पलट जाती है.

यह भी पढ़ें : दो-दो iPhone रखने वाला बेच रहा था सब्जी, जल-भुन गए यूजर्स

 पलटते ही टूटा शीशा, बाहर निकल गया युवक

हादसे का सबसे डराने वाला हिस्सा तब दिखाई देता है, जब कार पलटकर सड़क पर घूमने लगती है. टक्कर के दौरान Wagon-R का पीछे का शीशा टूट जाता है और पीछे बैठा एक युवक झटके के कारण आधे शरीर तक कार से बाहर निकल जाता है. वीडियो में युवक का सिर और ऊपरी शरीर टूटे हुए रियर शीशे से बाहर दिखाई देता है.  ये शख्स के लिए अच्छा हुआ कि वह सड़क या डिवाइडर से सीधे नहीं टकराया, वरना मामला और गंभीर हो सकता था. हादसे के बाद दोनों युवक कार से बाहर निकलते दिखाई देते हैं और आसपास मौजूद लोग भी उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं.

 वीडियो देखकर यूजर्स ने किए कमेंट्स

वीडियो देखने के बाद लोगों ने अपनी-अपनी तरह से प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा Wagon-R काफी तेज गाड़ी है, लेकिन इतनी तेज चलाना ठीक नहीं. दूसरे ने कहा, ऐसी गाड़ी सुरक्षा के मामले में ज्यादा भरोसे वाली नहीं लगती. एक यूजर ने लिखा, अगर इतनी चोट लगी है तो इसकी वजह खुद की लापरवाही है. वहीं एक मजेदार कमेंट आया, भाई अब ये कहानी अपनी चार पीढ़ियों को सुनाएगा. एक अन्य यूजर ने कहा, ओवरटेक करने की जल्दी भारी पड़ गई. वहीं किसी ने लिखा, कुछ सेकंड की जल्दबाजी और पूरी गाड़ी पलट गई.

यह भी पढ़ें : अनिरुद्धाचार्य के दरबार में पहुंचा अजीब शख्स, सीधे सवालों के दिए उल्टे जवाब

About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
Trending News VIRAL VIDEO Delhi Wagon-R Accident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
कुत्ते वाली रोटी खा ली तो डंडा लेकर पहुंचा शख्स, रोती-बिलखती बुढ़िया का वीडियो वायरल
कुत्ते वाली रोटी खा ली तो डंडा लेकर पहुंचा शख्स, रोती-बिलखती बुढ़िया का वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
केक काट रहे बर्थडे बॉय को दोस्त ने बेल्ट से कूटा- वीडियो वायरल
केक काट रहे बर्थडे बॉय को दोस्त ने बेल्ट से कूटा- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
बिजली चोरी पकड़ने आए JE को गांव वालों ने कूटा- वीडियो वायरल
बिजली चोरी पकड़ने आए JE को गांव वालों ने कूटा- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
बेंगलुरु CEO का ऐलान, UP-बिहार और MP-राजस्थान के पुरुषों को 'नो जॉब'
बेंगलुरु CEO का ऐलान: UP-बिहार और MP-राजस्थान के पुरुषों को 'नो जॉब'
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri:🫨Rudra के जिंदा होने का सबूत जुटाएगी Jagadhatri! घर में पसरा मातम और खराब हुआ माहौल! #sbs
Bollywood News: ‘लव एंड वॉर’ से रणबीर का पहला लुक आउट, किससे हुई तुलना? (24.09.26)
नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EC विवाद में बढ़ीं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष
EC विवाद में बढ़ीं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके और CJP पर शिवसेना का निशाना, 'इन जोकरों को दूसरा...'
अभिजीत दीपके और CJP पर शिवसेना का निशाना, 'इन जोकरों को दूसरा...'
इंडिया
सत्ता विरोधी लहर भारतीय राजनीति का सच, BJP पर क्यों नहीं असर- राहुल के सवाल
सत्ता विरोधी लहर भारतीय राजनीति का सच, BJP पर क्यों नहीं असर- राहुल के सवाल
क्रिकेट
हेली मैथ्यूज ने 182 रनों की आतिशी पारी खेल रचा इतिहास, बन गया 'महारिकॉर्ड'
हेली मैथ्यूज ने 182 रनों की आतिशी पारी खेल रचा इतिहास, बन गया 'महारिकॉर्ड'
साउथ सिनेमा
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
इंडिया
अभिजीत दीपके का 48 घंटे का अल्टीमेटम, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें वरना आंदोलन होगा'
अभिजीत दीपके का 48 घंटे का अल्टीमेटम, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें वरना आंदोलन होगा'
विश्व
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
जनरल नॉलेज
कैसे तय होते हैं चीनी के दाम, सरकार के हाथ में क्या-क्या?
कैसे तय होते हैं चीनी के दाम, सरकार के हाथ में क्या-क्या?
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget