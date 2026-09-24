तेज रफ्तार कार ने मारी ऐसी पलटी, शीशे से बाहर निकल आया युवक; वीडियो वायरल

देशभर में रोज एक्सीडेंट की घटना सामने आती रहती हैं. कभी कोई किसी को टक्कर मार देता है तो कभी गाड़ी का कंट्रोल खो जाता है और बड़ा हादसा हो जाता है. ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिन के समय सड़क पर रोज की तरह गाड़ियां अपने रास्ते जा रही थीं, लेकिन कुछ ही सेकंड में एक कार का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि सड़क पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

एक सफेद Wagon-R काफी तेज रफ्तार में सड़क पर जाती दिखाई देती है. कार एक ई-रिक्शा को ओवरटेक करती है और इसके बाद सामने आए दूसरे ई-रिक्शा से बचने की कोशिश में अचानक अपना रास्ता बदल देती है. इसके बाद जो हुआ, उसे देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है.

ओवरटेक करते समय बिगड़ा कंट्रोल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हादसा दिल्ली के शक्तिनगर गोल चक्कर के पास हुआ. वायरल वीडियो में तेज रफ्तार Wagon-R सड़क पर जाती दिखाई देती है और वह बाईं तरफ से एक ई-रिक्शा को ओवरटेक करती है. इसके बाद आगे एक और ई-रिक्शा दिखाई देता है, जिससे बचने के लिए कार चालक अचानक दाईं तरफ मुड़ता है. इसके बाद कार को संभालने की कोशिश में गाड़ी दूसरी तरफ जाती है और आखिरकार डिवाइडर से टकराकर पलट जाती है.

Speeding Maruti Suzuki WagonR flips over in the morning, 📍Delhi. pic.twitter.com/ZIYY2fcSZU — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) September 23, 2026

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पलटते ही टूटा शीशा, बाहर निकल गया युवक

हादसे का सबसे डराने वाला हिस्सा तब दिखाई देता है, जब कार पलटकर सड़क पर घूमने लगती है. टक्कर के दौरान Wagon-R का पीछे का शीशा टूट जाता है और पीछे बैठा एक युवक झटके के कारण आधे शरीर तक कार से बाहर निकल जाता है. वीडियो में युवक का सिर और ऊपरी शरीर टूटे हुए रियर शीशे से बाहर दिखाई देता है. ये शख्स के लिए अच्छा हुआ कि वह सड़क या डिवाइडर से सीधे नहीं टकराया, वरना मामला और गंभीर हो सकता था. हादसे के बाद दोनों युवक कार से बाहर निकलते दिखाई देते हैं और आसपास मौजूद लोग भी उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं.

वीडियो देखकर यूजर्स ने किए कमेंट्स

वीडियो देखने के बाद लोगों ने अपनी-अपनी तरह से प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा Wagon-R काफी तेज गाड़ी है, लेकिन इतनी तेज चलाना ठीक नहीं. दूसरे ने कहा, ऐसी गाड़ी सुरक्षा के मामले में ज्यादा भरोसे वाली नहीं लगती. एक यूजर ने लिखा, अगर इतनी चोट लगी है तो इसकी वजह खुद की लापरवाही है. वहीं एक मजेदार कमेंट आया, भाई अब ये कहानी अपनी चार पीढ़ियों को सुनाएगा. एक अन्य यूजर ने कहा, ओवरटेक करने की जल्दी भारी पड़ गई. वहीं किसी ने लिखा, कुछ सेकंड की जल्दबाजी और पूरी गाड़ी पलट गई.

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