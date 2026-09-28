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दिल्ली: थप्पड़ कांड में मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने लिया ये एक्शन
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने रविवार को सड़क निरीक्षण के दौरान एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया था. वहीं अब उनपर दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है.
दिल्ली के तिलक नगर में मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा एक युवक को थप्पड़ मारने के मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन लिया है. पुलिस ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप में नॉन-कॉग्निज़ेबल रिपोर्ट दर्ज की गई है.
दरअसल, नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट का मतलब मामले की डीडी एंट्री की गई है जिसपर जांच की जाएगी, यानि प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड को लेकर दिल्ली पुलिस जांच करेगी.
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