दो-दो iPhone रखने वाला बेच रहा था सब्जी, जल-भुन गए यूजर्स

iPhone खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती. इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि लोग इसे खरीदने के बाद कवर, स्क्रीन गार्ड और न जाने कितनी चीजों से संभालकर रखते हैं. कई लोगों के लिए तो iPhone सिर्फ फोन नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल भी बन जाता है. लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर महंगा iPhone रखने वाले लोगों को भी शायद अपनी किस्मत पर थोड़ा तरस आ जाए. वीडियो में एक सब्जी बेचने वाला जमीन पर बैठकर सब्जी बेचता नजर आ रहा है और उसके पास एक नहीं बल्कि दो-दो iPhone रखे दिखाई दे रहे हैं. खास बात यह है कि दोनों फोन उसके पास ऐसे पड़े हैं, जैसे कोई आम मोबाइल हो. बस फिर क्या था, वीडियो देखने वाले यूजर्स भी इस नजारे को देखकर मजेदार कमेंट करने लगे.

सब्जी बेचने वाले के पास दिखे दो-दो iPhone

वायरल वीडियो में एक सब्जी बेचने वाला जमीन पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है. उसके सामने सब्जियां रखी हैं और इसी के बीच जमीन पर दो iPhone भी रखे नजर आ रहे हैं. आमतौर पर लोग अपने महंगे फोन को जेब या हाथ से नीचे रखने में भी कई बार सोचते हैं, लेकिन यहां दोनों iPhone सब्जियों के बीच बिल्कुल आराम से रखे हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान इसी बात ने खींचा कि शख्स के पास एक नहीं बल्कि दो iPhone हैं और वह उन्हें लेकर बिल्कुल बेफिक्र नजर आ रहा है.

इस व्यक्ति को देखकर आई फोन वालों को जलन होने लगेगी... 😀😀



तस्वीर में एक सब्जी विक्रेता को ज़मीन पर बैठी हुई स्थिति में दिखाया गया है, जिसके पास फर्श पर दो आईफोन (iPhone) रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।



अक्सर लोग आईफोन को एक स्टेटस सिंबल के रूप में देखते हैं और इसे बहुत संभालकर रखते… pic.twitter.com/fgCXdDTlGl — पहाड़ी गर्ल 🏔️🏔️ (@Pahadi_Anjana) September 21, 2026

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iPhone यूजर्स बोले- भाई के ठाठ ही अलग हैं

वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने सब्जी बेचने वाले के अंदाज पर खूब मजे लिए. एक यूजर ने लिखा, iPhone वालों को इसे देखकर जलन हो रही होगी. वहीं दूसरे ने मजेदार अंदाज में कहा, भाई के पास तो दो-दो हैं और हम एक को संभालकर रखते हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा, फोन ऐसे रखा है जैसे 2 हजार का Android हो. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि असली अमीरी शायद इसी को कहते हैं, जब महंगा फोन भी रोजमर्रा की चीज जैसा लगे.

लोगों ने कहा- फोन महंगा हो या सस्ता, अंदाज मायने रखता है

इस वीडियो की खास बात सिर्फ दो iPhone होना नहीं, बल्कि उन्हें रखने का अंदाज भी है. जहां कई लोग महंगे फोन को लेकर काफी सतर्क रहते हैं, वहीं वीडियो में दोनों फोन जमीन पर आराम से रखे नजर आते हैं. इसी वजह से सोशल मीडिया यूजर्स इसे लेकर तरह-तरह के मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

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