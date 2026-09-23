गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअनिरुद्धाचार्य के दरबार में पहुंचा अजीब शख्स, सीधे सवालों के दिए उल्टे जवाब

अनिरुद्धाचार्य के दरबार में पहुंचा अजीब शख्स, सीधे सवालों के दिए उल्टे जवाब

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अनिरुद्धाचार्य के दरबार में एक शख्स आता है जो अपने साथ एक श्रवण बाधित शख्स को लाया है और कहता है कि महाराज मैं इससे बहुत परेशान रहता हूं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Sep 2026 01:03 PM (IST)
Preferred Sources

अनिरुद्धाचार्य को कौन नहीं जानता. इंटरनेट पर लोग उन्हें पूकी बाबा के नाम से जानते हैं. अक्सर अनिरुद्धाचार्य के दरबार में ऐसे लोग आते हैं जो उल्टे सीधे सवाल कर अनिरुद्धाचार्य को कई बार बोर कर देते हैं. लेकिन इस बार तो हद ही हो गई. अनिरुद्धाचार्य के दरबार में एक ऐसा शख्स पहुंच गया जो सुन नहीं सकता था, उसे लेकर परिवार भी काफी परेशान रहता था, जिसके बाद उसे अनिरुद्धाचार्य के दरबार में लाया गया और फिर लोगों को पता चला कि घर वाले उसके बहरेपन से नहीं बल्कि उसके उल्टे सीधे जवाब से परेशान रहते हैं.

अनिरुद्धाचार्य के दरबार में पहुंचा अजीब शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अनिरुद्धाचार्य के दरबार में एक शख्स आता है जो अपने साथ एक श्रवण बाधित शख्स को लाया है और कहता है कि महाराज मैं इससे बहुत परेशान रहता हूं और अब आप ही इससे बात कीजिए. इसके बाद अनिरुद्धाचार्य उस शख्स से जैसे ही उसका नाम पूछते हैं वैसे ही वो शख्स कहता है कि नहीं स्वामी जी मैं चाय नहीं पिऊंगा.  जब अनिरुद्धाचार्य उससे राधे बोलते हैं तो वह जय हिंद कहने लगता है जिसके जवाब में अनिरुद्धाचार्य भी जय हिंद जय भारत कहते हैं. इसके बाद अनिरुद्धाचार्य पूछते हैं कि क्या नाम है तो शख्स कहता है कि काम ठीक चल रहा है गुरुजी मैं बस कर्म करता हूं इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
श्मशान में जल रही चिता में अचानक हुआ तेज धमाका, वीडियो वायरल
श्मशान में जल रही चिता में अचानक हुआ तेज धमाका, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
स्पीकर Om Birla की सादगी, कोटा की गलियों में चखा पानी पुरी का स्वाद
स्पीकर Om Birla की सादगी, कोटा की गलियों में चखा पानी पुरी का स्वाद
ट्रेंडिंग
मुर्गी के चूजों की तरह बाइक पर बच्चों को ले जा रहा था शख्स, वीडियो वायरल
मुर्गी के चूजों की तरह बाइक पर बच्चों को ले जा रहा था शख्स, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
जूली-जूली गाने पर काला सूट पहने हसीना ने किया डांस, इंटरनेट पर उड़ा गर्दा
जूली-जूली गाने पर काला सूट पहने हसीना ने किया डांस, इंटरनेट पर उड़ा गर्दा
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by B B_NETWORK (@a1edit2026)

सीधे सवालों को देने लगा उल्टे जवाब

इसके बाद अनिरुद्धाचार्य उससे पूछते हैं कि सवाल क्या है आपका तो शख्स कुछ और समझकर कहता है कि मैं आऊंगा वृंदावन भी आऊंगा. इसके बाद सभी लोग हंसने लगते हैं. फिर अनिरुद्धाचार्य उससे कहते हैं कि प्रश्न करो तो वो कहता है कि शादी भी करुंगा लेकिन अभी लोग ड्रम में डाल रहे हैं पहाड़ से धक्का दे रहे हैं. इसके बाद अनिरुद्धाचार्य भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इसे लेकर मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें : पार्टी करने गए लोगों ने रेस्टोरेंट पर जमकर खाया खाना, बिल आया 62 लाख

यूजर्स ने काट दी मौज

वीडियो को a1edit2026 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस तरह के सारे लोग बाबा को ही क्यों मिलते हैं. एक और यूजर ने लिखा...भाई बस कर दे मेरी हंसी नहीं रुक रही. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये आया ही बाबा के मजे लेने के लिए है.

यह भी पढ़ें : बाइक के पीछे पिंजरा बनाकर ठूंसे 5 बच्चे, वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
श्मशान में जल रही चिता में अचानक हुआ तेज धमाका, वीडियो वायरल
श्मशान में जल रही चिता में अचानक हुआ तेज धमाका, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
स्पीकर Om Birla की सादगी, कोटा की गलियों में चखा पानी पुरी का स्वाद
स्पीकर Om Birla की सादगी, कोटा की गलियों में चखा पानी पुरी का स्वाद
ट्रेंडिंग
मुर्गी के चूजों की तरह बाइक पर बच्चों को ले जा रहा था शख्स, वीडियो वायरल
मुर्गी के चूजों की तरह बाइक पर बच्चों को ले जा रहा था शख्स, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
जूली-जूली गाने पर काला सूट पहने हसीना ने किया डांस, इंटरनेट पर उड़ा गर्दा
जूली-जूली गाने पर काला सूट पहने हसीना ने किया डांस, इंटरनेट पर उड़ा गर्दा
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं यही कहूंगा कि...', SIR पर मचे बवाल को लेकर क्या बोले पूर्व चुनाव आयुक्त?
'मैं यही कहूंगा कि...', SIR पर मचे बवाल को लेकर क्या बोले पूर्व चुनाव आयुक्त?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कोई मतलब नहीं रह गया...' बुलडोजर का जिक्र कर ECI-SIR विवाद पर बोले अखिलेश यादव
'कोई मतलब नहीं रह गया...' बुलडोजर का जिक्र कर ECI-SIR विवाद पर बोले अखिलेश यादव
इंडिया
अभिजीत दीपके SIR वाले बवाल पर फायर, बोले- 'ज्ञानेश कुमार चुनाव की...'
अभिजीत दीपके SIR वाले बवाल पर फायर, बोले- 'ज्ञानेश कुमार चुनाव की...'
स्पोर्ट्स
मीराबाई चानू ने 28 साल बाद जीता मेडल, एशियन गेम्स में सिल्वर जीत रचा इतिहास
मीराबाई चानू ने 28 साल बाद जीता मेडल, एशियन गेम्स में सिल्वर जीत रचा इतिहास
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
बिहार
जमुई कांड: नंदन यादव के गांव वाले नाराज, बोले- लड़की गलत, बताया कैसे हुई घटना
जमुई कांड: नंदन यादव के गांव वाले नाराज, बोले- लड़की गलत, बताया कैसे हुई घटना
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो', SIR के विवाद पर क्या बोला विपक्ष?
'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो', SIR के विवाद पर क्या बोला विपक्ष?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget