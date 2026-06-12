Delhis Viral Rickshawala: चांदनी चौक की मशहूर गलियों में आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा रिक्शावाला इन गलियों से चर्चा में आया है, जिसकी भाषा पर पकड़ बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी हैरान कर रही है. चांदनी चौक में रिक्शा चलाने वाले असलम का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह विदेशी पर्यटकों से हिंदी, इंग्लिश और स्पेनिश में बहुत कॉन्फिडेंट बातचीत करते नजर आ रहा है, जिसके बाद उसके यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है और वीडियो देखने के बाद लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं.

विदेशी मेहमानों से हिंदी, इंग्लिश और स्पेनिश में बात करता रिक्शावाला

वायरल वीडियो की शुरुआत में असलम नाम का एक रिक्शावाला कैमरे के सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि आज उनके साथ स्पेन से आए पर्यटक घूमने वाले हैं. इसके बाद वह स्पेनिश भाषा में पर्यटकों का स्वागत करता है. विदेशी मेहमान भी मुस्कुराते हुए उसे जवाब देते हैं और नमस्ते कहते हैं. बातचीत के दौरान एक महिला पर्यटक असलम की और इशारा करते हुए उन्हें रिकमेंडेशन बताती है, यानी वह दूसरों को भी असलम के साथ ट्रेवल के लिए कहती है. इसके बाद असलम उनसे भारत में उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है. इसके जवाब में विदेशी मेहमान जवाब देते हैं कि उन्हें भारत और खासकर पुरानी दिल्ली बहुत पसंद आई.

जब असलम पूछता है कि वह आगे कहां जा रहे हैं तो ग्रुप की एक महिला बताती है कि उनका अगला पड़ाव वाराणसी है. यह सुनकर असलम उत्साहित हो जाता है और कहता है वाराणसी मेरा घर है, बहुत खूबसूरत है आपकी यात्रा मंगलमय हो. वायरल वीडियो में आगे पर्यटक वाराणसी को सुंदर बताते हैं, इस पर असलम मजाक के अंदाज में कहता है कि उन्हें थोड़ी-थोड़ी हिंदी भी आती है. फिर वह स्पेनिश का शब्द पोको-पोको बोलता है, जिसका मतलब है थोड़ा-थोड़ा यह सुनकर विदेशी पर्यटक भी हंस पड़ते हैं और बातचीत का माहौल और खुशनुमा हो जाता है. वीडियो के लास्ट में पर्यटक असलम को बाय बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं.

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वायरल हो चुके हैं वीडियो

असलम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और उनके 92,700 हजार फॉलोअर्स है. वह अक्सर विदेशी ट्रैवलर्स के साथ अपनी बातचीत के वीडियो शेयर करता रहता है. इससे पहले भी उनके कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिसमें वह अंग्रेजी और जर्मन भाषा में पर्यटकों से बातचीत करते नजर आता है. असलम की यही खासियत उसे बाकी रिक्शा चालकों से अलग बनाती है और विदेशी पर्यटक भी उसके साथ बातचीत का आनंद लेते दिखाई देते हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने की जमकर तारीफ

असलम के यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने असलम की अलग-अलग भाषाओं पर मजबूत पकड़ की तारीफ की. एक यूजर ने कमेंट किया यह तो पढ़ा-लिखा रिक्शावाला है इसकी भाषा पर पकड़ कमाल की है. दूसरे ने मजाक के अंदाज में कहा इसका बेटा बन गया रिक्शावाला. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है रिक्शा वाला इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, यह देखकर हैरानी हो रही है. वहीं एक और यूजर ने असलम की अपने से तुलना करते हुए कमेंट किया इसे तो मुझे भी अच्छी अंग्रेजी आती है.

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