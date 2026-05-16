Delhi Railway Station Viral Video: रेलवे स्टेशन पर अक्सर आपने लोगों को अपनी जान जोखिम में डालते हुए देखा होगा. कई बार ट्रैक पर पटरी पार करते हुए तो कई बार किसी और वजह से लोग रेलवे स्टेशन अपनी जान खतरे में डाल देते हैं. इस बार ऐसा ही वीडियो दिल्ली रेलवे स्टेशन वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में एक युवक फिल्मी हीरो की तरह अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन के नीचे गिरे एक लड़की के दुपट्टे को निकालता नजर आ रहा है. यह पुरा सीन देखकर लोगों को बॉलीवुड फिल्मों के रोमांटिक सीन याद आ गए, हालांकि कई लोग स्टंट को बहुत खतरनाक भी बता रहे हैं.

Delhi railway station: Woman’s dupatta falls on tracks, a man jumps down & retrieves it for her in filmy style😭 pic.twitter.com/z9TDQmpv7i — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 15, 2026

ट्रेन के नीचे गिरा दुपट्टा, युवक ने लगा दी जान की बाजी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में एक विदेशी महिला ट्रेन के गेट पर खड़ी होती है. इसी दौरान उस विदेशी महिला का दुपट्टा ट्रेन की पटरी पर गिर जाता है. वहीं उसी समय प्लेटफार्म पर खड़ा एक युवक ज्यादा सोचे समझे बिना उस दुपट्टे को निकालने की कोशिश करता है. लेकिन दुपट्टे तक उसका हाथ नहीं पहुंच पाता है ऐसे में युवक सीधे ट्रेन की पटरी पर उतर जाता है और ट्रेन के नीचे जाकर दुपट्टा निकालने की कोशिश करने लगता है. यह देख कुछ सेकेंड तक वहां मौजूद लोगों की सांस भी थम जाती है कि अगर ट्रेन चल पड़ती तो क्या होता. यह हालांकि युवक किसी तरह दुपट्टा निकालकर ऊपर आता है और महिला को वापस दे देता है. इस पूरी घटना को देखकर आसपास मौजूद लोग और इंटरनेट पर वीडियो देख कर भी लोग शौक हो गए.

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सोशल मीडिया पर लोगों के आए रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा भाई दुपट्टा नहीं, जैसे वन रिंग निकालने गया हो. दूसरे यूजर ने मजाक में कहा सस्ता शाहरुख खान बनते बनते कहीं असली हादसा न हो जाता. एक और यूजर ने लिखा डीडीएलजे का राज भी इतना रिस्क नहीं लेता था. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया फिल्मी हीरो बनने के चक्कर में जान भी जा सकती थी, सेफ्टी पहले जरूरी है. जहां कुछ लोग युवक को दिलवाला बता रहे हैं. कई यूजर्स ने इस हरकत को गैर जिम्मेदाराना बताया. लोगों का कहना है कि रेलवे ट्रैक पर उतरना बहुत खतरनाक हो सकता है और आए दिन ऐसे गलतियों की वजह से बड़े-बड़े हादसे देखने को मिलते हैं.

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