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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: सस्ता शाहरूख खान...जान की बाजी लगाकर ट्रेन के नीचे से निकाल लाया लड़की का दुपट्टा, यूजर्स को याद आई 'डीडीएलजे'

Viral Video: सस्ता शाहरूख खान...जान की बाजी लगाकर ट्रेन के नीचे से निकाल लाया लड़की का दुपट्टा, यूजर्स को याद आई 'डीडीएलजे'

दिल्ली रेलवे स्टेशन का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक युवक फिल्मी हीरो की तरह अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन के नीचे गिरे एक लड़की के दुपट्टे को निकालता नजर आ रहा है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 16 May 2026 01:35 PM (IST)
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Delhi Railway Station Viral Video: रेलवे स्टेशन पर अक्सर आपने लोगों को अपनी जान जोखिम में डालते हुए देखा होगा. कई बार ट्रैक पर पटरी पार करते हुए तो कई बार किसी और वजह से लोग रेलवे स्टेशन अपनी जान खतरे में डाल देते हैं. इस बार ऐसा ही वीडियो दिल्ली रेलवे स्टेशन वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में एक युवक फिल्मी हीरो की तरह अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन के नीचे गिरे एक लड़की के दुपट्टे को निकालता नजर आ रहा है. यह पुरा सीन देखकर लोगों को बॉलीवुड फिल्मों के रोमांटिक सीन याद आ गए, हालांकि कई लोग स्टंट को बहुत खतरनाक भी बता रहे हैं. 

ट्रेन के नीचे गिरा दुपट्टा, युवक ने लगा दी जान की बाजी 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में एक विदेशी महिला ट्रेन के गेट पर खड़ी होती है. इसी दौरान उस विदेशी महिला का दुपट्टा ट्रेन की पटरी पर गिर जाता है. वहीं उसी समय प्लेटफार्म पर खड़ा एक युवक ज्यादा सोचे समझे बिना उस दुपट्टे को निकालने की कोशिश करता है. लेकिन दुपट्टे तक उसका हाथ नहीं पहुंच पाता है ऐसे में युवक सीधे ट्रेन की पटरी पर उतर जाता है और ट्रेन के नीचे जाकर दुपट्टा निकालने की कोशिश करने लगता है. यह देख कुछ सेकेंड तक वहां मौजूद लोगों की सांस भी थम जाती है कि अगर ट्रेन चल पड़ती तो क्या होता. यह हालांकि युवक किसी तरह दुपट्टा निकालकर ऊपर आता है और महिला को वापस दे देता है. इस पूरी घटना को देखकर आसपास मौजूद लोग और इंटरनेट पर वीडियो देख कर भी लोग शौक हो गए. 

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सोशल मीडिया पर लोगों के आए रिएक्शन 

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा भाई दुपट्टा नहीं, जैसे वन रिंग निकालने गया हो. दूसरे यूजर ने मजाक में कहा सस्ता शाहरुख खान बनते बनते कहीं असली हादसा न हो जाता. एक और यूजर ने लिखा डीडीएलजे का राज भी इतना रिस्क नहीं लेता था. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया फिल्मी हीरो बनने के चक्कर में जान भी जा सकती थी, सेफ्टी पहले जरूरी है. जहां कुछ लोग युवक को दिलवाला बता रहे हैं. कई यूजर्स ने इस हरकत को गैर जिम्मेदाराना बताया. लोगों का कहना है कि रेलवे ट्रैक पर उतरना बहुत खतरनाक हो सकता है और आए दिन ऐसे गलतियों की वजह से बड़े-बड़े हादसे देखने को मिलते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 16 May 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Delhi Railway Station Video Viral Train Video Man Retrieves Dupatta Cheap Shah Rukh Khan
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