विदेश यात्रा के दौरान शुद्ध शाकाहारी (Pure Vegetarian) खाना ढूंढना किसी भी भारतीय के लिए एक बड़ी चुनौती होता है. भाषा की समझ न होने और खान-पान के अलग तौर-तरीकों की वजह से कई बार पर्यटक कुछ भी ऑर्डर करने से डरते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर वियतनाम से एक ऐसा ही बेहद प्यारा और दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक भारतीय महिला रेस्टोरेंट में बैठकर सिर्फ इस डर से खाना ऑर्डर नहीं कर पा रही थी कि कहीं उसे धोखे से नॉनवेज न परोस दिया जाए. लेकिन इसके बाद वहां के एक स्थानीय वियतनामी वेटर ने जिस तरह से महिला का डर दूर किया और उसका दिल जीता, उसने इंटरनेट पर लोगों को भावुक कर दिया है.

"कहीं नॉनवेज तो नहीं..." भारतीय महिला का सता रहा था डर

वायरल हो रहे इस खूबसूरत वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भारतीय महिला वियतनाम के एक रेस्टोरेंट में डाइनिंग टेबल पर बैठी है. वह वेटर से खाने के बारे में पूछताछ कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और संकोच साफ दिखाई दे रहा है. उसे डर था कि शाकाहारी (Vegetarian) बताने के बाद भी कहीं खाने में चिकन, मीट या उसका सूप न मिला हो. महिला बार-बार वेटर से कन्फर्म कर रही थी और खाना ऑर्डर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी.

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"आई स्वेर, मेरा भरोसा करो..." वेटर ने कसम खाकर जीता दिल

महिला को इस कदर परेशान देखकर वेटर ने हार नहीं मानी. वह लगातार मुस्कुराते हुए महिला को विश्वास में लेने की कोशिश करता रहा. जब तमाम कोशिशों के बाद भी भारतीय महिला का डर दूर नहीं हुआ, तो वेटर ने दिल जीतने वाला कदम उठाया. वेटर ने बकायदा कसम खाते हुए अंग्रेजी में कहा "I Swear, मेरा भरोसा करो... यह खाना पूरी तरह से शाकाहारी है. आपको यहां हर एक चीज, यहां तक कि खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाला ऑयल भी शुद्ध शाकाहारी मिलेगा."वेटर के मुंह से इतनी ईमानदारी और कसम की बात सुनकर आखिरकार भारतीय महिला की जान में जान आई. उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान बिखर गई और उसने राहत की सांस लेते हुए वेटर को खाना लाने के लिए कह दिया.

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इंटरनेट पर वेटर की ईमानदारी के मुरीद हुए लोग, बोले "इसे कहते हैं बेस्ट सर्विस"

यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आते ही छा गया है. वेटर की मेहमाननवाज़ी और उसकी मासूमियत ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो पर लाखों व्यूज आ चुके हैं और कमेंट सेक्शन में लोग वेटर की जमकर तारीफ कर रहे हैं:एक यूजर ने लिखा, "विदेश में जब कोई इतनी शिद्दत से आपकी भावनाओं और खान-पान की कद्र करता है, तो सचमुच रोना आ जाता है. वेटर ने दिल जीत लिया!"दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "यह सिर्फ एक वेटर नहीं है, यह वियतनाम की खूबसूरत संस्कृति का चेहरा है. आई स्वेर... कहकर उसने भारतीय महिला की सबसे बड़ी टेंशन दूर कर दी."वहीं एक और यूजर ने लिखा, "ये वीडियो देखकर वियतनाम जाने की इच्छा और बढ़ गई.

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