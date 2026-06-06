हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगनॉनवेज के डर से खाना नहीं खा रही थी भारतीय महिला, वियतनाम के वेटर की इस बात ने जीता लोगों का दिल

नॉनवेज के डर से खाना नहीं खा रही थी भारतीय महिला, वियतनाम के वेटर की इस बात ने जीता लोगों का दिल

वेटर लगातार मुस्कुराते हुए महिला को विश्वास में लेने की कोशिश करता रहा. जब तमाम कोशिशों के बाद भी भारतीय महिला का डर दूर नहीं हुआ, तो वेटर ने दिल जीतने वाला कदम उठाया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 06 Jun 2026 09:20 AM (IST)
Preferred Sources

विदेश यात्रा के दौरान शुद्ध शाकाहारी (Pure Vegetarian) खाना ढूंढना किसी भी भारतीय के लिए एक बड़ी चुनौती होता है. भाषा की समझ न होने और खान-पान के अलग तौर-तरीकों की वजह से कई बार पर्यटक कुछ भी ऑर्डर करने से डरते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर वियतनाम से एक ऐसा ही बेहद प्यारा और दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक भारतीय महिला रेस्टोरेंट में बैठकर सिर्फ इस डर से खाना ऑर्डर नहीं कर पा रही थी कि कहीं उसे धोखे से नॉनवेज न परोस दिया जाए. लेकिन इसके बाद वहां के एक स्थानीय वियतनामी वेटर ने जिस तरह से महिला का डर दूर किया और उसका दिल जीता, उसने इंटरनेट पर लोगों को भावुक कर दिया है.

"कहीं नॉनवेज तो नहीं..." भारतीय महिला का सता रहा था डर 

वायरल हो रहे इस खूबसूरत वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भारतीय महिला वियतनाम के एक रेस्टोरेंट में डाइनिंग टेबल पर बैठी है. वह वेटर से खाने के बारे में पूछताछ कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और संकोच साफ दिखाई दे रहा है. उसे डर था कि शाकाहारी (Vegetarian) बताने के बाद भी कहीं खाने में चिकन, मीट या उसका सूप न मिला हो. महिला बार-बार वेटर से कन्फर्म कर रही थी और खाना ऑर्डर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pratik & Harshada (@the_balanced_ph)

"आई स्वेर, मेरा भरोसा करो..." वेटर ने कसम खाकर जीता दिल

महिला को इस कदर परेशान देखकर वेटर ने हार नहीं मानी. वह लगातार मुस्कुराते हुए महिला को विश्वास में लेने की कोशिश करता रहा. जब तमाम कोशिशों के बाद भी भारतीय महिला का डर दूर नहीं हुआ, तो वेटर ने दिल जीतने वाला कदम उठाया. वेटर ने बकायदा कसम खाते हुए अंग्रेजी में कहा  "I Swear, मेरा भरोसा करो... यह खाना पूरी तरह से शाकाहारी है. आपको यहां हर एक चीज, यहां तक कि खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाला ऑयल भी शुद्ध शाकाहारी मिलेगा."वेटर के मुंह से इतनी ईमानदारी और कसम की बात सुनकर आखिरकार भारतीय महिला की जान में जान आई. उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान बिखर गई और उसने राहत की सांस लेते हुए वेटर को खाना लाने के लिए कह दिया.

यह भी पढ़ें: Viral Video: हमला अचानक हुआ... वाटर पार्क की स्लाइड पर मस्ती कर रही थीं दीदी, तभी पीछे से...देखें वीडियो

इंटरनेट पर वेटर की ईमानदारी के मुरीद हुए लोग, बोले "इसे कहते हैं बेस्ट सर्विस"

यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आते ही छा गया है. वेटर की मेहमाननवाज़ी और उसकी मासूमियत ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो पर लाखों व्यूज आ चुके हैं और कमेंट सेक्शन में लोग वेटर की जमकर तारीफ कर रहे हैं:एक यूजर ने लिखा, "विदेश में जब कोई इतनी शिद्दत से आपकी भावनाओं और खान-पान की कद्र करता है, तो सचमुच रोना आ जाता है. वेटर ने दिल जीत लिया!"दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "यह सिर्फ एक वेटर नहीं है, यह वियतनाम की खूबसूरत संस्कृति का चेहरा है. आई स्वेर... कहकर उसने भारतीय महिला की सबसे बड़ी टेंशन दूर कर दी."वहीं एक और यूजर ने लिखा, "ये वीडियो देखकर वियतनाम जाने की इच्छा और बढ़ गई.

यह भी पढ़ें: Viral Video: लिफ्ट मांगने के बहाने फोन चोरी! युवक ने पकड़ा तो सड़क पर हुआ हंगामा, जयपुर का वीडियो वायरल

Published at : 06 Jun 2026 09:20 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
नॉनवेज के डर से खाना नहीं खा रही थी भारतीय महिला, वियतनाम के वेटर की इस बात ने जीता लोगों का दिल
नॉनवेज के डर से खाना नहीं खा रही थी भारतीय महिला, वियतनाम के वेटर की इस बात ने जीता लोगों का दिल
ट्रेंडिंग
कोचिंग में तोड़फोड़ पर यूजर्स ने लिए खान सर के मजे, बोले- कब खून खौलेगा रे तेरा 'फैजल'
कोचिंग में तोड़फोड़ पर यूजर्स ने लिए खान सर के मजे, बोले- कब खून खौलेगा रे तेरा 'फैजल'
ट्रेंडिंग
पहली बार भारत का रेलवे स्टेशन देख चौंक गया पाकिस्तानी शख्स, जमकर की तारीफ
पहली बार भारत का रेलवे स्टेशन देख चौंक गया पाकिस्तानी शख्स, जमकर की तारीफ
ट्रेंडिंग
ताज महल में बंदरों की 'पूल पार्टी': फव्वारे को बनाया स्विमिंग पूल, मजेदार वीडियो इंटरनेट पर वायरल
ताज महल में बंदरों की 'पूल पार्टी': फव्वारे को बनाया स्विमिंग पूल, मजेदार वीडियो इंटरनेट पर वायरल
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy: खान सर की होने वाली है गिरफ्तारी? | Patna Coaching Firing | Breaking | Bihar
US Iran War Updates: Hormuz पर बड़ी कार्रवाई के बाद Trump का बयान | Khamenei | Breaking |Latest News
Sansani: ब्रेकअप का खूनी दरिंदा ! | Mohali Punjab | Crime News
Khan Sir Controversy: 'गोली कांड' में खान सर फंस गए! | Roshan Anand | Coaching Firing | Bihar News
Khan Sir Controversy | Janhit: कोचिंग वाले लड़ रहे...पढ़ने वाले 'मर' रहे! | Coaching Firing | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में ममता बनर्जी की TMC को एक और झटका, कांग्रेस के लिए आई गुड न्यूज
बंगाल में ममता बनर्जी की TMC को एक और झटका, कांग्रेस के लिए आई गुड न्यूज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में योगी सरकार की पुलिस के एनकाउंटरों पर सवाल, 67 मुस्लिम तो 20 ब्राह्मण मुठभेड़ में ढेर
यूपी में योगी सरकार की पुलिस के एनकाउंटरों पर सवाल, 67 मुस्लिम तो 20 ब्राह्मण मुठभेड़ में ढेर
इंडिया
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, किन नेताओं को सौंपी सीट जिताने की जिम्मेदारी?
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, किसे सौंपी सीट जिताने की जिम्मेदारी?
क्रिकेट
IND vs AFG Live Streaming: आज कितने बजे से शुरू होगा भारत-अफगानिस्तान टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
आज कितने बजे से शुरू होगा IND vs AFG टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन के पास है कुल कितने बीघा जमीन? अयोध्या, अलीबाग और गुजरात तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी
अमिताभ बच्चन के पास है कुल कितने बीघा जमीन? अयोध्या, अलीबाग और गुजरात तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी
विश्व
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
शिक्षा
Explained: पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ ही आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच निकलते
पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच जाते
हेल्थ
Women's Health: पीरियड्स पेन और PMOS से पीड़ित हैं लाखों महिलाएं, एक्सपर्ट की चेतावनी- यह कोई सामान्य बात नहीं
पीरियड्स पेन और PMOS से पीड़ित हैं लाखों महिलाएं, एक्सपर्ट की चेतावनी- यह कोई सामान्य बात नहीं
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget