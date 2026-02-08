"जो चीज तकलीफ दे रही है निकलवाते क्यों नहीं हो" दिल्ली मेट्रो पर शख्स ने किया अजीब डांस तो यूजर्स ने लिए मजे

सुबह का वक्त हो या शाम की भीड़, मेट्रो स्टेशन आमतौर पर भागदौड़, मोबाइल में घुसे चेहरे और ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी के लिए जाना जाता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने मेट्रो स्टेशन को अचानक डांस फ्लोर में बदल दिया. वीडियो में एक युवक ऐसा अजीबोगरीब डांस करता दिखाई दे रहा है कि देखने वाले पहले हैरान होते हैं, फिर हंसते हैं और आखिर में वीडियो को दोबारा देखने से खुद को रोक नहीं पाते. युवक कभी मेट्रो स्टेशन की जालियां पकड़कर झूमने लगता है.

दिल्ली मेट्रो पर अजीब तरह से डांस करने लगा लड़का

शुरुआत में तो लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर माजरा क्या है. कुछ सेकंड तक देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे लड़का अचानक पागल सा हो गया हो. लेकिन यही अचानकपन इस वीडियो को मजेदार बना देता है. आसपास खड़े यात्री पहले चौंकते हैं, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और कुछ लोग तो मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं. मेट्रो स्टेशन पर रोज दिखने वाली भीड़ के बीच यह नजारा बिल्कुल अलग और हटकर नजर आता है. वीडियो में साफ दिखता है कि शख्स रील बनाने की सनक में अजीब और उल्टी उल्टी हरकतें करते हुए डांस करने लगता है.

Pity that nobody helped him and called the doctor pic.twitter.com/mV2Qi3zy6L — desi mojito (@desimojito) February 4, 2026

यूजर्स बोले, तकलीफ देने वाली चीज को निकलवाते क्यों नहीं हो

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक को अपनी हरकतों की कोई परवाह नहीं है. वह कभी फर्श के पास झुककर अजीब पोज में झूमता है, कभी हाथ फैलाकर शरीर को ऐसे हिलाता है जैसे कोई बंदर उछल रहा हो. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इस डांस की तुलना तरह तरह की चीजों से कर रहे हैं. कोई इसे फ्रीस्टाइल डांस बता रहा है तो कोई कह रहा है कि भाई के शरीर में जरूर कोई चीज तकलीफ दे रही होगी. वहीं कई लोग मजाक में लिख रहे हैं कि ये डांस देखकर लगता है जैसे मेट्रो का किराया बहुत भारी पड़ गया हो.

