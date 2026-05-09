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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: अस्पताल में भर्ती मां के सामने अचानक पहुंची बेटी, महीनों बाद लाडली को देखते ही छलक पड़े आंसू

Video: अस्पताल में भर्ती मां के सामने अचानक पहुंची बेटी, महीनों बाद लाडली को देखते ही छलक पड़े आंसू

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला अस्पताल के बेड पर लेटी हुई है. तभी कमरे में उसकी बेटी एंट्री करती है. शुरुआत में मां को समझ नहीं आता कि सामने खड़ी लड़की सच में उसकी बेटी है या नहीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 09 May 2026 08:46 PM (IST)
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मां और बेटी का रिश्ता दुनिया के सबसे भावुक रिश्तों में से एक माना जाता है. चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना आ जाए, एक मुलाकात ही सारी कमी पूरी कर देती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक बेहद इमोशनल वीडियो लोगों का दिल छू रहा है जिसमें एक बेटी महीनों बाद अपनी मां से मिलने अस्पताल पहुंचती है. मां को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि उसकी बेटी अचानक उसके सामने खड़ी मिल जाएगी. लेकिन जैसे ही मां अपनी बेटी को देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं. वीडियो में दोनों एक दूसरे को गले लगाकर इतना प्यार करती हैं कि देखने वालों की भी आंखें नम हो जाती हैं.

अस्पताल में भर्ती मां को बेटी ने दिया बड़ा सरप्राइज

दरअसल, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला अस्पताल के बेड पर लेटी हुई है. तभी कमरे में उसकी बेटी एंट्री करती है. शुरुआत में मां को समझ नहीं आता कि सामने खड़ी लड़की सच में उसकी बेटी है या नहीं. लेकिन जैसे ही बेटी मुस्कुराते हुए उसके करीब आती है, मां भावुक हो जाती है और रोने लगती है. अगले ही पल बेटी अपनी मां को गले लगा लेती है. अस्पताल का पूरा माहौल भावुक हो उठता है और वहां मौजूद लोग भी इस पल को देखकर मुस्कुराने लगते हैं.

 
 
 
 
 
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मां बेटी के प्यार ने लोगों को कर दिया इमोशनल

वीडियो में मां अपनी बेटी का चेहरा बार-बार हाथों से छूती दिखाई देती है मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसकी बेटी सच में उसके सामने खड़ी है. दोनों काफी देर तक एक दूसरे को गले लगाए रहते हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को “दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता” बता रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि परिवार से दूर रहने वाले लोग ही इस पल की असली कीमत समझ सकते हैं.

यह भी पढ़ें: पलक झपकते ही बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड! 0.39 सेकेंड में छोटे बच्चे ने सॉल्व किया Rubik’s Cube, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोग बोले- ‘मां से बढ़कर कुछ नहीं’

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर भावुक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “इस वीडियो ने मुझे मेरी मां की याद दिला दी.” दूसरे यूजर ने कहा, “मां की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही है.” वहीं एक और यूजर ने लिखा, “दुनिया में मां का प्यार सबसे सच्चा होता है.” सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग मां-बेटी के इस भावुक मिलन को बार-बार देख रहे हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता, चलती कार की छत पर कपल ने किया लिपलॉक, वीडियो वायरल

Published at : 09 May 2026 08:46 PM (IST)
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