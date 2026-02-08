सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत कब इंसान को मौत के मुंह तक ले जाए, इसका अंदाजा शायद ऐसे वीडियो देखकर ही लगाया जा सकता है. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की रूह तक कांप जा रही है. वीडियो में दिखाई देने वाला स्टंट इतना खतरनाक है कि एक पल की गलती इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी. वायरल वीडियो में एक युवक मुंह में पेट्रोल भरकर जलती हुई लकड़ी पर कुल्ला करने की कोशिश करता नजर आता है. लेकिन यह खतरनाक प्रयोग उसी पर भारी पड़ जाता है.

आग का गोला बना युवक का चेहरा

अब बात करते हैं इस वायरल वीडियो की पूरी घटना की. वीडियो किसी छत का बताया जा रहा है, जहां कुछ युवक एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं. तभी उनमें से एक युवक स्टंट दिखाने के चक्कर में मुंह में पेट्रोल भर लेता है और सामने जल रही लकड़ी की आग पर उसे कुल्ला करने की कोशिश करता है. जैसे ही पेट्रोल आग के संपर्क में आता है, तेज लपटें उठती हैं और युवक के मुंह में रखा पेट्रोल तुरंत आग पकड़ लेता है. पल भर में आग उसके चेहरे को अपनी चपेट में ले लेती है और वह दर्द से चीखता नजर आता है.

जाते जाते बची जान

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक का चेहरा आग से घिर जाता है और उसके बालों तक में आग लग जाती है. वहां खड़े दोस्त कुछ सेकंड के लिए घबरा जाते हैं, लेकिन फिर तुरंत पानी की बोतलें लेकर युवक के चेहरे पर उड़ेलते हैं. बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जाता है. अगर कुछ सेकंड की भी देरी होती तो यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था. वीडियो को लेकर अब यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ने बताया बेवकूफी भरा स्टंट

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे बेवकूफी भरा स्टंट बताया है तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वायरल होने की चाहत लोगों को अपनी जान से खिलवाड़ करने पर मजबूर कर रही है. कई यूजर्स ने युवाओं से ऐसे खतरनाक प्रयोगों से दूर रहने की अपील भी की है. वीडियो को shoaibvirk2.0 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

