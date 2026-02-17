हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भैया आप टाइम देखिए, डांस करते हुए थकी ऑर्केस्ट्रा करती रही जिद लेकिन नहीं माने लोग, जबरन बजाया गाना, वीडियो वायरल

इसके बाद ऑर्केस्ट्रा की बात को नजरअंदाज करते हुए डीजे वाला जबरन गाना चला देता है जिसके बाद लोग हूटिंग करके ऑर्केस्ट्रा को डांस करने पर मजबूर करते हुए देखे जा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 17 Feb 2026 05:13 PM (IST)
आपने अक्सर कई लोगों को खास मौकों पर ऑर्केस्ट्रा बुलवाकर डांस का मजा लेते देखा होगा. खासकर यूपी और बिहार में ये कल्चर ज्यादा देखने को मिलता है. लेकिन ऑर्केस्ट्रा भी आखिर है तो इंसान ही और शरीर उनका भी थकता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में स्टेज पर डांस करते हुए थकी ऑर्केस्ट्रा लोगों से विनती कर रही है कि उसे जाने दिया जाए, लेकिन पब्लिक है कि मानने को तैयार ही नहीं है. वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको भी ऑर्केस्ट्रा से हमदर्दी का आभास होने लगेगा.

विनती करती रही ऑर्केस्ट्रा, नहीं मानें लोग

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक प्रोग्राम के दौरान ऑर्केस्ट्रा को बुलाया गया है. वीडियो में दिख रहा है कि ऑर्केस्ट्रा पब्लिक से मायूस चेहरे और थकान भरे शरीर के साथ कहती है कि भैया टाइम देखिए इतना रात हो गया है. इस पर पब्लिक से एक शख्स कहता है कि अभी केवल ढाई बजा है, तो ऑर्केस्ट्रा कहती है कि नहीं 2 बजकर 40 मिनट हो गया है, हमें जाने दीजिए. लेकिन पब्लिक है कि ऑर्केस्ट्रा से एक और गाने पर डांस करने को कहती है.

बहस के बीच जबरन बजाया गाना

इसके बाद ऑर्केस्ट्रा की बात को नजरअंदाज करते हुए डीजे वाला जबरन गाना चला देता है जिसके बाद लोग हूटिंग करके ऑर्केस्ट्रा को डांस करने पर मजबूर करते हुए देखे जा सकते हैं, हालांकि गाना बजने के बाद भी ऑर्केस्ट्रा वहां से जाने की विनती करती रहती है लेकिन लोग नहीं मानते. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर इंटरनेट पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं.

यूजर्स बोले, किसी की मजबूरी का इतना भी फायदा मत उठाओ

वीडियो को @shaileshvermasp नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...किसी की मजबूरी का इतना भी फायदा नहीं उठाना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा....सभी के हालात एक जैसे नहीं होते. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अगर तय वक्त से ज्यादा हो चुका है तो एक्स्ट्रा टाइम का एक्स्ट्रा पैसा लेना चाहिए.

Published at : 17 Feb 2026 05:13 PM (IST)
Embed widget