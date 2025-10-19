हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइसके आगे फीकी हैं बॉलीवुड की हसीनाएं! लड़की ने कुर्ता पहन लगाए ठुमके- वीडियो देख बन जाएगा दिन

इसके आगे फीकी हैं बॉलीवुड की हसीनाएं! लड़की ने कुर्ता पहन लगाए ठुमके- वीडियो देख बन जाएगा दिन

लड़की की अदाओं ने सोशल मीडिया पर ऐसा जादू चलाया है कि लोग उसकी तुलना बॉलीवुड की हसीनाओं से करने लगे हैं. कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि इस लड़की के हुस्न और एक्सप्रेशन ने तो पूरा इंटरनेट सर्द कर दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 19 Oct 2025 04:19 PM (IST)
सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो इस वक्त सुर्खियों में है जिसने हर किसी को दीवाना बना दिया है. वीडियो में एक लड़की पिंक कलर का कुर्ता पहने डांस करती नजर आ रही है. उसका मासूम चेहरा, प्यारे डिंपल और जबरदस्त ठुमके देखकर लोग कमेंट बॉक्स में दिल वाले इमोजी बरसा रहे हैं. लड़की की अदाओं ने सोशल मीडिया पर ऐसा जादू चलाया है कि लोग उसकी तुलना बॉलीवुड की हसीनाओं से करने लगे हैं. कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि इस लड़की के हुस्न और एक्सप्रेशन ने तो पूरा इंटरनेट सर्द कर दिया है.

पिंक कलर का कुर्ता पहन लड़की ने अपने डांस से उड़ाया गदर!

वायरल वीडियो में एक लड़की खुले बालों में, पिंक कलर का कुर्ता और बाल खुले कर शानदार डांस करती दिख रही है. कैमरा जैसे ही उसके चेहरे पर फोकस करता है, उसके गालों पर उभरता डिंपल सबका दिल चुरा लेता है. लड़की के डांस मूव्स इतने परफेक्ट और एक्सप्रेसिव हैं कि देखने वाला खुद-ब-खुद स्क्रीन पर टिक जाता है. गाने की हर बीट पर उसके मूव्ज बिल्कुल सिंक में हैं, और यही वजह है कि वीडियो कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज पार कर चुका है.

पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किया डांस

वीडियो में लड़की की सबसे खास बात उसका कॉन्फिडेंस है. वो कैमरे के सामने बिना किसी झिझक के न सिर्फ शानदार एक्सप्रेशन देती है बल्कि हर मूव को ग्रेसफुल अंदाज में पेश करती है. कई लोगों का कहना है कि उसकी मुस्कान और डिंपल देखने के बाद पूरा मूड फ्रेश हो जाता है. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि अगर इस लड़की को मौका मिले तो ये बॉलीवुड में भी धमाल मचा सकती है.

यूजर्स भी हो गए कायल, करने लगे तारीफ

वीडियो को @Sarvagy_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या डांस किया है, पूरा माहौल सेट कर दिया. एक और यूजर ने लिखा...ये लड़की आग लगाकर ही मानेगी भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....इसके आगे तो बॉलीवुड की हसीनाएं भी फेल हैं.

Published at : 19 Oct 2025 04:05 PM (IST)
Girl Dance TRENDING VIRAL VIDEO
