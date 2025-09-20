अरे बाप रे! भंडारे में जेसीबी से बनाई गई दाल फिर 40 हजार लोगों ने लूटा लंगर- वीडियो हो रहा वायरल

Trending Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक भंडारे का आयोजन दिखाया गया है जिसमें एक विशाल कढ़ाव में दाल पकाई जा रही है. दाल को किसी चम्मच या फावड़े से नहीं, बल्कि जेसीबी की मदद से चलाया जा रहा है. इस आयोजन में करीब 40 हजार लोगों के लिए दाल बनाई जा रही है. वीडियो देखने वालों की आंखें फटी रह जाती हैं और लोग सोशल मीडिया पर इसे शेयर कर हक्का-बक्का हो रहे हैं.

जेसीबी से चलाई गई दाल, 40 हजार लोगों के खाने का इंतजाम

वीडियो की शुरुआत में विशाल कढ़ाव दिखाई देता है. दाल भाप उठाती नजर आ रही है. जेसीबी के बाल्टी से दाल को चलाया जा रहा है. आसपास लोग चकित होकर यह नजारा देख रहे हैं. कढ़ाव का आकार इतना बड़ा है कि साधारण चम्मच से इसे चलाना नामुमकिन लगता है. आयोजन में कई वॉलंटियर काम कर रहे हैं और जेसीबी के ऑपरेटर ने पूरी निपुणता के साथ दाल को हिलाया है. इस दौरान लोग मोबाइल पर वीडियो कैद कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि इस बड़े से कढ़ाव में एक साथ 40 हजार लोगों के लिए दाल बन जाती है. वीडियो देखने के बाद हर कोई चकित है और कह रहा है कि हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है.

इससे पहले ट्रैक्टर ट्रॉली से परोसा गया था दाल बाटी चूरमा

भारत में अक्सर इस तरह के भंडारों का आयोजन किया जाता है. इन भंडारो में खाने वालों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि बर्तन छोटे पड़ जाते हैं. जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में माल भरकर लोगों तक परोसा जाता है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में दाल बाटी चूरमा पकाया जा रहा था जिसे हजारों लोगों ने खाया था. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स को क्यों आई घिन्न

वीडियो को mr_neeraj_8457_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये मशीन तो लोगों के मकान और गटर तोड़ती है इससे कोई कैसे खाना पका सकता है. एक और यूजर ने लिखा...भाई मैं तो अंधा हूं, मैंने कुछ देखा ही नहीं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आजकल वायरल होने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं.

