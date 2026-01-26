हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: चप्पल vs पत्थर! दादा और पोते के बीच छिड़ी ‘घर की महाभारत’, वायरल वीडियो ने इंटरनेट हिला दिया

Video: चप्पल vs पत्थर! दादा और पोते के बीच छिड़ी ‘घर की महाभारत’, वायरल वीडियो ने इंटरनेट हिला दिया

वीडियो में दादा और पोते के बीच ऐसा नोकझोंक भरा मुकाबला देखने को मिल रहा है कि लोग इसे प्यार से “घर का महाभारत” कह रहे हैं. मासूमियत और मस्ती से भरा ये वीडियो हर उम्र के लोगों का दिल जीत रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 26 Jan 2026 08:30 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर हर दिन अलग अलग तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी इमोशनल तो कभी हैरान कर देने वाले और कभी ऐसे वीडियो जो चेहरे पर अपने आप मुस्कान ले आते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही मजेदार वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हंस हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो में दादा और पोते के बीच ऐसा नोकझोंक भरा मुकाबला देखने को मिल रहा है कि लोग इसे प्यार से “घर का महाभारत” कह रहे हैं. मासूमियत और मस्ती से भरा ये वीडियो हर उम्र के लोगों का दिल जीत रहा है.

दादा पोते के बीच छिड़ी महाभारत

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे से बच्चे और उसके दादा आमने सामने खड़े हैं. दादा के हाथ में चप्पल है और वो पोते को डराने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं पोता भी पीछे हटने वालों में से नहीं है. नन्हा बच्चा हाथ में पत्थर उठाकर दादा से बहस करता नजर आता है. दोनों के चेहरे के हाव भाव ऐसे हैं जैसे कोई बड़ी जंग छिड़ गई हो. दादा कभी आगे बढ़ते हैं तो कभी पीछे हटते हैं और पोता भी पूरी हिम्मत के साथ जवाब देता दिखता है.

पोते ने मानी हार तो शरारत पर उतर आए दादा

वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा तब आता है जब पोता अचानक पत्थर फेंक देता है. ऐसा लगता है कि अब मामला शांत हो जाएगा लेकिन तभी दादा फिर से शरारत पर उतर आते हैं. दादा पोते को दोबारा पत्थर उठाने का इशारा करते हैं और उसे चिढ़ाते नजर आते हैं. ये देखकर पोता भी मुस्कुराता है और दोनों के बीच की प्यारी तकरार लोगों को खूब गुदगुदा रही है.

यह भी पढ़ें: दूल्हा है या रहमान डकैत? FA9LA पर मारी ऐसी एंट्री कि हर कोई हो गया फिदा, यूजर्स ने यूं किया सलाम

यूजर्स ने ले लिए मजे

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई लिख रहा है कि यही असली प्यार है तो कोई कह रहा है कि दादा पोते की जोड़ी सबसे खतरनाक होती है. कई यूजर्स ने कमेंट किया कि ये वीडियो उनके बचपन की याद दिला गया. कुछ लोगों ने इसे सबसे क्यूट फैमिली वीडियो बताया है. वीडियो को @ChapraZila नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: पीली ड्रेस पहनें या पीला रेनकोट? बसंत पंचमी पर मौसम ने ली करवट तो कंफ्यूज हुए यूजर्स, वायरल हुए मीम्स

Published at : 26 Jan 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Dada Pota Fight
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
हरे रंग वाले बयान पर विवाद के बीच AIMIM पार्षद सहर शेख ने शेयर की तस्वीरें, 'कौन सा कलर...'
हरे रंग वाले बयान पर विवाद के बीच AIMIM पार्षद सहर शेख ने शेयर की तस्वीरें, जानें क्या कहा?
विश्व
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
क्रिकेट
3 शतकों का शोर, लेकिन संजू सैमसन की असलियत कुछ और, ऐसे तो हार जाएंगे वर्ल्ड कप
3 शतकों का शोर, लेकिन संजू सैमसन की असलियत कुछ और, ऐसे तो हार जाएंगे वर्ल्ड कप
बॉलीवुड
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: शंकराचार्य पर जंग..योगी vs अखिलेश | Bareilly City Magistrate | Avimukteshwaranand
Chitra Tripathi:'ये बताएंगे शंकराचार्य कौन है? Shankaracharya बनाम सरकार पर कंप्यूटर बाबा की ललकार!
Chitra Tripathi: UGC-Avimukteshwaranand मामले पर नाराज होकर बरेली सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया इस्तीफा
Chitra Tripathi: 'ये विवाद समाप्त नहीं होगा..', प्रमोद कृष्णम की बड़ी चेतावनी!| Avimukteshwaranand
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
हरे रंग वाले बयान पर विवाद के बीच AIMIM पार्षद सहर शेख ने शेयर की तस्वीरें, 'कौन सा कलर...'
हरे रंग वाले बयान पर विवाद के बीच AIMIM पार्षद सहर शेख ने शेयर की तस्वीरें, जानें क्या कहा?
विश्व
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
क्रिकेट
3 शतकों का शोर, लेकिन संजू सैमसन की असलियत कुछ और, ऐसे तो हार जाएंगे वर्ल्ड कप
3 शतकों का शोर, लेकिन संजू सैमसन की असलियत कुछ और, ऐसे तो हार जाएंगे वर्ल्ड कप
बॉलीवुड
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
इंडिया
तेलंगाना में शराबी ड्राइवर की खौफनाक हरकत, SI को कार बोनट पर 500 मीटर तक घसीटा; परिवार को कुचला
तेलंगाना में शराबी ड्राइवर की खौफनाक हरकत, SI को कार बोनट पर 500 मीटर तक घसीटा; परिवार को कुचला
ट्रेंडिंग
Video: गणतंत्र दिवस पर नन्हीं छात्रा ने लूटी महफिल, बॉलीवड गानों पर जमकर लगाए ठुमके, नाचने लगा इंटरनेट
गणतंत्र दिवस पर नन्हीं छात्रा ने लूटी महफिल, बॉलीवड गानों पर जमकर लगाए ठुमके, नाचने लगा इंटरनेट
जनरल नॉलेज
Republic Day 2026: अटारी और वाघा बॉर्डर को समझते हैं एक, जान लीजिए दोनों में अंतर
अटारी और वाघा बॉर्डर को समझते हैं एक, जान लीजिए दोनों में अंतर
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Embed widget