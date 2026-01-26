सोशल मीडिया पर हर दिन अलग अलग तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी इमोशनल तो कभी हैरान कर देने वाले और कभी ऐसे वीडियो जो चेहरे पर अपने आप मुस्कान ले आते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही मजेदार वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हंस हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो में दादा और पोते के बीच ऐसा नोकझोंक भरा मुकाबला देखने को मिल रहा है कि लोग इसे प्यार से “घर का महाभारत” कह रहे हैं. मासूमियत और मस्ती से भरा ये वीडियो हर उम्र के लोगों का दिल जीत रहा है.

दादा पोते के बीच छिड़ी महाभारत

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे से बच्चे और उसके दादा आमने सामने खड़े हैं. दादा के हाथ में चप्पल है और वो पोते को डराने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं पोता भी पीछे हटने वालों में से नहीं है. नन्हा बच्चा हाथ में पत्थर उठाकर दादा से बहस करता नजर आता है. दोनों के चेहरे के हाव भाव ऐसे हैं जैसे कोई बड़ी जंग छिड़ गई हो. दादा कभी आगे बढ़ते हैं तो कभी पीछे हटते हैं और पोता भी पूरी हिम्मत के साथ जवाब देता दिखता है.

पोते ने मानी हार तो शरारत पर उतर आए दादा

वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा तब आता है जब पोता अचानक पत्थर फेंक देता है. ऐसा लगता है कि अब मामला शांत हो जाएगा लेकिन तभी दादा फिर से शरारत पर उतर आते हैं. दादा पोते को दोबारा पत्थर उठाने का इशारा करते हैं और उसे चिढ़ाते नजर आते हैं. ये देखकर पोता भी मुस्कुराता है और दोनों के बीच की प्यारी तकरार लोगों को खूब गुदगुदा रही है.

यूजर्स ने ले लिए मजे

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई लिख रहा है कि यही असली प्यार है तो कोई कह रहा है कि दादा पोते की जोड़ी सबसे खतरनाक होती है. कई यूजर्स ने कमेंट किया कि ये वीडियो उनके बचपन की याद दिला गया. कुछ लोगों ने इसे सबसे क्यूट फैमिली वीडियो बताया है. वीडियो को @ChapraZila नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

