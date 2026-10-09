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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगRapido के 186 रुपये के किराये पर हुआ बवाल, वीडियो वायरल

Rapido के 186 रुपये के किराये पर हुआ बवाल, वीडियो वायरल

गुरुग्राम के एंबियंस मॉल में 186 रुपये के Rapido किराये को लेकर हुए विवाद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ऐसे में जानिए आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों चर्चा का विषय बन गया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Oct 2026 10:07 AM (IST)
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गुरुग्राम के एंबियंस मॉल से सामने आया एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ रहा है. वजह कोई बड़ी रकम या लंबा विवाद नहीं, बल्कि महज 186 रुपये का किराया है. एक Rapido राइडर और महिला यात्री के बीच भुगतान को लेकर हुई तीखी बहस का वीडियो ऑनलाइन बहस का भी हिस्सा बन गया.

दरअसल घटना 4 अक्टूबर की बताई जा रही है. महिला ने Rapido के जरिए बाइक राइड बुक की थी. सफर पूरा होने के बाद भुगतान को लेकर दोनों के बीच मतभेद शुरू हुआ. महिला की तरफ से भुगतान में तकनीकी समस्या यानी सर्वर संबंधी दिक्कत का हवाला दिए जाने की बात सामने आई. वहीं दूसरी ओर, राइडर अपने किराये की रकम न मिलने पर जोर देता रहा.

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कैमरे में रिकॉर्ड किया मामला

विवाद बढ़ने के बाद राइडर अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया. महिला मॉल के भीतर जाती दिखाई दी और राइडर भी उसके पीछे पहुंच गया. वीडियो में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक सुनाई देती है. स्थिति बिगड़ती देख आसपास मौजूद लोग और मॉल सिक्योरिटी भी उन्हें बाहर जाकर मामला सुलझाने की बात बोलती हुई दिखी.

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असली सवाल केवल 186 रुपये का नहीं

Rapido जैसे प्लेटफॉर्म ने शहरों में यात्रा को काफी आसान बनाया है. कुछ क्लिक में राइड बुक हो जाती है, किराया पहले से दिखाई देता है और यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है. लेकिन इस पूरी डिजिटल सुविधा के पीछे एक राइडर सड़क पर अपना समय और पेट्रोल खर्च करता है. ऐसे में कई यूजर्स का यह कहना है कि पैमेंट से जुड़ी कोई भी समस्या सीधे राइडर की कमाई को प्रभावित कर सकती है. रोजाना कई राइड करने वाले ड्राइवर के लिए हर पैमेंट उसकी दिनभर की आय का हिस्सा होता है.

यूजर्स दे रहे प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है. कुछ यूजर्स राइडर के सपोर्ट में कमेंट कर रहे हैं कि यदि राइड पूरी हो चुकी है तो किराये का पैमेंट होना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अगर वास्तव में तकनीकी समस्या थी, तो स्थिति को बहस में बदलने के बजाय ऐप या कस्टमर सपोर्ट के जरिए सुलझाया जाना चाहिए. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि महिला ने अगर पैमेंट कर दिया है, तो उसे राइडर को दिखा देना चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 10:07 AM (IST)
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