Cyber Fraud: 19 मिनट के वायरल MMS से सावधान! लिंक पर क्लिक किया तो खाली हो जाएंगा बैंक अकाउंट

Cyber Fraud Safety Tips: साइबर अपराधों से कितनी तरह से सुरक्षा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपराधी एक और रूप में लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं. अब वायरल वीडियो के नाम पर एक नया मैलवेयर वायरस भेजने की कोशिश की जा रही है. साइबर विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ऐसे वीडियो पर क्लिक करने से पहले दस बार सोच लें.

लिंक क्लिक करने से हो सकता है फोन हैक

अपराधी लोगों के फोन और सिस्टम को हैक करके उनके व्यक्तिगत डेटा को चुराने के लिए एक नई रणनीति के साथ आ रहे हैं. नकली 19 मिनट के वायरल वीडियो का लिंक जनता के बीच जारी किया गया है. इसके माध्यम से बैंकिंग ट्रोजन स्थापित करके धोखा देने की कोशिश की जा रही है. अगर आप उस वीडियो पर क्लिक करते हैं तो आपको पता चले बिना ही मैलवेयर वायरस आपके सिस्टम में प्रवेश कर जाएगा. इससे आपके बैंकिंग लॉग इन और ओटीपी चुपके से पता चल जाएंगे. बाद में, वे आपकी भागीदारी के बिना आपके खातों को खाली कर देंगे.

व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर भेजे जाते हैं लिंक

सोशल इंजीनियरिंग नामक इस वीडियो लिंक के माध्यम से, वे आपके फोन और आपके सिस्टम तक पूरी पहुंच देने के लिए मैलवेयर स्थापित करेंगे. बहुत से लोग वायरल वीडियो में रुचि रखते हैं. ऐसे दिलचस्प कंटेंट वाले लिंक आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य निजी मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से भेजे जाते हैं. अगर आप उस पर क्लिक करते हैं, तो आपको पता चले बिना ही बैंकिंग लेनदेन के लिए रखा गया ट्रोजन हॉर्स आपके फोन में स्थापित हो जाएगा.

साइबर अपराधी जो लिंक भेजते हैं, उनमें कोई दिलचस्प वीडियो है या नहीं, यह एक तरफ, अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, तो उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा. जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके फोन की अनुमतियाँ उन्हें दी जा रही हैं, सेटिंग बदल जाएगी. इससे आपका फोन खतरे में पड़ जाएगा. संचालन पूरी तरह से साइबर अपराधियों के हाथों में चला जाएगा. इससे आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा.

लिंक क्लिक करने के बाद क्या होगा?

साइबर अपराधी इलेक्ट्रॉनिक फ़िशिंग तकनीक में माहिर हो गए हैं. वे लोगों की रुचि के लिए सामग्री बनाते हैं और इसे जनता के बीच जारी करते हैं. यह किसी चीज़ के लीक हुए 19 मिनट के वीडियो के रूप में प्रसारित होता है. अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको शुरू में कुछ भी दिखाई नहीं देगा. हालांकि, हर बार जब आप क्लिक करते हैं तो आपको पता चले बिना ही आपका विवरण नकली लैंडिंग पृष्ठों में शामिल हो जाता है.

कभी-कभी एक ऐसा पेज भी होता है जो वीडियो जैसा दिखता है. उस पर क्लिक करने पर भी, आपको अपने फ़ोन में बैंकिंग ट्रोजन या इंफोस्टीलर जैसे लोड मिलते हैं. उपयोगकर्ता को बैंक के बैकग्राउंड में होने वाली गड़बड़ का पता नहीं चलता है और वह उस वीडियो पर क्लिक करता रहता है. इस बीच, नुकसान हो जाता है.

बैंक खाता खाली हो सकता है आपका

जब आप इन लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आपको पता चले बिना ही स्क्रीन अचानक खाली हो जाती है. या आपको अपनी स्क्रीन के समान एक नकली लॉगिन स्क्रीन दिखाई देती है. जब आप उन पर पासवर्ड और अन्य ओटीपी टाइप करते हैं, तो आपके डेटा के आधार पर, साइबर अपराधी, जिन्होंने पहले ही आपकी मूल स्क्रीन को हैक कर लिया है, अपना काम कर लेते हैं. वे आपके बैंक खाते को खाली कर देंगे.

आपको पता चले बिना ही, आपने उन्हें पूरी अनुमति दे दी है. यह मैलवेयर आपकी सुरक्षा सेटिंग्स को तोड़ सकता है. इसलिए, अगर आप अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भेजे गए लिंक या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचते हैं, तो आपका फोन और आपके बैंक खाते में पैसा सुरक्षित रहेगा.