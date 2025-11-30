ट्रेन से टकराकर एक झटके में खून का लोथड़ा बन गई गाय, वीडियो देख हराम हो जाएगी नींद- यूजर्स परेशान
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक गाय अलसुबह रेलवे ट्रैक पर घांस चरती दिखाई दे रही है. लोग अपने कामों में मशगूल हैं और सबकुछ सही चल रहा होता है.
ट्रेन को अक्सर गाड़ियों का बादशाह कहा जाता है. अगर कोई तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ जाए तो उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है. ऐसा ही कुछ हुआ सुबह सुबह ट्रैक पर घांस चरती गाय के साथ. जो घांस चरते हुए अपनी मौत से अनजान थी, ट्रैक पर सामने से आ रही ट्रेन से वो जब टकराई तो उसका अस्तित्व मानों दुनिया से ऐसे मिटा कि वो कभी थी ही नहीं. वीडियो देखकर आपकी भी नींद हराम हो जाएगी.
ट्रेन से टकराई ट्रेन और हो गया मौत का खेल
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक गाय अलसुबह रेलवे ट्रैक पर घांस चरती दिखाई दे रही है. लोग अपने कामों में मशगूल हैं और सबकुछ सही चल रहा होता है. लेकिन अचानक घांस वाली उस ट्रैक पर एक ट्रेन आ जाती है जिससे गाय बिल्कुल अंजान है. घांस चरती गाय को मालूम ही नहीं है कि सामने से उसकी मौत का सामना रफ्तार भरते हुए आ रहा है. दिखने में लग रहा है कि ट्रेन की रफ्तार कम है लेकिन जैसे ही हादसा होता है वैसे ही रफ्तार के साथ साथ मौत का खेल भी दिखाई देने लगता है.
ट्रेन से टकराते ही उड़े गाय के परखच्चे
अचानक ट्रेन गाय के नजदिक आती है और ट्रेन का कोना गाय के शरीर को छूते हुए निकल जाता है. जैसे ही ट्रेन का कोना गाय को छूता है वैसे ही गाय के छितड़े उड़ जाते हैं और उसका पूरा शरीर खून के लोथड़े में तब्दिल हो जाता है. ऐसा लगता है जैसे गाय इस दुनिया में कभी थी ही नहीं. वीडियो देखकर यूजर्स की नींद हराम हो चुकी है और हर कोई काफी परेशान दिखाई दे रहा है.
यूजर्स की उड़ी नींद
वीडियो को locopilotrajdhani नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कैमरा मैन चाहता तो गाय की जान बच सकती थी. एक और यूजर ने लिखा...ट्रेन की रफ्तार का अंदाजा लगाइए, गाय एक सेकंड में शरीर के साथ खत्म हो गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बेहद दर्दनाक मौत, मेरी तो नींद उड़ गई.
