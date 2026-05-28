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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगये तो बस NCR वाले ही कर सकते हैं! कार के खराब एसी में लगाया ऐसा जुगाड़, वीडियो देख उछल पड़े यूजर्स

ये तो बस NCR वाले ही कर सकते हैं! कार के खराब एसी में लगाया ऐसा जुगाड़, वीडियो देख उछल पड़े यूजर्स

Delhi NCR Heatwave: Delhi-NCR की तेज गर्मी में taxi driver ने खराब car AC को ठंडा करने के लिए लगाया अनोखा desi jugaad. वीडियो वायरल होते ही लोग बोले – “ये सिर्फ NCR वाले कर सकते हैं!”

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 28 May 2026 11:46 AM (IST)
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Delhi NCR Heatwave: दिल्ली-NCR की गर्मी इन दिनों लोगों की हालत खराब कर रही है. बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे आग बरस रही हो. ऐसे में अगर कार का AC भी जवाब दे दे, तो सफर करना किसी सजा से कम नहीं लगता. हालांकि, NCR वालों का जुगाड़ भी दुनिया से अलग होता है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर ने खराब कूलिंग वाले AC को ठंडा करने के लिए ऐसा देसी तरीका अपनाया कि लोग हैरान रह गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि कार के Condenser पर लगातार पानी का स्प्रे किया जा रहा है, ताकि AC थोड़ी ठंडी हवा दे सके. इस जुगाड़ को देखकर लोग बोल रहे हैं, “भाई, ये आइडिया सिर्फ NCR वाले ही सोच सकते हैं!”

Shimla जैसी कूलिंग देने वाला वायरल जुगाड़

वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली की 45–50°C वाली गर्मी में भी इस तरीके से कार के अंदर Shimla जैसी कूलिंग मिल रही थी. बताया गया कि दोपहर की तेज गर्मी में टैक्सी का AC बिल्कुल कूलिंग नहीं दे रहा था. इसके बाद कंडेंसर पर पानी का स्प्रे शुरू किया गया और कुछ ही देर में AC ने ठंडी हवा देनी शुरू कर दी. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया. कई लोग इस जुगाड़ को “गरीबों का मिनी कूलिंग सिस्टम” बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे मजेदार इनोवेशन कह रहे हैं. लोगों को सबसे ज्यादा मजा इस बात में आया कि बिना किसी बड़े खर्च के ड्राइवर ने गर्मी से राहत पाने का रास्ता ढूंढ लिया.

 लोगों ने दिए मजेदार और समझदार रिएक्शन

वीडियो पर यूजर्स जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “भाई हर चीज की लिमिट होती है, ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो कंप्रेसर ऑटोमेटिक उड़ जाता है.” वहीं दूसरे ने कहा, “बिल्कुल भाई, हर मशीन की भी एक लिमिट होती है. ज्यादा हीट और लगातार लोड से सिस्टम पर असर पड़ सकता है.” एक और यूजर ने लिखा, “जुगाड़ कुछ देर राहत दे सकता है लेकिन हर ठंडी हवा मशीन के लिए सही हो ऐसा जरूरी नहीं होता.” वहीं कुछ लोगों ने इस क्रिएटिविटी की तारीफ भी की. एक कमेंट में लिखा गया, “क्रिएटिविटी और जुगाड़ का भी अपना अलग ही लेवल होता है, लोग कई बार सबसे हैरान करने वाले तरीकों से अनोखे समाधान निकाल लेते हैं.” 

जुगाड़ काम का है, लेकिन सावधानी भी जरूरी

देसी जुगाड़ भारत की पहचान माने जाते हैं और कई बार मुश्किल समय में यही छोटे-छोटे आइडिया काम भी आ जाते हैं. लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि कार के AC सिस्टम के साथ ज्यादा प्रयोग करना सही नहीं होता. कंडेंसर पर लगातार पानी डालने से कुछ देर कूलिंग बेहतर हो सकती है, लेकिन इससे मशीन पर असर पड़ने का खतरा भी रहता है. अगर AC सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसे मैकेनिक को दिखाना ज्यादा सही माना जाता है. हालांकि सोशल मीडिया की दुनिया में यह वीडियो लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है. कई लोग इसे “NCR का ultimate summer hack” बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे देखकर हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. अब आपका क्या कहना है? क्या यह जुगाड़ सही है या सिर्फ कुछ दे. 
 
Published at : 28 May 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Delhi NCR Heatwave Creative Viral Video Summer Survival Hack Trending Social Media Video
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