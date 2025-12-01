सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी वीडियोज सामने आती हैं जो लोगों को चौंका देती हैं. कभी किसी शादी की ग्रैंड तैयारी चर्चा में आ जाती है, तो कभी किसी बड़े भोज में बनने वाले भोजन की मात्रा देखकर लोग दंग रह जाते हैं. लेकिन इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने लोगों के बीच काफी बहस छेड़ दी है. यह वीडियो एक बड़े भोज या पंचायत-स्तर के आयोजन जैसा लग रहा है, जहां भारी मात्रा में खाना तैयार किया जा रहा है. वीडियो में दिखाई देता है कि एक बड़े से लोहे के कढ़ाह में पूड़ी का आटा गूंथा जा रहा है, लेकिन तरीका देखकर दर्शक दंग रह गए हैं.

पैरों से आटा गूंथते दिखे खाना बनाने वाले कारीगर

वीडियो में एक व्यक्ति आराम से कुर्सी पर बैठा है और उसके पैर आटे में डूबे हुए हैं. वह लगातार आटा मसल रहा है. उसके पास खड़ा एक दूसरा व्यक्ति भी उसी बड़े कढ़ाह में पैर रखकर आटा गूंथता दिखता है. दोनों मिलकर बड़े आयोजन के लिए आटा तैयार कर रहे हैं. यह तरीका देखकर कई लोग हैरान हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा का आटा हाथों से गूंथना वास्तव में मुश्किल होता है. मजदूरों के चेहरों पर काम का भारी दबाव भी झलकता है, क्योंकि पास ही बाद में तलने के लिए पूड़ियों का पहाड़ जमा होता दिखता है.

दूसरी ओर तली गईं गर्मा गरम पूड़ियां

वीडियो के दूसरे हिस्से में एक मजदूर बड़े से मेज पर फैलाए गए आटे को उठाकर कढ़ाही की ओर ले जाता है. वह पूड़ी चादर की तरह बड़ी और पतली दिखती है और इसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं. कढ़ाही के उबलते तेल में वह पूड़ी डाली जाती है और देखते ही देखते वह फूलने भी लगती है. यह दृश्य किसी बड़े मेले, समारोह, धार्मिक आयोजन या दावत की तैयारी जैसा लगता है, जहां हजारों लोगों के लिए भोजन बनाया जाता है. हालांकि वीडियो देखकर यूजर्स ने बाहर की पूड़ी न खाने की कसमें खा ली हैं.

यूजर्स बोले, अब समझ आया स्वाद का असली राज

वीडियो सामने आने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं दो हिस्सों में बंट गई हैं. कुछ लोग इसे बड़े आयोजनों में काम करने वाले मजदूरों की मेहनत बताते हुए उनकी सराहना कर रहे हैं. उनका कहना है कि इतने बड़े स्तर पर खाना बनाना आसान काम नहीं होता. दूसरी तरफ कई यूजर्स साफ-सफाई और हाइजीन को लेकर चिंतित नजर आए. कुछ लोगों ने मजाक में लिखा “आटा गूंथने का ये तरीका तो पहली बार देखा.” जबकि कुछ ने चुटकी ली “अब समझ आया कि बड़े भोज में पूड़ियाँ इतनी स्वादिष्ट क्यों होती हैं.”

