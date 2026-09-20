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उई अम्मा गाने पर कॉलेज की हसीना ने किया डांस...वीडियो वायरल

वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि इस कॉलेज गर्ल ने मरून-रेड कलर की बेहद खूबसूरत साड़ी के साथ प्रिंटेड ब्लाउज पहना हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Sep 2026 07:35 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों कॉलेज फंक्शन का एक ऐसा वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है. कॉलेज के स्टेज पर जब एक बेहद खूबसूरत छात्रा ने लाल साड़ी में कदम रखा, तो हर किसी की निगाहें उसी पर टिक गईं. जैसे ही बैकग्राउंड में सुपरहिट बॉलीवुड सॉन्ग 'उई अम्मा' बजना शुरू हुआ, इस लड़की ने अपनी ऐसी लचकदार कमर मटकाई और कातिलाना एक्सप्रेशंस दिए कि पूरा हॉल सीटी बजाने पर मजबूर हो गया. इस हॉट और एनर्जेटिक डांस परफॉर्मेंस का वीडियो अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आग की तरह फैल रहा है.

लाल साड़ी में ढाया ऐसा कहर कि थमीं सबकी सांसें

वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि इस कॉलेज गर्ल ने मरून-रेड कलर की बेहद खूबसूरत साड़ी के साथ प्रिंटेड ब्लाउज पहना हुआ है. खुले बालों की स्टाइलिंग और स्टेज की रंग-बिरंगी लाइट्स में उसका निखार और भी खिलकर सामने आ रहा है. जैसे ही उसने डांस करना शुरू किया, उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की अदाओं ने दर्शकों पर ऐसा जादू चलाया कि लोग देखते ही रह गए. उसका हर एक मूव इतना परफेक्ट था कि मानो कोई प्रोफेशनल डांसर स्टेज पर उतर आई हो.

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कमरिया के लटके-झटकों पर झूम उठा पूरा कॉलेज

'उई अम्मा' गाने के तेज म्यूजिक पर लड़की ने जिस तरह से अपनी पतली कमर लचकाई, उसने वहां मौजूद सभी छात्रों और टीचर्स के पसीने छुड़ा दिए. स्टेज के सामने बैठे स्टूडेंट्स लगातार उसके नाम के नारे लगा रहे थे और चीयर कर रहे थे. लड़की के डांस स्टेप्स इतने एनर्जेटिक और ग्रेसफुल थे कि एक पल के लिए भी वीडियो से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है. उसने जिस कॉन्फिडेंस के साथ पूरी परफॉर्मेंस दी, उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि एक ट्रेंड डांसर भी है.

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सोशल मीडिया पर मचा गदर, यूजर्स बोले- 'उई अम्मा... दिल ले गई.'

यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग पेजों पर जमकर शेयर किया जा रहा है और इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में तो मानो तारीफों की बाढ़ आ गई है. नेटिजन्स इस लड़की की अदाओं और उसके डांस की तुलना बॉलीवुड एक्ट्रेस से कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई साहब, ऐसा डांस तो आज तक नहीं देखा, दिल छू लिया." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "इस डांस ने तो स्टेज पर सच में आग लगा दी." कुल मिलाकर, इस कॉलेज गर्ल की परफॉर्मेंस ने इंटरनेट पर हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Sep 2026 07:35 PM (IST)
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