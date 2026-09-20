उई अम्मा गाने पर कॉलेज की हसीना ने किया डांस...वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों कॉलेज फंक्शन का एक ऐसा वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है. कॉलेज के स्टेज पर जब एक बेहद खूबसूरत छात्रा ने लाल साड़ी में कदम रखा, तो हर किसी की निगाहें उसी पर टिक गईं. जैसे ही बैकग्राउंड में सुपरहिट बॉलीवुड सॉन्ग 'उई अम्मा' बजना शुरू हुआ, इस लड़की ने अपनी ऐसी लचकदार कमर मटकाई और कातिलाना एक्सप्रेशंस दिए कि पूरा हॉल सीटी बजाने पर मजबूर हो गया. इस हॉट और एनर्जेटिक डांस परफॉर्मेंस का वीडियो अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आग की तरह फैल रहा है.

लाल साड़ी में ढाया ऐसा कहर कि थमीं सबकी सांसें

वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि इस कॉलेज गर्ल ने मरून-रेड कलर की बेहद खूबसूरत साड़ी के साथ प्रिंटेड ब्लाउज पहना हुआ है. खुले बालों की स्टाइलिंग और स्टेज की रंग-बिरंगी लाइट्स में उसका निखार और भी खिलकर सामने आ रहा है. जैसे ही उसने डांस करना शुरू किया, उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की अदाओं ने दर्शकों पर ऐसा जादू चलाया कि लोग देखते ही रह गए. उसका हर एक मूव इतना परफेक्ट था कि मानो कोई प्रोफेशनल डांसर स्टेज पर उतर आई हो.

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कमरिया के लटके-झटकों पर झूम उठा पूरा कॉलेज

'उई अम्मा' गाने के तेज म्यूजिक पर लड़की ने जिस तरह से अपनी पतली कमर लचकाई, उसने वहां मौजूद सभी छात्रों और टीचर्स के पसीने छुड़ा दिए. स्टेज के सामने बैठे स्टूडेंट्स लगातार उसके नाम के नारे लगा रहे थे और चीयर कर रहे थे. लड़की के डांस स्टेप्स इतने एनर्जेटिक और ग्रेसफुल थे कि एक पल के लिए भी वीडियो से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है. उसने जिस कॉन्फिडेंस के साथ पूरी परफॉर्मेंस दी, उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि एक ट्रेंड डांसर भी है.

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सोशल मीडिया पर मचा गदर, यूजर्स बोले- 'उई अम्मा... दिल ले गई.'

यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग पेजों पर जमकर शेयर किया जा रहा है और इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में तो मानो तारीफों की बाढ़ आ गई है. नेटिजन्स इस लड़की की अदाओं और उसके डांस की तुलना बॉलीवुड एक्ट्रेस से कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई साहब, ऐसा डांस तो आज तक नहीं देखा, दिल छू लिया." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "इस डांस ने तो स्टेज पर सच में आग लगा दी." कुल मिलाकर, इस कॉलेज गर्ल की परफॉर्मेंस ने इंटरनेट पर हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है.

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