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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएसआईआर के खिलाफ बड़े मार्च की तैयारी, अभिजीत दीपके -राकेश टिकैत समेत पहुंचेंगे ये नेता

एसआईआर के खिलाफ बड़े मार्च की तैयारी, अभिजीत दीपके -राकेश टिकैत समेत पहुंचेंगे ये नेता

'पीपुल्स अगेंस्ट SIR' गठबंधन के बैनर तले 23 अक्टूबर को एक बड़े देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया गया है. इसमें सीईसी ज्ञानेश कुमार को तुरंत पद से हटाने और उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 21 Oct 2026 10:16 PM (IST)
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देश में अलग-अलग संगठनों की तरफ से एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं. 'पीपुल्स अगेंस्ट SIR' गठबंधन के बैनर तले 23 अक्टूबर को एक बड़े देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया गया है.  संगठन की ओर कहा गया, 'भारतीय लोकतंत्र इस वक्त गहरे संकट में है और चुनाव आयोग निष्पक्षता खो चुका है. इसे ध्यान में रखते हुए छात्र, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, महिला और अल्पसंख्यक संगठनों ने एकजुट होकर लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर उतरने का फैसला किया है.

इस विरोध प्रदर्शन में जाने-माने अर्थशास्त्री डॉ. परकाला प्रभाकर, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके और अभिनेता प्रकाश राज, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, किसान नेता राकेश टिकैत, AISA अध्यक्ष नेहा बोरा, लेखक तुषार गांधी, अंजलि भारद्वाज, गणेश देवी, आइशी घोष और विराज देवांग जैसे बड़े चेहरे शामिल होंगे. बयान में 'हर हाथ में तिरंगा और हर गली में जंतर-मंतर' का नारा देते हुए देश के नागरिकों और युवाओं से अपने-अपने इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू करने की अपील की गई है. साथ ही विपक्षी दलों से भी इस आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया गया है.

संगठन की मुख्य मांगें

  • मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तुरंत पद से हटाया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए.
  • स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को तुरंत रद्द कर हटाए गए सभी योग्य मतदाताओं के नाम दोबारा वोटर लिस्ट में जोड़े जाएं.
  • चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के संशोधनों को रद्द कर एक निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत नए चुनाव आयोग का गठन किया जाए.
  • चुनाव सुधार लागू किए जाएं और बैलेट पेपर से मतदान की व्यवस्था वापस लाई जाए.

14 अक्टूबर को बने 'पीपुल्स अगेंस्ट SIR' गठबंधन का आरोप है कि इस मतदाता संशोधन प्रक्रिया के तहत अब तक करीब 13 करोड़ योग्य मतदाताओं, खासकर वंचित और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. गठबंधन ने 'हर हाथ में तिरंगा, हर गली में जंतर-मंतर' का नारा देते हुए देश भर के नागरिकों से अपने-अपने इलाकों में विरोध दर्ज कराने का आग्रह किया है.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 21 Oct 2026 10:16 PM (IST)
Tags :
Rakesh Tikait CJP Abhijeet Dipke
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