हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDance Video: 'यू आर माय छम्मक छल्लो' गाने पर हसीना ने बिखेरे जलवे! डांस देख कुंवारों के दिलों पर चलीं छुरियां- वीडियो वायरल

Dance Video: 'यू आर माय छम्मक छल्लो' गाने पर हसीना ने बिखेरे जलवे! डांस देख कुंवारों के दिलों पर चलीं छुरियां- वीडियो वायरल

Viral Dance Video: वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कॉलेज गर्ल रा-वन मूवी के गाने छम्मक छल्लो पर अपना जलवा बिखेरती दिखाई दे रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 23 Nov 2025 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

डांस किसे नहीं पसंद. किसी को नागिन डांस पसंद है, किसी को क्लासिकल डांस तो कोई भाभी के डांस का दीवाना है. लेकिन जब बात आती है कॉलेज गर्ल के डांस की तो हर कोई अपनी पसंद से बगावत कर बैठता है. कॉलेज गर्ल के डांस के कायल जिस तरह से मशगूल होकर उसे देखते हैं उससे साफ पता लगता है कि दीवानगी किस कदर अपने चरम पर है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कॉलेज गर्ल रा-वन मूवी के गाने छम्मक छल्लो पर अपना जलवा बिखेरती दिखाई दे रही है.

छम्मक छल्लो गाने पर कॉलेज हसीना ने किया डांस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कॉलेज का एनुअल फंक्शन दिखाया गया है. इस फंक्शन के दौरान कुछ लड़कियां स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस देती दिखाई दे रही हैं. लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने लोगों का ध्यान खींचा है तो वो है पीले कुर्ते में डांस कर रही लड़की. पीले कुर्ते वाली कॉलेज की हसीना ने जिस तरह से गाने की धुन पर कदम से कदम मिलाए, कॉलेज के साथ साथ पूरा इंटरनेट झूमने लगा. खुले बाल, कानों में बाली और चेहरे पर मुस्कान के साथ कातिलाना एक्सप्रेशन्स. कुल मिलाकर हुस्न और अदाओं का कॉम्बो ऐसा फूटा कि देखने वाले बस देखते रह गए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Archana Sharma (@archaaana__)

मुस्कान, अदाएं और एक्सप्रेशन्स पर दिल हार बैठे लोग

वीडियो में जिस तरह से लड़की डांस कर रही है उसने सभी को हैरानी में डाल दिया है. खूबसूरती के साथ चेहरे पर एक्सप्रेशन का नूर और शरीर में गाने की थाप पर अदाओं की मिलावट ने मानों कुंवारों के चेहरे पर परमानेंट मुस्कान ला दी है. लोग दुख दर्द भूल कर केवल इस कॉलेज गर्ल के डांस की तारीफ करने में लगे हुए हैं. वीडियो देखने के बाद कमेंट करने के लिए यूजर्स का मानों एक हूजूम सा उमड़ पड़ा और हर कोई बस तारीफ में एक ही शब्द दोहराता रहा कि भाई डांस हो तो ऐसा वरना न हो.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में कुकिंग शो! AC कोच में महिला ने बनाई मैगी, लोग भड़क उठे

यूजर्स ने जमकर की तारीफ

वीडियो को Archana Sharma नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या डांस किया है. हम तो दिल ही हार बैठे. एक और यूजर ने लिखा...भाई डांस हो तो ऐसा हो, अदा हो तो ऐसी हो और खूबसूरती हो तो ऐसी हो वरना ना हो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....बस कर दो, हम दिल हार बैठे हैं.

यह भी पढ़ें: Tejas Crashed: परकटे पक्षी की तरह गिरा तेजस और जमीन छूते ही लगी आग... डरा देगा वायरल वीडियो

Published at : 23 Nov 2025 06:58 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Chammak Challo Dance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'क्या राहुल गांधी को मिलेगा संदेश?', ट्रंप-ममदानी की मीटिंग पर शशि थरूर ने किया था कमेंट, BJP ने कसा तंज
'क्या राहुल गांधी को मिलेगा संदेश?', ट्रंप-ममदानी की मीटिंग पर शशि थरूर ने किया था कमेंट, BJP ने कसा तंज
बिहार
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
इंडिया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी जल्दी घुटनों पर कैसे आया PAK, आर्मी चीफ ने बताया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोले आर्मी चीफ?
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी से पहले संजू सैमसन बने कप्तान, टीम ने बड़े फैसले से चौंकाया
IPL 2026 की नीलामी से पहले संजू सैमसन बने कप्तान, टीम ने बड़े फैसले से चौंकाया
Advertisement

वीडियोज

Crime News : निकाह की 'खूनी नागिन' का कबूलनामा | Sansani
Bihar Politics: Nitish Kumar को इस शर्त पर समर्थन देंने को तैयार हैं Owaisi | Simanchal News
Charcha With Chitra: Chirag Paswan ने बताया उनकी सरकार कैसे देगी रोजगार? Bihar Politics | LJP(R)
बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर राजनीति चमका रही TMC? | Mamata Banerjee | Romana Isar Khan | Janhit
Ghanti Bajao: बच्चों के भविष्य का सवाल कौन बन गया काल? Pratima Mishra | Education System
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'क्या राहुल गांधी को मिलेगा संदेश?', ट्रंप-ममदानी की मीटिंग पर शशि थरूर ने किया था कमेंट, BJP ने कसा तंज
'क्या राहुल गांधी को मिलेगा संदेश?', ट्रंप-ममदानी की मीटिंग पर शशि थरूर ने किया था कमेंट, BJP ने कसा तंज
बिहार
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
इंडिया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी जल्दी घुटनों पर कैसे आया PAK, आर्मी चीफ ने बताया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोले आर्मी चीफ?
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी से पहले संजू सैमसन बने कप्तान, टीम ने बड़े फैसले से चौंकाया
IPL 2026 की नीलामी से पहले संजू सैमसन बने कप्तान, टीम ने बड़े फैसले से चौंकाया
बॉलीवुड
गोल्डन साड़ी में छाईं अंबानी लेडीज, शाहरुख खान और रणवीर संंग दिए पोज
गोल्डन साड़ी में छाईं अंबानी लेडीज, शाहरुख खान और रणवीर संंग दिए पोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
1995 में पहली बार भारत आया था इंटरनेट! उससे पहले कैसे काम करता था ISRO?
1995 में पहली बार भारत आया था इंटरनेट! उससे पहले कैसे काम करता था ISRO?
ट्रेंडिंग
अब तो हद हो गई! चलती ट्रेन की छत पर पिकनिक मनाते दिखे लोग- वीडियो देख घूमा यूजर्स का माथा
अब तो हद हो गई! चलती ट्रेन की छत पर पिकनिक मनाते दिखे लोग- वीडियो देख घूमा यूजर्स का माथा
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget