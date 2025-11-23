Dance Video: 'यू आर माय छम्मक छल्लो' गाने पर हसीना ने बिखेरे जलवे! डांस देख कुंवारों के दिलों पर चलीं छुरियां- वीडियो वायरल
Viral Dance Video: वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कॉलेज गर्ल रा-वन मूवी के गाने छम्मक छल्लो पर अपना जलवा बिखेरती दिखाई दे रही है.
डांस किसे नहीं पसंद. किसी को नागिन डांस पसंद है, किसी को क्लासिकल डांस तो कोई भाभी के डांस का दीवाना है. लेकिन जब बात आती है कॉलेज गर्ल के डांस की तो हर कोई अपनी पसंद से बगावत कर बैठता है. कॉलेज गर्ल के डांस के कायल जिस तरह से मशगूल होकर उसे देखते हैं उससे साफ पता लगता है कि दीवानगी किस कदर अपने चरम पर है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कॉलेज गर्ल रा-वन मूवी के गाने छम्मक छल्लो पर अपना जलवा बिखेरती दिखाई दे रही है.
छम्मक छल्लो गाने पर कॉलेज हसीना ने किया डांस
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कॉलेज का एनुअल फंक्शन दिखाया गया है. इस फंक्शन के दौरान कुछ लड़कियां स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस देती दिखाई दे रही हैं. लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने लोगों का ध्यान खींचा है तो वो है पीले कुर्ते में डांस कर रही लड़की. पीले कुर्ते वाली कॉलेज की हसीना ने जिस तरह से गाने की धुन पर कदम से कदम मिलाए, कॉलेज के साथ साथ पूरा इंटरनेट झूमने लगा. खुले बाल, कानों में बाली और चेहरे पर मुस्कान के साथ कातिलाना एक्सप्रेशन्स. कुल मिलाकर हुस्न और अदाओं का कॉम्बो ऐसा फूटा कि देखने वाले बस देखते रह गए.
मुस्कान, अदाएं और एक्सप्रेशन्स पर दिल हार बैठे लोग
वीडियो में जिस तरह से लड़की डांस कर रही है उसने सभी को हैरानी में डाल दिया है. खूबसूरती के साथ चेहरे पर एक्सप्रेशन का नूर और शरीर में गाने की थाप पर अदाओं की मिलावट ने मानों कुंवारों के चेहरे पर परमानेंट मुस्कान ला दी है. लोग दुख दर्द भूल कर केवल इस कॉलेज गर्ल के डांस की तारीफ करने में लगे हुए हैं. वीडियो देखने के बाद कमेंट करने के लिए यूजर्स का मानों एक हूजूम सा उमड़ पड़ा और हर कोई बस तारीफ में एक ही शब्द दोहराता रहा कि भाई डांस हो तो ऐसा वरना न हो.
यूजर्स ने जमकर की तारीफ
वीडियो को Archana Sharma नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या डांस किया है. हम तो दिल ही हार बैठे. एक और यूजर ने लिखा...भाई डांस हो तो ऐसा हो, अदा हो तो ऐसी हो और खूबसूरती हो तो ऐसी हो वरना ना हो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....बस कर दो, हम दिल हार बैठे हैं.
