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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: सड़क पर आमने-सामने आए दो गैंडे, फिर शुरू हुई ताकत की भयंकर जंग, वीडियो वायरल

Video: सड़क पर आमने-सामने आए दो गैंडे, फिर शुरू हुई ताकत की भयंकर जंग, वीडियो वायरल

बताया जा रहा है कि पहले एक उम्रदराज गैंडा चितवन नेशनल पार्क से निकलकर सौराहा कस्बे की तरफ आ गया. इसके कुछ ही देर बाद एक दूसरा युवा गैंडा भी वहां पहुंच गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 14 May 2026 09:19 AM (IST)
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जंगल के खतरनाक जानवर जब इंसानी बस्तियों में पहुंच जाते हैं तो माहौल पलभर में डर और रोमांच से भर जाता है. नेपाल के चितवन नेशनल पार्क के पास स्थित सौराहा इलाके में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब दो विशाल एक सींग वाले गैंडे अचानक सड़क पर आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई. होटल, दुकानें और पर्यटकों से घिरे इलाके में गैंडों की यह टक्कर जिसने भी देखी उसकी सांसें थम गईं. अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जंगल से निकलकर शहर में पहुंच गए गैंडे

बताया जा रहा है कि पहले एक उम्रदराज गैंडा चितवन नेशनल पार्क से निकलकर सौराहा कस्बे की तरफ आ गया. इसके कुछ ही देर बाद एक दूसरा युवा गैंडा भी वहां पहुंच गया. दोनों का आमना-सामना होते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया और फिर शुरू हुई ताकत की खतरनाक लड़ाई. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों गैंडे एक-दूसरे पर जोरदार हमला करते हैं और सड़क पर ही वर्चस्व की लड़ाई लड़ने लगते हैं.

 
 
 
 
 
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पर्यटक डर और रोमांच के बीच देखते रहे नजारा

घटना के दौरान आसपास मौजूद पर्यटक और स्थानीय लोग दूरी बनाकर पूरा नजारा देखते रहे. कई लोगों ने इसे “जिंदगी में एक बार दिखने वाला दृश्य” बताया. हालांकि कुछ लोग इस घटना से काफी डर भी गए क्योंकि गैंडे बेहद ताकतवर और आक्रामक जानवर माने जाते हैं. वायरल वीडियो में दोनों जानवरों की ताकत और तेजी साफ नजर आती है.

लड़ाई के बाद अचानक बदल गया माहौल

सबसे दिलचस्प बात यह रही कि थोड़ी देर बाद माहौल अचानक शांत हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़ाई खत्म होने के बाद एक गैंडा सड़क किनारे आराम से फूल खाते दिखाई दिया. यह दृश्य लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर गया क्योंकि कुछ मिनट पहले वही गैंडा बेहद आक्रामक अंदाज में लड़ रहा था.

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क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे मामले?

विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों के आसपास बढ़ती आबादी, पर्यटन और habitat overlap की वजह से जंगली जानवर अब इंसानी इलाकों में ज्यादा दिखाई देने लगे हैं. नेपाल का Chitwan National Park दुनिया के मशहूर वन्यजीव क्षेत्रों में गिना जाता है, जहां बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी और दुर्लभ एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं. नेपाल में संरक्षण प्रयासों की वजह से गैंडों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इसके साथ इंसानों और वन्यजीवों का सामना भी बढ़ता जा रहा है.

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Published at : 14 May 2026 09:19 AM (IST)
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