Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहोर्मुज स्ट्रेट में 7 तेल टैंकर तबाह, ईरान की चेतावनी- 'अगर...'

होर्मुज स्ट्रेट में 7 तेल टैंकर तबाह, ईरान की चेतावनी- 'अगर...'

होर्मुज स्ट्रेट में सात तेल टैंकरों को नुकसान पहुंचा है. चार टैंकरों में तेल स्थानांतरित करने के दौरान निशाना बनाए जाने से आग लग गई, जबकि तीन अन्य नौसैनिक बारूदी सुरंगों से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गए.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 23 Oct 2026 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के बीच रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज स्ट्रेट में सात तेल टैंकरों को नुकसान पहुंचने की खबर है. ईरान के सरकारी टेलीविजन ने गुरुवार को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना के हवाले से बताया कि चार टैंकरों में तेल स्थानांतरित करने के दौरान निशाना बनाए जाने से आग लग गई, जबकि तीन अन्य नौसैनिक बारूदी सुरंगों से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त होकर चलने में असमर्थ हो गए. 

रॉयटर्स ने भी इस रिपोर्ट का उल्लेख किया है. इस बीच, ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान की संपत्तियों पर हमला हुआ तो युद्ध का समर्थन करने वाले देशों के आर्थिक ढांचे को भी निशाना बनाया जा सकता है.

अमेरिकी ठिकानों पर हमले की चेतावनी

ईरानी सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट में जहाजों के झंडे, संभावित हताहतों या नुकसान की अन्य परिस्थितियों के बारे में जानकारी नहीं दी गई. यदि सात जहाजों को नुकसान पहुंचने की खबर की पुष्टि होती है, तो 28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से यह इस रणनीतिक जलमार्ग में एक दिन में जहाजों को नुकसान पहुंचने की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगी.

रिपोर्ट में IRGC ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट के दूसरे हिस्सों से तेल टैंकरों की आवाजाही सुनिश्चित करने की कोशिश करता है, तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है. युद्ध के दौरान IRGC खाड़ी क्षेत्र के देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों को लगातार निशाना बनाता रहा है.

ईरान ने युद्ध का समर्थन करने वाले देशों को चेताया

ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव और मेजर जनरल मोहसिन रेजाई ने भी चेतावनी दी है कि यदि ईरान की संपत्तियों पर हमला किया गया तो युद्ध का समर्थन करने वाले देशों के आर्थिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया जा सकता है.

अमेरिकी मीडिया संस्थान ड्रॉप साइट को दिए साक्षात्कार में रेजाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की कीमत चुकानी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका के साथ संघर्ष जारी रहता है, तो तेहरान के पास जवाब देने के साधन मौजूद हैं. अल जजीरा ने इस बयान की रिपोर्ट दी है.

रेजाई ने कहा, “ईरान के तेल ठिकानों, बंदरगाहों और जहाजरानी को वैध निशाना नहीं माना जा सकता, जबकि यह मान लिया जाए कि युद्ध का समर्थन करने वाले दूसरे पक्ष के आर्थिक बुनियादी ढांचे को हमेशा हमलों से सुरक्षित रखा जाएगा.”

शर्तें पूरी होने पर ही होर्मुज स्ट्रेट खोलने के संकेत

रेजाई ने कहा कि ईरान अब ऐसे समझौतों में दिलचस्पी नहीं रखता, जिनकी एकमात्र गारंटी राजनीतिक सद्भावना हो. उन्होंने दोहराया कि होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने का फैसला उन शर्तों को लागू किए जाने पर निर्भर करेगा, जिनके बारे में ईरान ने अमेरिका को जानकारी दी है.

वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था पर की चर्चा 

उन्होंने यह भी बताया कि ईरान ने क्षेत्र के अन्य देशों के साथ एक वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की है. इस प्रस्ताव के तहत ऊर्जा प्रतिष्ठानों, जहाजरानी मार्गों और नागरिक बुनियादी ढांचे को एक-दूसरे के हमलों से सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जा सकती है. इसका उद्देश्य क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री परिवहन को संघर्ष का निशाना बनने से बचाना है.

यह भी पढ़िएः रीजिम चेंज वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, 'भारत की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलाने में जुटे'

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

Mail Id- ashutoshsingh0218@gmail.com
X- https://x.com/ashupratap18 
Facebook- https://www.facebook.com/share/1FBaHxEvc6/
Read More
Published at : 23 Oct 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Iran War Iran US Tensions Strait Of Hormuz
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तिब्बत भूकंप: 4 घंटे में 13 झटके, 7,5,4 रिक्टर पैमाने से डरे लोग
तिब्बत भूकंप: 4 घंटे में 13 झटके, 7,5,4 रिक्टर पैमाने से डरे लोग
विश्व
US-इजरायल का ईरान पर बड़े हमले का प्लान, तेहरान बोला- 'फादर ऑफ ऑल बॉम्ब' से देंगे तबाही का जवाब
US-इजरायल का ईरान पर बड़े हमले का प्लान, तेहरान बोला- 'फादर ऑफ ऑल बॉम्ब' से देंगे तबाही का जवाब
विश्व
'भारत को निशाना बनाना मकसद नहीं', H-1B वीजा नियमों पर बोले मार्को रुबियो
'भारत को निशाना बनाना मकसद नहीं', H-1B वीजा नियमों पर बोले मार्को रुबियो
विश्व
तिब्बत में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर 7.0 रही तीव्रता
तिब्बत में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर 7.0 रही तीव्रता
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रेहान वाड्रा एग्जीबिशन: बीकानेर हाउस ने जारी किया बयान, 'हमारी नीतियों के खिलाफ थी कुछ तस्वीरें'
रेहान वाड्रा एग्जीबिशन: बीकानेर हाउस ने जारी किया बयान, 'हमारी नीतियों के खिलाफ थी कुछ तस्वीरें'
बिहार
अखिलेश यादव और आजम खान की जेल में मुलाकात पर BJP बोली- 'ये लोग…'
अखिलेश यादव और आजम खान की जेल में मुलाकात पर BJP बोली- 'ये लोग…'
क्रिकेट
ODI के 5 सबसे बड़े रन चेज़, श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 430 रनों के लक्ष्य का किया पीछा
ODI के 5 सबसे बड़े रन चेज़, श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 430 रनों के लक्ष्य का किया पीछा
साउथ सिनेमा
6000 रिश्ते ठुकराए, 47 की उम्र में भी सिंगल, नहीं बनना चाहते थे एक्टर, किस्से प्रभास के
एक्टर नहीं बनना चाहते थे प्रभास, 6 हजार रिश्तों को मारी ठोकर
इंडिया
अन्नामलाई का बड़ा बयान, कहा-'मुझे कोई राष्ट्रवाद का पाठ न पढ़ाए मैं...'
अन्नामलाई का बड़ा बयान, कहा-'मुझे कोई राष्ट्रवाद का पाठ न पढ़ाए मैं...'
इंडिया
'कांग्रेस के मुश्किल समय में...' सोनिया गांधी की किताब को लेकर आनंद शर्मा का बयान
'कांग्रेस के मुश्किल समय में...' सोनिया गांधी की किताब को लेकर आनंद शर्मा का बयान
विश्व
'भारत को निशाना बनाना मकसद नहीं', H-1B वीजा नियमों पर बोले मार्को रुबियो
'भारत को निशाना बनाना मकसद नहीं', H-1B वीजा नियमों पर बोले मार्को रुबियो
ट्रेंडिंग
चेकपोस्ट पर पुलिस वाले ने मांगा चाय-पानी का खर्च, ट्रक वाले ने पकड़ाया कप
चेकपोस्ट पर पुलिस वाले ने मांगा चाय-पानी का खर्च, ट्रक वाले ने पकड़ाया कप
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget