0.39 सेकंड में सॉल्व कर दिया क्यूब, नन्हें बच्चे की रफ्तार देख हैरान रह गई दुनिया, वीडियो देख हैरान रह गया इंटरनेट
Viral video: यह समय आधे सेकंड से भी कम है. आम लोग जहां एक चाल समझने में कुछ सेकंड लगा देते हैं, वहीं इस बच्चे ने बिजली की रफ्तार से पूरा क्यूब सुलझा दिया.
कहते हैं कि कुछ कर दिखाने के लिए उम्र नहीं, हौसला बड़ा होना चाहिए. चीन के एक छोटे से बच्चे ने इस कहावत को सच साबित कर दिया है. इस नन्हे स्पीडक्यूबर ने 2×2 रुबिक क्यूब को सिर्फ 0.39 सेकंड में सुलझाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. यह समय इतना कम है कि पलक झपकते ही खत्म हो जाए. वहां मौजूद दर्शक समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या. बच्चे के हाथ इतनी तेजी से चले कि कैमरे में कैद हर फ्रेम हैरान कर देने वाला था. उसकी इस उपलब्धि ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है और सोशल मीडिया पर उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
0.39 सेकंड में सॉल्व कर दिया क्यूब
चीन के इस युवा खिलाड़ी ने 2×2 रुबिक क्यूब को मात्र 0.39 सेकंड में सॉल्व कर नया इतिहास रच दिया. यह समय आधे सेकंड से भी कम है. आम लोग जहां एक चाल समझने में कुछ सेकंड लगा देते हैं, वहीं इस बच्चे ने बिजली की रफ्तार से पूरा क्यूब सुलझा दिया. प्रतियोगिता के दौरान जैसे ही टाइमर शुरू हुआ, बच्चे के हाथ इतनी तेजी से चले कि दर्शकों को कुछ समझ ही नहीं आया. टाइमर रुका तो स्क्रीन पर 0.39 सेकंड का समय दिखा. पहले तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन दोबारा जांच के बाद यह समय सही पाया गया. इसके साथ ही यह प्रदर्शन वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो गया.
View this post on Instagram
तेज हाथ और दिमाग का खेल है स्पीडक्यूबिंग
स्पीडक्यूबिंग सिर्फ तेज हाथों का खेल नहीं है. इसमें तेज दिमाग, मजबूत याददाश्त और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है. खिलाड़ी को अलग-अलग एल्गोरिद्म यानी खास चालों के क्रम याद रखने पड़ते हैं. साथ ही क्यूब के रंगों और पैटर्न को देखते ही तुरंत पहचान कर सही चाल चलनी होती है. एक छोटी सी गलती पूरा समय बिगाड़ सकती है. जानकार बताते हैं कि इस स्तर तक पहुंचने के लिए रोज कई घंटे अभ्यास करना पड़ता है. खिलाड़ी अपनी उंगलियों की गति बढ़ाने के लिए खास ट्रेनिंग करते हैं. फोकस और धैर्य भी बहुत जरूरी होता है. यही कारण है कि इतनी कम उम्र में ऐसा कारनामा कर दिखाना वाकई अद्भुत है.
यह भी पढ़ें: यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल
यूजर्स रह गए हैरान, बोले चीन कमाल कर रहा है
वीडियो को theiconictrolls नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये अलग ही लेवल का बंदा है भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....असली विकास तो चीन कर रहा है भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इतना जल्दी तो रोबोट भी नहीं कर पाएगा, वाकई में इंसान से बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता.
यह भी पढ़ें: शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL