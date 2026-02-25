हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग0.39 सेकंड में सॉल्व कर दिया क्यूब, नन्हें बच्चे की रफ्तार देख हैरान रह गई दुनिया, वीडियो देख हैरान रह गया इंटरनेट

0.39 सेकंड में सॉल्व कर दिया क्यूब, नन्हें बच्चे की रफ्तार देख हैरान रह गई दुनिया, वीडियो देख हैरान रह गया इंटरनेट

Viral video: यह समय आधे सेकंड से भी कम है. आम लोग जहां एक चाल समझने में कुछ सेकंड लगा देते हैं, वहीं इस बच्चे ने बिजली की रफ्तार से पूरा क्यूब सुलझा दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 25 Feb 2026 02:44 PM (IST)
Preferred Sources

कहते हैं कि कुछ कर दिखाने के लिए उम्र नहीं, हौसला बड़ा होना चाहिए. चीन के एक छोटे से बच्चे ने इस कहावत को सच साबित कर दिया है. इस नन्हे स्पीडक्यूबर ने 2×2 रुबिक क्यूब को सिर्फ 0.39 सेकंड में सुलझाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. यह समय इतना कम है कि पलक झपकते ही खत्म हो जाए. वहां मौजूद दर्शक समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या. बच्चे के हाथ इतनी तेजी से चले कि कैमरे में कैद हर फ्रेम हैरान कर देने वाला था. उसकी इस उपलब्धि ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है और सोशल मीडिया पर उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

0.39 सेकंड में सॉल्व कर दिया क्यूब

चीन के इस युवा खिलाड़ी ने 2×2 रुबिक क्यूब को मात्र 0.39 सेकंड में सॉल्व कर नया इतिहास रच दिया. यह समय आधे सेकंड से भी कम है. आम लोग जहां एक चाल समझने में कुछ सेकंड लगा देते हैं, वहीं इस बच्चे ने बिजली की रफ्तार से पूरा क्यूब सुलझा दिया. प्रतियोगिता के दौरान जैसे ही टाइमर शुरू हुआ, बच्चे के हाथ इतनी तेजी से चले कि दर्शकों को कुछ समझ ही नहीं आया. टाइमर रुका तो स्क्रीन पर 0.39 सेकंड का समय दिखा. पहले तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन दोबारा जांच के बाद यह समय सही पाया गया. इसके साथ ही यह प्रदर्शन वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो गया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TiT | The iconic trolls (@theiconictrolls)

तेज हाथ और दिमाग का खेल है स्पीडक्यूबिंग

स्पीडक्यूबिंग सिर्फ तेज हाथों का खेल नहीं है. इसमें तेज दिमाग, मजबूत याददाश्त और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है. खिलाड़ी को अलग-अलग एल्गोरिद्म यानी खास चालों के क्रम याद रखने पड़ते हैं. साथ ही क्यूब के रंगों और पैटर्न को देखते ही तुरंत पहचान कर सही चाल चलनी होती है. एक छोटी सी गलती पूरा समय बिगाड़ सकती है. जानकार बताते हैं कि इस स्तर तक पहुंचने के लिए रोज कई घंटे अभ्यास करना पड़ता है. खिलाड़ी अपनी उंगलियों की गति बढ़ाने के लिए खास ट्रेनिंग करते हैं. फोकस और धैर्य भी बहुत जरूरी होता है. यही कारण है कि इतनी कम उम्र में ऐसा कारनामा कर दिखाना वाकई अद्भुत है.

यह भी पढ़ें: यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल

यूजर्स रह गए हैरान, बोले चीन कमाल कर रहा है

वीडियो को theiconictrolls नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये अलग ही लेवल का बंदा है भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....असली विकास तो चीन कर रहा है भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इतना जल्दी तो रोबोट भी नहीं कर पाएगा, वाकई में इंसान से बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता.

यह भी पढ़ें: शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट

Published at : 25 Feb 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Speedcubing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
0.39 सेकंड में सॉल्व कर दिया क्यूब, नन्हें बच्चे की रफ्तार देख हैरान रह गई दुनिया, वीडियो देख हैरान रह गया इंटरनेट
0.39 सेकंड में सॉल्व कर दिया क्यूब, नन्हें बच्चे की रफ्तार देख हैरान रह गई दुनिया, वीडियो देख हैरान रह गया इंटरनेट
ट्रेंडिंग
कौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट
कौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट
ट्रेंडिंग
Video: पहले वाहनों को रौंदा, फिर दुकान में घुसाई कार... भीड़ ने बीच सड़क की नशेड़ी की कुटाई
Video: पहले वाहनों को रौंदा, फिर दुकान में घुसाई कार... भीड़ ने बीच सड़क की नशेड़ी की कुटाई
ट्रेंडिंग
Video: सड़क पर फैली गिट्टी पर फिसलकर गिरे युवक, फिर कार से टकराए, मदद के बजाय Reel बनाने लगे लोग
Video: सड़क पर फैली गिट्टी पर फिसलकर गिरे युवक, फिर कार से टकराए, मदद के बजाय Reel बनाने लगे लोग
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Israel: पीएम मोदी के स्वागत में सजा यरुशलम, देखिएं भव्य तैयारियां | Netanyahu | Breaking
Odisha Vigilance Raid: भुवनेश्वर में विजिलेंस का महा-छापा! 4 करोड़ कैश देख अधिकारी भी दंग! |Breaking
Donlad Trump Speech: संसद में भावुक हुए डोनाल्ड ट्रंप!, 'अमेरिका का 'गोल्डन एज' शुरू हो गया' |
PM Modi In Israel: 'प्रधानमंत्री Netanyahu के साथ बातचीत का इंतजार'- PM Modi | Breaking |ABP News
LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi Israel Visit: इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
दिल्ली NCR
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
इंडिया
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जनरल नॉलेज
इस मुगल बादशाह ने ही कर दी थी अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी, क्यों कहा था ऐसा?
इस मुगल बादशाह ने ही कर दी थी अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी, क्यों कहा था ऐसा?
ट्रेंडिंग
कौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट
कौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट
हेल्थ
Chhainsa Village: हरियाणा के छांयसा में 24 दिन में कैसे हुईं 15 मौतें, कौन-सी बीमारी बना रही शिकार?
हरियाणा के छांयसा में 24 दिन में कैसे हुईं 15 मौतें, कौन-सी बीमारी बना रही शिकार?
हेल्थ
How Much Beer Can Kill You: गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget