Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगचीन में ऑफिस एजिंग का डर, वर्कप्लेस पर सनस्क्रीन लगाकर हो रहा काम

चीन में ऑफिस एजिंग का डर, वर्कप्लेस पर सनस्क्रीन लगाकर हो रहा काम

चीन में युवा कर्मचारी ऑफिस में AC, लाइट और स्क्रीन से त्वचा पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंतित है. जानें कैसे चीन में कर्मचारी ऑफिस में सनस्क्रीन और छाते का कर रहे हैं उपयोग.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 03 Sep 2026 04:38 PM (IST)
Preferred Sources

आमतौर पर लोग सनस्क्रीन और छतरी का इस्तेमाल तब ही करते हैं, जब या तो तेज धूप हो या फिर बारिश हो रही हो. हालांकि, चीन के कार्पोरेट कल्चर में एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है. यहां ऑफिर कर्मचारी अपने दफ्तर के अंदर यानी वर्कप्लेस पर भी सनस्क्रीन और छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके पीछे कारण स्किन केयर है. ऑफिस की हैवी लाइटस, कम्प्यूटर स्क्रीन और AC से होने वाले नुकसान से बचने के के लिए यह ट्रेंड का काफी वायरल हो रहा है. 

सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को ऑफिस ऐजिंग से जोड़कर देखा जा रहा है. इसका मतलब होता है कि ऑफिस में काम करने और ऑफिस के वातावरण में लंबे समय तक रहन से उम्र तेजी से बढ़ती है, जिससे चेहरे पर जल्दी झुर्रियां, तनाव और थकान दिखने लगती हैं.

कर्मचारी ने साझा किया अपना अनुभव

असल में चीन के एक कर्मचारी ने स्थानीय सोशल मीडिया प्लेटफार्म Xiaohongshu पर अपने ऑफिस अनुभव को साझा किया. देखते ही देखते दूसरे कर्मचारी ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया. एक व्यक्ति ने बताया कि ऑफिस के एक महीने के ज्वाइनिंग में ही उसकी त्वचा के रंग में परिवर्तन आ गया. उसका रंग फीका हो गया है और आखों में भी थकान महसूस होने लगी है. वहीं, दूसरी महिला ने बताया कि घर पर रहने से उसने अपनी त्वचा में सुधार महसूस किया. कर्मचारियों का मानना है कि ऐसा ऑफिस के नीली लाइट्स, कम्प्यूटर स्क्रीन की रोशनी और AC की हवा की वजह से हो रहा है.

यह भी पढ़ेंः अमेरिका में एक दांत निकलवाने का बिल 2.37 लाख, NRI को याद आया भारत

लोगों में बढ़ी स्किन केयर की टेंशन 

त्वचा को बूढ़ी दिखने से बचाने के लिए लोगों ने अपने आप को ऑफिस के अंदर कवर करना शुरू कर दिया है. कुछ लोग ग्ल्व्स और टॉपी पहन कर काम कर रहे हैं. वहीं, कुछ लोगों ने अपनी डेस्क पर छाता तक लगा लिया है. लोग सनस्क्रीन का उपयोग कर के अपनी त्वचा को सुरक्षित रख रहे हैं. ऐसे ही एक युवक का कहना है कि कंपनी मुझे मेरे काम करने के पैसे दे रही है, लेकिन मेरी त्वचा की सुरक्षा का क्या? मुझे उसके लिए पैसे नहीं मिलते.

क्या ऑफिस ऐजिंग सच में होती है?

हालांकि, यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि ऐसा असल में होता है क्योंकि अभी तक किसी भी शोध में यह पुष्टि नहीं की गई है कि ऑफिस के वातावरण से उम्र जल्दी बढ़ती है. लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखें थक जरूर सकती हैं, जिससे डार्क सर्कल्स जैसी प्रॉबल्म हो सकती है. वहीं लंबे समय तक एक ही जगह बैठने पर शरीर में थकान महसूस हो सकती है जिससे चेहरे पर भी बदलाव देखने को मिलते हैं.

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तानी शख्स ने बनाई ऑटोमैटिक कार, टेस्टिंग के दौरान पुलिस वैन से भिड़ी

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
TRENDING Office Ageing In China Office Ageing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
चीन में ऑफिस एजिंग का डर, वर्कप्लेस पर सनस्क्रीन लगाकर हो रहा काम
चीन में ऑफिस एजिंग का डर, वर्कप्लेस पर सनस्क्रीन लगाकर हो रहा काम
ट्रेंडिंग
Video: बाढ़ में बहकर आया मासूम, गोद में लेकर इमोशनल हुए सेना के जवान
Video: बाढ़ में बहकर आया मासूम, गोद में लेकर इमोशनल हुए सेना के जवान
ट्रेंडिंग
अब होगी डायरेक्ट सप्लाई... भैंस ही बाइक पर टांग लाया दूधिया; वीडियो वायरल
अब होगी डायरेक्ट सप्लाई... भैंस ही बाइक पर टांग लाया दूधिया; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान में ‘कब्र बेच रहे लोग की दुकान’! फैंसी डिजाइन और कीमत 4 लाख
पाकिस्तान में ‘कब्र बेच रहे लोग की दुकान’! फैंसी डिजाइन और कीमत 4 लाख
Advertisement

वीडियोज

NEPAL में अंधेरी सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोग, 900 की मौत..ड्रोन भी दे गए जवाब तस्वीरें रुला देंगी!
UP-Bihar Flood Alert News: यूपी-बिहार में कहर बरपा रही गंगा! | Varanasi Flood | PM Modi
UP-Bihar Flood Alert News: बाढ़ से बिगड़े हालात, PM मोदी ने घुमाया फोन...दिया बड़ा ऑर्डर! | Varanasi
UP-Bihar Flood Alert News: यूपी-बिहार में Ganga का रौद्र रुप! बाढ़ से त्राहिमाम... | Waether
UP-Bihar Flood Alert News | Gandak Nadi: बिहार से यूपी तक...बाढ़ का खतरनाक मंजर! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेलंगाना के CM ने मंत्री पर लिया एक्शन, बेटी ने लगाए थे आरोप
तेलंगाना के CM ने मंत्री को किया बर्खास्त, बेटी ने लगाए थे आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो लोग नए आए हैं वह...', राम मंदिर ट्रस्ट में नई नियुक्तियों पर बोले इकबाल अंसारी
'जो लोग नए आए हैं वह...', राम मंदिर ट्रस्ट में नई नियुक्तियों पर बोले इकबाल अंसारी
इंडिया
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
क्रिकेट
रोहित शर्मा लेंगे संन्यास? आखिरी 10 पारियों के आंकड़े देख खुद तय कीजिए
रोहित शर्मा लेंगे संन्यास? आखिरी 10 पारियों के आंकड़े देख खुद तय कीजिए
बॉलीवुड
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- किस दिन वर्ल्डवाइड होगी रिलीज?
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- वर्ल्डवाइड रिलीज डेट
इंडिया
CJP का साथ क्यों दिया? सोनम वांगचुक का खुलासा, बोले-'पाकिस्तान में...'
CJP का साथ क्यों दिया? सोनम वांगचुक का खुलासा, बोले-'पाकिस्तान में...'
एग्रीकल्चर
सतावर की खेती के लिए ट्रेनिंग देगी सरकार, पौधे भी मिलेंगे मुफ्त
सतावर की खेती के लिए ट्रेनिंग देगी सरकार, पौधे भी मिलेंगे मुफ्त
ट्रेंडिंग
Video: बाढ़ में बहकर आया मासूम, गोद में लेकर इमोशनल हुए सेना के जवान
Video: बाढ़ में बहकर आया मासूम, गोद में लेकर इमोशनल हुए सेना के जवान
ABP NEWS
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
ABP NEWS
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
ABP NEWS
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
ABP NEWS
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
ABP NEWS
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
Embed widget