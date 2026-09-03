चीन में ऑफिस एजिंग का डर, वर्कप्लेस पर सनस्क्रीन लगाकर हो रहा काम

आमतौर पर लोग सनस्क्रीन और छतरी का इस्तेमाल तब ही करते हैं, जब या तो तेज धूप हो या फिर बारिश हो रही हो. हालांकि, चीन के कार्पोरेट कल्चर में एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है. यहां ऑफिर कर्मचारी अपने दफ्तर के अंदर यानी वर्कप्लेस पर भी सनस्क्रीन और छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके पीछे कारण स्किन केयर है. ऑफिस की हैवी लाइटस, कम्प्यूटर स्क्रीन और AC से होने वाले नुकसान से बचने के के लिए यह ट्रेंड का काफी वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को ऑफिस ऐजिंग से जोड़कर देखा जा रहा है. इसका मतलब होता है कि ऑफिस में काम करने और ऑफिस के वातावरण में लंबे समय तक रहन से उम्र तेजी से बढ़ती है, जिससे चेहरे पर जल्दी झुर्रियां, तनाव और थकान दिखने लगती हैं.

कर्मचारी ने साझा किया अपना अनुभव

असल में चीन के एक कर्मचारी ने स्थानीय सोशल मीडिया प्लेटफार्म Xiaohongshu पर अपने ऑफिस अनुभव को साझा किया. देखते ही देखते दूसरे कर्मचारी ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया. एक व्यक्ति ने बताया कि ऑफिस के एक महीने के ज्वाइनिंग में ही उसकी त्वचा के रंग में परिवर्तन आ गया. उसका रंग फीका हो गया है और आखों में भी थकान महसूस होने लगी है. वहीं, दूसरी महिला ने बताया कि घर पर रहने से उसने अपनी त्वचा में सुधार महसूस किया. कर्मचारियों का मानना है कि ऐसा ऑफिस के नीली लाइट्स, कम्प्यूटर स्क्रीन की रोशनी और AC की हवा की वजह से हो रहा है.

यह भी पढ़ेंः अमेरिका में एक दांत निकलवाने का बिल 2.37 लाख, NRI को याद आया भारत

लोगों में बढ़ी स्किन केयर की टेंशन

त्वचा को बूढ़ी दिखने से बचाने के लिए लोगों ने अपने आप को ऑफिस के अंदर कवर करना शुरू कर दिया है. कुछ लोग ग्ल्व्स और टॉपी पहन कर काम कर रहे हैं. वहीं, कुछ लोगों ने अपनी डेस्क पर छाता तक लगा लिया है. लोग सनस्क्रीन का उपयोग कर के अपनी त्वचा को सुरक्षित रख रहे हैं. ऐसे ही एक युवक का कहना है कि कंपनी मुझे मेरे काम करने के पैसे दे रही है, लेकिन मेरी त्वचा की सुरक्षा का क्या? मुझे उसके लिए पैसे नहीं मिलते.

क्या ऑफिस ऐजिंग सच में होती है?

हालांकि, यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि ऐसा असल में होता है क्योंकि अभी तक किसी भी शोध में यह पुष्टि नहीं की गई है कि ऑफिस के वातावरण से उम्र जल्दी बढ़ती है. लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखें थक जरूर सकती हैं, जिससे डार्क सर्कल्स जैसी प्रॉबल्म हो सकती है. वहीं लंबे समय तक एक ही जगह बैठने पर शरीर में थकान महसूस हो सकती है जिससे चेहरे पर भी बदलाव देखने को मिलते हैं.

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तानी शख्स ने बनाई ऑटोमैटिक कार, टेस्टिंग के दौरान पुलिस वैन से भिड़ी