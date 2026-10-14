टी20 क्रिकेट में जब बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हैं, तो रिकॉर्ड बनते देर नहीं लगती. भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथे टी20 मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. वेस्टइंडीज ने महज 7.4 ओवर में 100 रन पूरे कर लिए. इस प्रदर्शन के साथ टीम ने भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज टीम शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. इससे पहले वेस्टइंडीज टीम ने साल 2016 में भी ऐसा ही कमाल किया था.

भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 7.4 ओवर में 100 रन पूरे करना सबसे तेज टीम शतक का संयुक्त रिकॉर्ड है. वेस्टइंडीज ने चौथे टी20 में इतनी तेजी से रन बनाकर एक बार फिर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी दिखाई. टी20 क्रिकेट में शुरुआत से ही तेजी से रन बनाना टीम के लिए बड़ा फायदा होता है. इससे विरोधी टीम पर दबाव बनता है और गेंदबाजों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है.

2016 में भी वेस्टइंडीज ने बनाया था रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज ने साल 2016 में भारत के खिलाफ लॉडरहिल में खेले गए टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भी 7.4 ओवर में 100 रन पूरे किए थे. उस मैच में टीम का स्कोर 100 रन पर बिना किसी विकेट के नुकसान के था. जॉनसन चार्ल्स और एविन लुईस ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई थी. दोनों की बल्लेबाजी के दम पर वेस्टइंडीज ने पावरप्ले में ही तेजी से रन बनाए थे.

पुराने रिकॉर्ड की फिर हुई बराबरी

चौथे टी20 में 7.4 ओवर में 100 रन पूरे करने के साथ वेस्टइंडीज ने 2016 के अपने प्रदर्शन की बराबरी कर ली. ये नया रिकॉर्ड नहीं, बल्कि पहले से मौजूद अपने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. दोनों मौकों पर टीम ने भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में इतने ही ओवर में 100 रन पूरे किए. इस आंकड़े से पता चलता है कि वेस्टइंडीज की टीम कम समय में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखती है.

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