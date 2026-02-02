ओवरवर्क के चलते 32 साल के शख्स की गई जान, मौत के 8 घंटे बाद भी काम भेजते रहे ऑफिस वाले

China News: चीन में 32 साल के एक प्रोग्रामर की लंबे समय तक लगातार काम करने के बाद अचानक मौत हो गई. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, नौजवान का नाम गाओ गुआंगहुई था. परिवार का कहना है कि उसकी मौत का मुख्य कारण हद से ज्यादा काम करना था. इस घटना के बाद चीन के सोशल मीडिया पर काम के दबाव और निजी जिंदगी के संतुलन को लेकर बड़ी चर्चा छिड़ गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में तरक्की मिलने के बाद गाओ को टीम लीडर बनाया गया था. इसके बाद देर रात तक काम करना और अक्सर ओवरटाइम करना उसकी आम दिनचर्या बन गई थी. उसकी पत्नी ली कई बार उसको समय पर घर आने और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए कहती रही. ली ने भावुक होकर कहा, “अगर मैं समय पीछे की ओर मोड़ सकती तो मैं उसको नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर देती.”

मौत के पीछे का कारण क्या था?

घटना 29 नवंबर 2025 की है. उस दिन सुबह गाओ ने अपनी तबीयत ठीक ना होने की शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद वह घर से ही काम करते रहे. कुछ समय बाद उनकी हालत और बिगड़ गई और वह अचानक बेहोश हो गए. परिवार वालों ने तुरंत उनको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने दोपहर को उनको मृत घोषित कर दिया. मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मौत का कारण अचानक दिल का दौरा था.

काम का मैसेज भी मौत के बाद आया

इस मामले की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गाओ की मौत के लगभग 8 घंटे बाद भी उसके फोन पर काम से जुड़ा मैसेज आया. इस मैसेज में उसको तुरंत एक जरूरी जांच करने के लिए कहा गया था. इस घटना के बाद चीन में काम के हद से ज्यादा दबाव वाले माहौल के खिलाफ भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है.

चीन में ओवरवर्क कल्चर पर बहस हुई तेज

चीन में इस घटना के बाद ‘ओवरवर्क कल्चर’ को लेकर चर्चा और तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नौकरी मानवीय जान से भी ज्यादा जरूरी है? कई यूजर्स का कहना है कि कंपनियां कर्मचारियों से अमानवीय तरीके से काम करवाती हैं.

चीन के लेबर कानून के मुताबिक किसी भी कर्मचारी से दिन में 8 घंटों और हफ्ते में 44 घंटों से ज्यादा काम नहीं करवाया जाना चाहिए, लेकिन हकीकत में कई कंपनियां इससे काफी ज्यादा काम लेती हैं. यह घटना चीन के मशहूर ‘996 कल्चर’ (सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन) पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है और काम पर निजी जीवन के संतुलन के बारे में नई चर्चा को जन्म दे रही है.