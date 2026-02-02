हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगओवरवर्क के चलते 32 साल के शख्स की गई जान, मौत के 8 घंटे बाद भी काम भेजते रहे ऑफिस वाले

ओवरवर्क के चलते 32 साल के शख्स की गई जान, मौत के 8 घंटे बाद भी काम भेजते रहे ऑफिस वाले

China News: चीन में 32 साल के प्रोग्रामर की लंबे समय तक काम करने से अचानक मौत हो गई. परिवार का कहना है कि उसकी मौत का मुख्य कारण हद से ज्यादा काम करना था. जानिए पूरा मामला.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 02 Feb 2026 01:46 PM (IST)
Preferred Sources

China News: चीन में 32 साल के एक प्रोग्रामर की लंबे समय तक लगातार काम करने के बाद अचानक मौत हो गई. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, नौजवान का नाम गाओ गुआंगहुई था. परिवार का कहना है कि उसकी मौत का मुख्य कारण हद से ज्यादा काम करना था. इस घटना के बाद चीन के सोशल मीडिया पर काम के दबाव और निजी जिंदगी के संतुलन को लेकर बड़ी चर्चा छिड़ गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में तरक्की मिलने के बाद गाओ को टीम लीडर बनाया गया था. इसके बाद देर रात तक काम करना और अक्सर ओवरटाइम करना उसकी आम दिनचर्या बन गई थी. उसकी पत्नी ली कई बार उसको समय पर घर आने और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए कहती रही. ली ने भावुक होकर कहा, “अगर मैं समय पीछे की ओर मोड़ सकती तो मैं उसको नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर देती.”

मौत के पीछे का कारण क्या था?

घटना 29 नवंबर 2025 की है. उस दिन सुबह गाओ ने अपनी तबीयत ठीक ना होने की शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद वह घर से ही काम करते रहे. कुछ समय बाद उनकी हालत और बिगड़ गई और वह अचानक बेहोश हो गए. परिवार वालों ने तुरंत उनको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने दोपहर को उनको मृत घोषित कर दिया. मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मौत का कारण अचानक दिल का दौरा था.

काम का मैसेज भी मौत के बाद आया

इस मामले की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गाओ की मौत के लगभग 8 घंटे बाद भी उसके फोन पर काम से जुड़ा मैसेज आया. इस मैसेज में उसको तुरंत एक जरूरी जांच करने के लिए कहा गया था. इस घटना के बाद चीन में काम के हद से ज्यादा दबाव वाले माहौल के खिलाफ भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है.

चीन में ओवरवर्क कल्चर पर बहस हुई तेज

चीन में इस घटना के बाद ‘ओवरवर्क कल्चर’ को लेकर चर्चा और तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नौकरी मानवीय जान से भी ज्यादा जरूरी है? कई यूजर्स का कहना है कि कंपनियां कर्मचारियों से अमानवीय तरीके से काम करवाती हैं.

चीन के लेबर कानून के मुताबिक किसी भी कर्मचारी से दिन में 8 घंटों और हफ्ते में 44 घंटों से ज्यादा काम नहीं करवाया जाना चाहिए, लेकिन हकीकत में कई कंपनियां इससे काफी ज्यादा काम लेती हैं. यह घटना चीन के मशहूर ‘996 कल्चर’ (सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन) पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है और काम पर निजी जीवन के संतुलन के बारे में नई चर्चा को जन्म दे रही है.

और पढ़ें
Published at : 02 Feb 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
China News Health
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Panchayat Elections 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ होंगे ये भी इलेक्शन! जानें- क्यों लग रहीं अटकलें?
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ होंगे ये भी इलेक्शन! जानें- क्यों लग रहीं अटकलें?
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
क्रिकेट
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Jaipur में Thar वाले के कहर का वीडियो देख रूह कांप जाएंगी । Breaking News
Bihar News : Katihar में एक के बाद एक कई कौवों की मौत से मचा हड़कंप... इलाके में Bird Flu की दस्तक
ICC T20 Worldcup : युद्ध के बाद अब क्रिकेट के मैदान से भागा पाकिस्तान ... आज ICC लेगा बड़ा फैसला
Jaipur में Thar वाले के कहर के डर से जान बचाकर भागे लोग । Breaking News
Union Budget 2026 Empowers Youth with Education and Career Pathways | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Panchayat Elections 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ होंगे ये भी इलेक्शन! जानें- क्यों लग रहीं अटकलें?
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ होंगे ये भी इलेक्शन! जानें- क्यों लग रहीं अटकलें?
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
क्रिकेट
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
बॉलीवुड
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने दिखाई दरियादिली, किया ये वादा
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने किया ये वादा
फूड
Fresh Food At Restaurants: ढाबे से लेकर होटल तक... ये सब्जियां बनती हैं एकदम ताजी, ऑर्डर करने से पहले आप भी जान लें
ढाबे से लेकर होटल तक... ये सब्जियां बनती हैं एकदम ताजी, ऑर्डर करने से पहले आप भी जान लें
यूटिलिटी
महज 20000 रुपये से गांव में शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस, बंपर होगी कमाई
महज 20000 रुपये से गांव में शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस, बंपर होगी कमाई
जनरल नॉलेज
Budget 2026: बजट तो पेश हो गया अब आगे क्या, जानिए क्या होती है संसद की पूरी प्रक्रिया?
बजट तो पेश हो गया अब आगे क्या, जानिए क्या होती है संसद की पूरी प्रक्रिया?
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget