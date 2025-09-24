China Viral Video: चीन से एक अनोखे प्रयोग का वीडियो सामने आया है, जिसमें हाईवे पर लेजर बीम्स का उपयोग करके ड्राइवर्स को नींद से जागाने के लिए किया जा रहा है. रात के समय ड्राइविंग करते हुए कई लोगों की अचानक आंख लग जाती है, जिसके चलते वे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं. इसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए चीन इस अनोखी टेक्नोलॉजी को लेकर आया है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है और लोगों को ये प्रयोग काफी पसंद आ रहा है.

देखें अनोखें प्रयोग का वायरल वीडियो

बता दें कि चीन में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है. जब कोई काफी लंबे सफर के लिए निकलता है तो उसे ड्राइविंग के दौरान नींद आ जाती है, जिससे निपटने के लिए चीन ने लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अलग-अलग रंगों की लेजर बीम्स हाईवे पर चमक रही है, ताकि उसकी रोशनी से ड्राइवर्स की नींद टूट जाए और वे सर्तक रहे. ये जुगाड़ लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

China testing lasers to prevent drivers falling asleep on highways pic.twitter.com/fDKB2g7Bzt — internet hall of fame (@InternetH0F) September 24, 2025

टेक्नोलॉजी सच में लोगों को नींद आने से रोक पाएगी?

ये टेक्नोलॉजी सड़क सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि हाईवे पर ड्राइवर्स को सोने से बचाने के लिए है. इसकी रोशनी में इतनी चमक है कि किसी भी सोते हुए व्यक्ति को जगा सकती है. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया. लोग चीन की इस टेक्नोलॉजी पर अपनी राय दे रहे हैं. काफी लोगों ने तो कहा कि ये टेक्नोलॉजी भारत में कब देखने को मिलेगी, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये टेक्नोलॉजी सच में लोगों को नींद आने से रोक पाएगी?