Video: मां के सामने बच्ची के पैर से लिपट गया सांप, खौफनाक मंजर CCTV में कैद, देखें वीडियो
Viral Video: सोशल मीडिया पर दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें बालकनी में खेल रही बच्ची के पैर में अचानक सांप लिपटता दिखा. मां ने फुर्ती से बच्ची को खींचकर बचाया. देखें वीडियो.
Social Media Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिन्हें देखकर दिल दहल जाता है. कुछ वीडियो चेतावनी देते हैं कि बच्चों पर जरा सी नजर हटाना कितना खतरनाक हो सकता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक मां ने अपनी फुर्ती और समझदारी से अपने बच्चे की जान बचा ली.
बच्ची के पैर में लिपटा सांप
वीडियो में देखा जा सकता है कि मां बालकनी में कपड़े सुखाने आई थी. उसी दौरान उसके दो छोटे बच्चे गमले के पास खेल रहे थे. माहौल एकदम सामान्य था, बच्चे मासूमियत से खेल रहे थे और मां अपना काम कर रही थी. लेकिन अचानक ही सब कुछ बदल गया.
Mother tries to save her two daughters from a venomous snake in Australia— Be Believing (@Be_Believing) October 30, 2025
pic.twitter.com/STJTcjM0CV
गमले के पास खेल रहे बच्चों में से एक थोड़ा साइड हुआ और तभी पास ही कोने में एक सांप का बच्चा नजर आया, जो दूसरे बच्चे के पैर के पास घूम रहा था. यह देखकर मां की जैसे धड़कनें थम गईं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि सांप बच्चे के पैर से लगभग लिपट ही चुका था.
मां भगवान से कम नहीं होती- यूजर्स बोले
जैसे ही मां ने यह खतरा देखा, वह बिना देर किए बिजली की तेजी से बच्चे की ओर भागी और उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया. अगर एक सेकंड की भी देरी होती, तो शायद कुछ अनहोनी हो सकती थी. बच्चा भी समझ नहीं पाया कि क्या हुआ, लेकिन मां के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था. मां ने घबराकर तुरंत दोनों बच्चों को दूर किया और उनके पैरों को ध्यान से देखा कि कहीं कोई निशान तो नहीं है. सौभाग्य से बच्चे बिल्कुल सुरक्षित थे.
यह पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और सोशल मीडिया पर आने के बाद तेजी से वायरल हो गई. लोग मां की तेजी और समझदारी की खूब तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने लिखा, मां भगवान से कम नहीं होती, वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि बच्चों पर लगातार नजर रखना बहुत जरूरी है.
