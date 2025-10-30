Viral Funny Video: बचपन में ज्यादातर सभी ने स्कूल न जाने के लिए कोई न कोई बहाने बनाए ही होंगे. हाल ही में सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बच्चे ने स्कूल न जाने की जिद्द करते हुए ऐसा कारनामा किया, जिसे देखकर हर कोई हैरान है.

जिद्द करके चारपाई से चिपका रहा बच्चा

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा स्कूल न जाने की जिद्द में चारपाई से इस तरह लिपट गया कि उसे निकालना मुश्किल हो गया. आधा शरीर चारपाई के ऊपर था और आधा नीचे, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं. बच्चा इतनी मजबूती से चारपाई से चिपक गया कि घरवालों ने जबरदस्ती कोशिश की, फिर भी वह नहीं माना. उसकी जिद्द देखकर सब लोग पहले तो परेशान हुए और फिर हंसने लगे.

सांप चारपाई के कैसे लिपट जाता है, वैसे ही यह बालक।

स्कूल नहीं जाने की जिद्द। परिवार के लोग भी होशियार निकले, चारपाई के साथ ही स्कूल उठा लाए। जिद्द में इस बालक ने सारे रिकॉर्ड तोड़ ही दिए होंगे।



आप लोगों ने भी स्कूल नहीं जाने के लिए इतनी जिद्द की है, कमेंट में बताओ? pic.twitter.com/GygZfH4VIM — Arvind Sharma (@sarviind) October 29, 2025

परिवार वालों ने भी हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने बच्चे की जिद्द का अनोखा इलाज निकाला. उन्होंने चारपाई सहित ही बच्चे को उठा लिया. इसके बाद चारपाई को उठाकर परिवार वाले सीधे स्कूल की ओर चल पड़े. यह नजारा देखकर आस-पास के लोग भी हैरान रह गए और मुस्कुराने लगे.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

वीडियो में बच्चे की जिद्द और परिवार की होशियारी दोनों देखने लायक हैं. इस वीडियो को किसी घर के सदस्य ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. हजारों लोगों ने इस पर लाइक और कमेंट किए हैं. किसी ने लिखा, ऐसे बच्चे ही देश का भविष्य हैं, तो किसी ने कहा, ऐसी चारपाई तो बचपन में हमारी भी साथी थी.