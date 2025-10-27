दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स

त्योहारों के मौसम में जब पूरा देश भक्ति और उत्साह में डूबा होता है, तब एक छोटा-सा पल भी लोगों के दिलों में अमिट याद बन जाता है. ऐसा ही एक नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर हर किसी को भावुक कर दिया है. वीडियो नई दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस का है, जहां अचानक ट्रेन के स्पीकर पर छठ मैया का गीत बजने लगता है. इसके बाद जो माहौल बनता है, वो किसी मंदिर या घाट से कम नहीं लगता. यात्री खुद को रोक नहीं पाते और पूरे मन से भक्ति में डूब जाते हैं. ट्रेन में सवार लोग गीत की धुन पर झूमते, गुनगुनाते और हाथ जोड़कर छठ मैया को प्रणाम करते नजर आते हैं.

वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत!

वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि नई दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच में अचानक छठ मैया का पारंपरिक गीत बजने लगता है. गाना शुरू होते ही पूरा डिब्बा भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है. यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आस्था साफ झलकती है. कुछ यात्री हाथ जोड़कर भगवान सूर्य और छठ मैया को नमन करते हैं, तो कुछ मोबाइल निकालकर उस पल को कैद कर लेते हैं.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

भक्तिमय हो गया ट्रेन का पूरा माहौल

वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि ट्रेन के अंदर एक शांति और सकारात्मकता का माहौल बन जाता है. हर यात्री के दिल में त्योहार की भावना जाग उठती है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है और अब तक लाखों व्यूज पार कर चुका है. यूजर्स अब वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. इसके अलावा लोग अलग अलग दावे इस वीडियो को लेकर कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Video: मुंबई जाना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी! न बोलने पर यूट्यूबर से फ्लाइट में भिड़ गई महिला, देखें वीडियो

यूजर्स ने भी की भारतीय की तारीफ

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्स से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो बिहार इलेक्शन का जलवा है. एक और यूजर ने लिखा...कितने सभ्य थे ये भोजपुरी गीत, आनंद आ गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भारतीय रेलवे ने ये काफी अच्छा काम किया है.

यह भी पढ़ें: Video: क्या चोर बनेगा रे तू! खिड़की के रास्ते घुस रहा था, तोता ऐसा चिल्लाया, हो गया नौ दो ग्यारह, वीडियो वायरल