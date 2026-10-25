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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाविजय सेतुपति की 'बत्था' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकते हैं फिल्म

विजय सेतुपति की 'बत्था' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकते हैं फिल्म

Baththa OTT Release: साउथ एक्टर विजय सेतुपति की फिल्म 'बत्था' की ओटीटी रिलीज का ऐलान कर दिया गया है. ऐसे में चलिए बताते हैं इसे आप कब और कहां देख सकते हैं. पढ़िए पूरी डिटेल्स.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 25 Oct 2026 03:11 PM (IST)
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साउथ एक्टर विजय सेतुपति इन दिनों गैंगस्टर ड्रामा फिल्म 'बत्था' को लेकर चर्चा में हैं. इस तमिल ड्रामा फिल्म का निर्देशन बालाजी थारानीथारन ने किया है. फिल्म लंबे समय से सुर्खियों में है और फैंस को भी इसकी रिलीज का इंतजार है. बताया जा रहा है कि इसमें इमोशन, कॉमेडी और रिलेशनशिप की कहानी देखने के लिए मिलने वाली है. ऐसे में अब इसके ओटीटी रिलीज का ऐलान कर दिया गया है.

दरअसल, विजय सेतुपति की फिल्म 'बत्था' की ओटीटी रिलीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से रिलीज किया जाएगा और नेटफ्लिक्स ने ही फिल्म की ओटीटी रिलीज को कंफर्म किया है. 

'बत्था' की ओटीटी रिलीज का ऐलान

नेटफ्लिक्स की ओर से इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके इसकी ओटीटी रिलीज का ऐलान किया गया है. इस पोस्ट में फिल्म का पोस्टर शेयर किया गया है, जिसमें इसकी रिलीज डेट रिवील की गई है. नेटफ्लिक्स की पोस्ट के अनुसार, विजय सेतुपति की फिल्म को 29 अक्टूबर, 2026 को ओटीटी पर रिलीज किया गया है. 

नेटफ्लिक्स की पोस्ट के अनुसार, फिल्म को 29 अक्टूबर से ओटीटी पर हिंदी समेत अन्य भाषाओं में देखा जा सकता है. इसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया जाएगा.

 
 
 
 
 
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बॉक्स ऑफिस पर हिट थी या फ्लॉप?

'बत्था' तमिल की गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है, जिसे थिएटर में 1 अक्टूबर को रिलीज किया गया था और इसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म खास परफॉर्म नहीं कर पाई. कोईमोई के अनुसार, फिल्म का बजट 28 करोड़ था जबकि सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 32.85 करोड़ का कलेक्शन किया था और इसका नेट कलेक्शन 29.46 करोड़ रहा था. बजट के लिहाज से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज ही रही थी.

'बत्था' की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो इसमें विजय सेतुपति के अलावा साई पृथ्वीराज भी लीड रोल में हैं. उनके अलावा फिल्म में लिजोमोल जोस, सैंटी बालचंद्रन जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. 

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 25 Oct 2026 03:11 PM (IST)
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OTT Release
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