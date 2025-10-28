सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है. वीडियो किसी आम सी किराना दुकान का है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वहां जो होता है, उसने लोगों को हैरान और गुस्से से भर दिया है. दुकान में सब कुछ सामान्य चल रहा होता है,ग्राहक सामान खरीद रहा है, महिलाएं दुकान संभाल रही हैं. लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है. वीडियो में चैन लूटने की घटना दिखाई गई है जिसे देखने के बाद अब आप भी अनजान लोगों से सतर्क हो जाएंगे.

दुकान में दूध लेने घुसा था लुटेरा!

दरअसल, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मास्क लगाए किराना दुकान में दाखिल होता है. दुकान में दो महिलाएं मौजूद हैं जो दुकान की मालकिन बताई जा रही हैं. वह व्यक्ति पहले बेहद सामान्य ढंग से व्यवहार करता है. वह दूध का पैकेट या थैली जैसा कोई सामान मांगता है और उसके बदले पैसे भी देता है. महिला दुकानदार उसे सामान देती है और वो पर्स में पैसे रखते हुए बिल्कुल शांत अंदाज में खड़ा रहता है. लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी.

सावधानी हटी दुर्घटना घटी 🙏 pic.twitter.com/JkbEHG063j — SANDY (@SANDY3481) October 27, 2025

मौका मिलते ही गले से तोड़ी चेन

अचानक वह शख्स आगे बढ़ता है और झटके में महिला दुकानदार के गले से सोने की चेन तोड़ लेता है. यह सब इतनी तेजी से होता है कि महिला कुछ समझ ही नहीं पाती. शख्स चेन झपटने के बाद तुरंत पीछे मुड़कर दुकान के बाहर भाग जाता है. महिला कुछ सेकंड तक हक्का-बक्का खड़ी रहती है, फिर दोनों महिलाएं मिलकर उसके पीछे दौड़ती हैं. लेकिन तब तक वह लुटेरा फरार हो चुका होता है.

यूजर्स बोले, ऐसे लोगों को बेड़ियों में बांध दिया जाए

वीडियो को @SANDY3481 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐसे लोगों को बेड़ियों में बांध देना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...कितने निर्दयी लोग हैं, सोना खरीदने में लोगों की जिंदगी की कमाई लग जाती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कानून का राज है या नहीं? सब खुलेआम हो रहा है.

