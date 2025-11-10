नेताजी झोली फैलाकर मांग रहे थे नोटों की भीख! चाचा ने डाल दिए रुपये- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

बिहार चुनाव हो या फिर देश के उपचुनाव. हर ओर से शोर बस यही है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी. बस इसी जद्दोजहद में स्थानीय नेता जनता को लुभाने के लिए भरसक प्रयास में लगें हैं. कोई वादे कर रहा है तो कोई हाथ जोड़ रहा है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर आप कहेंगे कि भाई ये तो भीख मांगने लगा. जी हां, इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसी क्लिप वायरल हो रही है जिसमें एक स्थानीय नेता जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से वोटों की भीख मांग रहे हैं और इसके लिए वो बकायदा अपनी झोली तक फैला देते हैं. लेकिन इसके बाद जदो होता है बस वहीं देखने लायक था.

जनसभा के दौरान वोटों की भीख मांग रहे थे नेताजी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक स्थानीय नेता जी भरी जनसभा में अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान वो भावुक हो जाते हैं और अपनी झोली फैलाकर कर कहते हैं कि मैं आप लोगों से भीख मांग रहा हूं, तभी सभा में से एक चाचा उठते हैं और ऐसा कारनामा कर जाते हैं कि आधे घंटे तक आप अपना पेट पकड़े हंसते रहेंगे.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

तभी चाचा ने झोली में डाल दिए रुपये!

वीडियो में साफतौर पर दिख रहा है कि जैसे ही नेताजी वोटों की भीख मांगने के लिए अपने कुर्ते की झोली फैलाते हैं एक चाचा भीड़ से उठकर आते हैं और नेताजी की झोली में रुपये डाल देते हैं जिसके बाद खुद नेताजी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हुआ क्या. चाचा के रुपये डालने के बाद नेता जी अपनी झोली झटकते हैं और कहते हैं कि भीख थोड़ी मांग रहे हैं. इसके बाद सभा में बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं.

यह भी पढ़ें: भोजपुरी गाने पर छोटे-से बच्चे ने किया ऐसा डांस कि गोरी-चिट्टी भाभी भी मान लेगी हार, गर्दा उड़ा रहा यह वायरल वीडियो

यूजर्स बोले, अच्छा है चाचा आटा नहीं लाए थे

वीडियो को a_sandeep_ji नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अच्छा हुआ चाचा घर से आटा नहीं लाए. एक और यूजर ने लिखा...देश में एक से बढ़कर एक बैठे हुए हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...चाचा ने एक सेकंड में अपना रौला जमा डाला.

यह भी पढ़ें: जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा