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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्टेज पर हसीना ने बिखेला जलवा, फिर हुआ कुछ ऐसा कि हैरान रह गए दर्शक- वीडियो वायरल

स्टेज पर हसीना ने बिखेला जलवा, फिर हुआ कुछ ऐसा कि हैरान रह गए दर्शक- वीडियो वायरल

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ पारंपरिक अंदाज में डांस कर रही होती है. तभी वह तेज रफ्तार में घूमती है और उसके बालों में लगा गजरा अचानक खुलकर हवा में उछल जाता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sheikh inzemam ulhuq |  Updated at : 26 Jul 2026 03:15 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग बार-बार रिप्ले करने पर मजबूर हो रहे हैं. वीडियो में एक खूबसूरत महिला पारंपरिक भारतीय परिधान पहनकर स्टेज पर ऐसा शानदार डांस करती नजर आती है कि वहां मौजूद दर्शकों की निगाहें उसी पर टिक जाती हैं. उसकी मुस्कान, आत्मविश्वास, लाजवाब एक्सप्रेशन और बेहद सधी हुई डांस मूव्स लोगों का दिल जीत रही हैं. लेकिन इसी शानदार परफॉर्मेंस के बीच एक ऐसा पल आता है, जिसने इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल बना दिया है.

एक घूम और बदल गया पूरा माहौल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ पारंपरिक अंदाज में डांस कर रही होती है. तभी वह तेज रफ्तार में घूमती है और उसके बालों में लगा गजरा अचानक खुलकर हवा में उछल जाता है. कुछ ही सेकंड में वह गजरा स्टेज से निकलकर सीधे दर्शकों की ओर जा गिरता है. खास बात यह रही कि इस घटना के बावजूद डांसर जरा भी नहीं घबराती. वह बिना रुके उसी जोश और मुस्कुराहट के साथ अपनी प्रस्तुति जारी रखती है, जिसे देखकर लोग उसकी प्रोफेशनलिज्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
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अदाएं, कॉन्फिडेंस और मूव्स ने बना दिया वीडियो को वायरल

वीडियो की सबसे खास बात यह है कि महिला का पूरा फोकस अपने डांस पर बना रहता है. गजरा खुलने जैसी छोटी घटना भी उसकी लय नहीं बिगाड़ पाती. उसकी ग्रेस, स्टेज प्रेजेंस, शानदार एक्सप्रेशन और हर स्टेप में दिखाई देने वाला आत्मविश्वास लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यही वजह है कि वीडियो तेजी से अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है. कई लोग इस पल को परफेक्ट लाइव परफॉर्मेंस बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि कलाकार की असली पहचान यही होती है कि वह किसी भी स्थिति में अपना प्रदर्शन नहीं रोकता.

यह भी पढ़ें: Cab Driver Viral Video : मैं पूरा किराया लूंगा'... कैब ड्राइवर की इस बात पर भड़की महिला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफों की बारिश

वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "गजरा गिर गया, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं." दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "इसे कहते हैं असली स्टेज प्रेजेंस." एक और यूजर ने लिखा, "इतनी खूबसूरती, इतनी ग्रेस और इतना शानदार डांस... नजर ही नहीं हट रही." वहीं कई लोगों ने महिला की मुस्कान, पारंपरिक अंदाज और बेहतरीन डांस मूव्स की खुलकर तारीफ की और वीडियो को बार-बार देखने लायक बताया.

यह भी पढ़ें:  CJP Protest Viral Video : CJP के प्रोटेस्ट में कुत्ता लेकर पहुंच गया स्टूडेंट, देखते ही डांस करने लगे प्रदर्शनकारी; वीडियो वायरल

Published at : 26 Jul 2026 03:15 PM (IST)
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