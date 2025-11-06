Video: पेट्रोल भराकर निकला शख्स, बंद हो गई कार... फ्यूल टैंक चेक कर उड़ गए होश, वीडियो वायरल

Hyderabad News: आजकल पेट्रोल पंपों पर मिलावट की खबरें आम हो गई हैं, लेकिन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सामने आया ताजा मामला वाकई हैरान करने वाला है. सोचिए, आप अपनी कार में पेट्रोल भरवाएं और कुछ ही मिनटों बाद इंजन बंद पड़ जाए और जब वजह पता चले तो पता चले कि पेट्रोल में पानी मिला हुआ था. ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

पेट्रोल भरवाने के कुछ ही देर बाद खराब हुई कार

हैदराबाद के एचपीसीएल शेरीगुड़ा पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने के कुछ ही देर बाद एक कार अचानक बंद हो गई. कार के मालिक को समझ नहीं आया कि आखिर दिक्कत क्या है. जब मैकेनिक को बुलाया गया तो उसने जो बताया, उससे सभी दंग रह गए. पेट्रोल में पानी की भारी मात्रा मिली हुई थी.

इस खुलासे के बाद कार मालिक ने पंप पर जाकर कर्मचारियों से शिकायत की और पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोतल में पंप से पेट्रोल भरता है. कुछ देर बाद जब बोतल को स्थिर रखा जाता है तो साफ दिखता है कि बोतल के अंदर दो परतें बन गई हैं ऊपर पेट्रोल और नीचे पानी.

यह तो सीधा धोखाधड़ी है- यूजर्स बोले

यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया है. कई लोग इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ग्राहक से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जा सकती है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि यह तो सीधा धोखाधड़ी है, ऐसे पंपों का लाइसेंस रद्द होना चाहिए.” वहीं एक अन्य ने कमेंट किया कि अब भरोसा ही नहीं रहा, हर बार पेट्रोल भरवाने से पहले टेस्ट करना पड़ेगा.