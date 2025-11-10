Video: हाइवे पर निकला कार का टायर दूसरी गाड़ी में जा लगा, कई फीट ऊपर उछली, देखें वीडियो

Road Accident Viral Video: सड़क पर हादसे कब और कैसे हो जाएं, कोई नहीं जानता. कभी-कभी सबकुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अगले ही पल ऐसा कुछ हो जाता है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसा ही एक चौंकाने वाला हादसा अमेरिका की सड़कों पर हुआ, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कई फीट हवा में उछलकर पलटी कार

दरअसल, एक कार हाईवे पर तेज रफ्तार से चल रही थी. उसके ठीक आगे एक सफेद रंग की पिकअप कार भी आगे बढ़ रही थी. कार पिकअप कार को ओवरटेक करने के लिए आगे निकल रही थी और सबकुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही कार पिकअप कार के बराबर पहुंची, तभी अचानक पिकअप कार का टायर निकलकर सड़क के बीचोंबीच आ गिरा.

In one of the gnarliest car accidents you’ll ever see, a car was sent flipping several feet in the air after being hit with a tire that had come loose from an adjacent truck on the road. Miraculously, no one was seriously injured in the incident. pic.twitter.com/CiCcEyYlyP — NowThis Impact (@nowthisimpact) March 28, 2023

यह टायर तेजी से उछलता हुआ सीधा दूसरी लेन में आ गया. इतनी तेज रफ्तार में ड्राइवर के पास ब्रेक लगाने या मुड़ने का कोई वक्त नहीं था. पलभर में कार उस भारी टायर से टकरा गई और हवा में कई फीट उछल गई. कार पलटी खाते हुए सड़क पर उलटी गिर गई. यह नजारा इतना खतरनाक था कि देखने वाले भी सन्न रह गए.

डैश कैमरे में कैद हुआ वीडियो

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हादसे के बाद पिकअप कार ड्राइवर ने तुरंत समझदारी दिखाई. उसने अपने पिकअप कार को तीन पहियों पर बैलेंस करते हुए सड़क के किनारे रोक दिया, ताकि आगे कोई और गाड़ी टकराए नहीं. पास से गुजर रही गाड़ियों ने भी समय रहते अपनी स्पीड कम कर दी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. हैरानी की बात यह रही कि इतने भयानक एक्सीडेंट के बावजूद किसी को गंभीर चोट नहीं आई. हादसे का वीडियो पीछे आ रही कार के डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गया.