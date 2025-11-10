हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: हाइवे पर निकला कार का टायर दूसरी गाड़ी में जा लगा, कई फीट ऊपर उछली, देखें वीडियो

Video: हाइवे पर निकला कार का टायर दूसरी गाड़ी में जा लगा, कई फीट ऊपर उछली, देखें वीडियो

Viral Video: अमेरिका के हाईवे पर हैरान कर देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया है, जहां ओवरटेक करती हुई कार अचानक पिकअप कार के निकले टायर से टकराई और हवा में उछलकर पलट गई. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 10 Nov 2025 03:20 PM (IST)
Road Accident Viral Video: सड़क पर हादसे कब और कैसे हो जाएं, कोई नहीं जानता. कभी-कभी सबकुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अगले ही पल ऐसा कुछ हो जाता है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसा ही एक चौंकाने वाला हादसा अमेरिका की सड़कों पर हुआ, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

कई फीट हवा में उछलकर पलटी कार

दरअसल, एक कार हाईवे पर तेज रफ्तार से चल रही थी. उसके ठीक आगे एक सफेद रंग की पिकअप कार भी आगे बढ़ रही थी. कार पिकअप कार को ओवरटेक करने के लिए आगे निकल रही थी और सबकुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही कार पिकअप कार के बराबर पहुंची, तभी अचानक पिकअप कार का टायर निकलकर सड़क के बीचोंबीच आ गिरा.

यह टायर तेजी से उछलता हुआ सीधा दूसरी लेन में आ गया. इतनी तेज रफ्तार में ड्राइवर के पास ब्रेक लगाने या मुड़ने का कोई वक्त नहीं था. पलभर में कार उस भारी टायर से टकरा गई और हवा में कई फीट उछल गई. कार पलटी खाते हुए सड़क पर उलटी गिर गई. यह नजारा इतना खतरनाक था कि देखने वाले भी सन्न रह गए.

डैश कैमरे में कैद हुआ वीडियो

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हादसे के बाद पिकअप कार ड्राइवर ने तुरंत समझदारी दिखाई. उसने अपने पिकअप कार को तीन पहियों पर बैलेंस करते हुए सड़क के किनारे रोक दिया, ताकि आगे कोई और गाड़ी टकराए नहीं. पास से गुजर रही गाड़ियों ने भी समय रहते अपनी स्पीड कम कर दी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. हैरानी की बात यह रही कि इतने भयानक एक्सीडेंट के बावजूद किसी को गंभीर चोट नहीं आई. हादसे का वीडियो पीछे आ रही कार के डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गया.

Published at : 10 Nov 2025 03:20 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
