Video: ओवरटेक के चक्कर में घास में उतार दी कार, पलटकर उड़े परखच्चे, सामने आया वीडियो

Road Accident Viral Video: इंटरनेट पर इन दिनों एक खतरनाक सड़क हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. वीडियो में एक कार ड्राइवर आगे निकलने की होड़ में कार को सड़क किनारे घास में उतार देता है, लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी तेज होती है कि वह पलट जाती है.

ओवरटेक करने की कोशिश में बिगड़ा बैलेंस

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर दो कारें चल रही हैं. इनमें से एक कार दूसरी को ओवरटेक करने की कोशिश करती है. ओवरटेक करने की यह कोशिश आम नहीं थी. ड्राइवर ने सड़क के किनारे से निकलकर गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश की. शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है.

Bro couldn’t wait 3 seconds…

Tried to pass in the grass…

And got smacked by the laws of physics.



Impatience is undefeated. 😮‍💨 pic.twitter.com/T5b9AaB1PL — Desiree (@DesireeAmerica4) November 11, 2025

कार अचानक तेजी से डगमगाती है और पल भर में नियंत्रण खो देती है. देखते ही देखते वह सड़क किनारे एक नहीं, बल्कि तीन से चार बार पलटने लगती है. गाड़ी हवा में उछलती है और फिर जमीन पर गिरती है. हादसा इतना जबरदस्त था कि कार पूरी तरह से चूर-चूर हो गई.

हादसा कार के डैश कैमरे में कैद हुआ

हादसे का वीडियो पीछे आ रही कार के डैश कैमरे में कैद हो गया. फिलहाल यह जानकारी नहीं मिल सकी है कि कार में कितने लोग सवार थे या किसी की जान गई है या नहीं, लेकिन वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा बहुत गंभीर था.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है. लोग इसे देखकर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि भाई बस 3 सेकंड रुक नहीं सका. दूसरे ने मजाक में लिखा कि घास के रास्ते ओवरटेक करने की कोशिश की और नतीजा सबके सामने है.