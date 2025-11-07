हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: मौत कभी भी आ सकती है! ट्रक से टक्कर के बाद 5 बार पलटी कार, पुल से नीचे गिरी, सामने आया वीडियो

Road Accident Video: सोशल मीडिया पर सड़क हादसे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार पिकअप का टायर फटने के बाद वह कार से टकरा जाती है. टक्कर के बाद कार पलटते हुए पुल से नीचे गिर जाती है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 07 Nov 2025 09:56 AM (IST)
Road Accident Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर रोजाना कोई न कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है जिसे देखकर लोग या तो मुस्कुरा देते हैं या फिर सिहर उठते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए. इस वीडियो में एक पिकअप गाड़ी और कार के बीच हुए खतरनाक हादसे का मंजर दिखाया गया है, जो कुछ ही सेकंड में हुआ और इतना भयानक था कि देखने वालों की सांसें थम गईं.

टक्कर लगते ही पांच बार पलटी कार

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर एक पिकअप गाड़ी तेज रफ्तार में जा रही होती है. अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सड़क के दूसरी ओर जा रही एक कार से जोरदार टक्कर मार देती है. टक्कर इतनी भयानक होती है कि कार सड़क पर पांच बार पलटी खा जाती है और फिर हाईवे से नीचे जा गिरती है. उस वक्त हाईवे के किनारे एक दूसरी कार का ड्राइवर अपनी गाड़ी ठीक कर रहा होता है. जैसे ही उसने तेज रफ्तार कार को अपनी ओर आते देखा, उसने बिना देर किए वहां से दौड़ लगा दी और इसी वजह से उसकी जान बच गई.

वीडियो में यह पूरा हादसा कुछ सेकंडों में होता है, लेकिन टक्कर की ताकत देखकर लगता है मानो कोई फिल्मी सीन हो. जब कार हवा में पलटती है, तो सड़क पर धूल का गुबार उठ जाता है और देखने वालों की आंखें खुली रह जाती हैं.

हाईवे से नीचे गिरकर पूरी तरह टूट गई कार

बताया जा रहा है कि यह हादसा एक हाईवे पर हुआ था, हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कार में कितने लोग सवार थे और उनकी हालत क्या है. कार के कई हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और वह सड़क से नीचे गिरकर पूरी तरह टूट गई.

यह पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि यह तो भगवान का चमत्कार है कि कोई बच गया. वहीं कुछ ने लिखा कि स्पीड ही हादसों की सबसे बड़ी वजह है.

Published at : 07 Nov 2025 09:56 AM (IST)
