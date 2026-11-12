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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: कहां से खरीदारी करते हैं अनंत सिंह, वायरल वीडियो में खुद बताया

Viral Video: कहां से खरीदारी करते हैं अनंत सिंह, वायरल वीडियो में खुद बताया

बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह एक बार फिर अपने अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उन्होंने काला चश्मा पहनने और खरीदारी से जुड़े सवालों पर दिलचस्प जवाब दिए.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Nov 2026 01:01 PM (IST)
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बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह इन दिनों अपनी बेटी की शादी को लेकर चर्चा में हैं. उनकी बेटी शिवांगी सिंह की शादी पटना के बिहटा निवासी ऋषिकेश कुमार से 25 नवंबर को होनी है. इस शादी के बाद 1 दिसंबर 2026 को उन्हें सरेंडर करना है. दरअसल, दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए सरेंडर करने का आदेश दिया था.

अनंत सिंह ने खुद कहा है कि पहले बेटी की शादी की जिम्मेदारी पूरी करेंगे, फिर सरकारी आवास खाली करके अदालत के आदेश का पालन करते हुए जेल चले जाएंगे. ऐसे में सरेंडर से पहले उनका ABP News के साथ एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उनके काले चश्मे और खरीदारी को लेकर सवाल किए गए. इंटरव्यू के दौरान अनंत सिंह अपने बेबाक अंदाज में नजर आए और अब उनके जवाबों पर यूजर्स भी कमेंट्स कर रहे हैं. 

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काले चश्मे को लेकर पूछा सवाल

वीडियो में बातचीत के दौरान अनंत सिंह काफी सजे-धजे लग रहे हैं. इस दौरान जब उनसे इस पर सवाल पूछा जाता है तो अनंत सिंह बड़े ही मजेदार अंदाज में जवाब देते हैं कि हम तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं. अनंत सिंह के पहनावे की बात हो और उनके काले चश्मे का जिक्र न हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है. इंटरव्यू के दौरान अनंत सिंह नेबताया कि जब से उन्हें आंख में चोट लगी है, तभी से वह काला चश्मा पहन रहे हैं. 

 
 
 
 
 
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चश्मा कहां से खरीदते हैं अनंत सिंह?

बातचीत के दौरान उनसे पूछा जाता है कि जब आप काला चश्मा खरीदने जाते हैं, तो देखते हैं कि कौनसी फ्रेम चेहरे पर जम रही है? जिस पर वे जवाब देते हैं कि वो तो कभी दुकान नहीं गए खरीदारी करने के लिए. उनके बच्चे और दोस्त-यार जो चश्मा लाते हैं, वो वह पहन लेते हैं. इसके बाद चित्रा उनसे पूछती है कि आपके पैसे की बड़ी चर्चा होती है, आप महंगे चश्मे पहनते होंगे? जिस पर वे कहते हैं, हम कभी दुकान गए ही नहीं जो दोस्त-यार गिफ्ट कर देते हैं, वहीं हम पहन लेते हैं.

वीडियो पर कमेंट्स कर रहे यूजर्स

इस वायरल वीडियो पर अब तक आठ हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं और यूजर्स इस पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. यूजर्स कमेंट्स सेक्शन में केवल अनंत सिंह के अंदाज की ही चर्चा कर रहे हैं. कोई उनके स्टाइल के बारे में बात कर रहा है, तो कोई उनके चश्मे के बारे में. ऐसे में एक यूजर ने कमेंट किया कि फेवरेट नेता हैं यह. वहीं एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि बिहार के छोटे सरकार.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 12 Nov 2026 01:00 PM (IST)
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