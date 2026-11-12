बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह इन दिनों अपनी बेटी की शादी को लेकर चर्चा में हैं. उनकी बेटी शिवांगी सिंह की शादी पटना के बिहटा निवासी ऋषिकेश कुमार से 25 नवंबर को होनी है. इस शादी के बाद 1 दिसंबर 2026 को उन्हें सरेंडर करना है. दरअसल, दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए सरेंडर करने का आदेश दिया था.

अनंत सिंह ने खुद कहा है कि पहले बेटी की शादी की जिम्मेदारी पूरी करेंगे, फिर सरकारी आवास खाली करके अदालत के आदेश का पालन करते हुए जेल चले जाएंगे. ऐसे में सरेंडर से पहले उनका ABP News के साथ एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उनके काले चश्मे और खरीदारी को लेकर सवाल किए गए. इंटरव्यू के दौरान अनंत सिंह अपने बेबाक अंदाज में नजर आए और अब उनके जवाबों पर यूजर्स भी कमेंट्स कर रहे हैं.

काले चश्मे को लेकर पूछा सवाल

वीडियो में बातचीत के दौरान अनंत सिंह काफी सजे-धजे लग रहे हैं. इस दौरान जब उनसे इस पर सवाल पूछा जाता है तो अनंत सिंह बड़े ही मजेदार अंदाज में जवाब देते हैं कि हम तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं. अनंत सिंह के पहनावे की बात हो और उनके काले चश्मे का जिक्र न हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है. इंटरव्यू के दौरान अनंत सिंह नेबताया कि जब से उन्हें आंख में चोट लगी है, तभी से वह काला चश्मा पहन रहे हैं.

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चश्मा कहां से खरीदते हैं अनंत सिंह?

बातचीत के दौरान उनसे पूछा जाता है कि जब आप काला चश्मा खरीदने जाते हैं, तो देखते हैं कि कौनसी फ्रेम चेहरे पर जम रही है? जिस पर वे जवाब देते हैं कि वो तो कभी दुकान नहीं गए खरीदारी करने के लिए. उनके बच्चे और दोस्त-यार जो चश्मा लाते हैं, वो वह पहन लेते हैं. इसके बाद चित्रा उनसे पूछती है कि आपके पैसे की बड़ी चर्चा होती है, आप महंगे चश्मे पहनते होंगे? जिस पर वे कहते हैं, हम कभी दुकान गए ही नहीं जो दोस्त-यार गिफ्ट कर देते हैं, वहीं हम पहन लेते हैं.

वीडियो पर कमेंट्स कर रहे यूजर्स

इस वायरल वीडियो पर अब तक आठ हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं और यूजर्स इस पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. यूजर्स कमेंट्स सेक्शन में केवल अनंत सिंह के अंदाज की ही चर्चा कर रहे हैं. कोई उनके स्टाइल के बारे में बात कर रहा है, तो कोई उनके चश्मे के बारे में. ऐसे में एक यूजर ने कमेंट किया कि फेवरेट नेता हैं यह. वहीं एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि बिहार के छोटे सरकार.

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